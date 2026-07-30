Las señales de deshidratación que aparecen antes que la sed y casi nadie reconoce

Una investigación encontró signos como sed intensa, orina más oscura y mayor osmolalidad urinaria; los participantes también reportaron más fatiga y cefalea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Perder apenas entre el 1% y el 2% del agua corporal ya basta para afectar la atención, la memoria y la capacidad de pensar con claridad. Aun así, la deshidratación es una de las condiciones médicas que con mayor frecuencia se subestima, en parte porque sus primeras señales se confunden con el simple agotamiento del día.

Según un artículo publicado en la revista Verywell Health, reconocer esos avisos tempranos es el primer paso para evitar que el cuadro escale hacia una emergencia. Así lo sostiene también la Dra. Jamie Johnson, dietista nutricionista certificada que revisó médicamente el artículo de la publicación.

PUBLICIDAD

El organismo humano depende del agua para casi todas sus funciones. Regula la temperatura, transporta nutrientes, lubrica articulaciones y filtra desechos a través de los riñones. Cuando el balance entre lo que se consume y lo que se pierde se rompe, el cuerpo lanza una serie de alertas que, bien interpretadas, permiten actuar antes de que el daño se profundice.

Las primeras alertas que el cuerpo envía

La infografía detalla las señales tempranas de deshidratación, indicando que el 50% de los adultos polacos presenta síntomas, según el estudio de Nutrients, y ofreciendo pautas de prevención y tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista científica Nutrients analizó el estado de hidratación de adultos polacos y encontró que aproximadamente el 50% de los participantes presentaba síntomas de deshidratación, entre ellos mayor sensación de sed, orina más oscura y niveles elevados de osmolalidad urinaria. Los individuos deshidratados reportaron con mayor frecuencia fatiga, dolores de cabeza y sensación de pesadez en las piernas.

PUBLICIDAD

La sed es la señal más conocida, pero no siempre la más confiable. Muchas personas, en particular los adultos mayores, no sienten esa sensación hasta que la deshidratación ya está instalada. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a indicadores más objetivos.

Uno de los más accesibles es el color de la orina: cuando está bien hidratado, el cuerpo produce orina de tono claro o casi transparente. Una coloración amarilla oscura o ámbar indica que los riñones están reteniendo líquido para compensar el déficit. La reducción en la frecuencia urinaria es otra señal del mismo fenómeno.

PUBLICIDAD

A eso se suman la boca seca, los labios agrietados y la piel que, al pellizcarla suavemente, tarda en volver a su posición original —un signo conocido como pérdida de elasticidad o turgencia cutánea—. La fatiga, la dificultad para concentrarse y los dolores de cabeza también figuran entre los síntomas tempranos más documentados. Según la especialista, una pérdida del 4% del peso corporal por fluidos puede derivar en somnolencia, irritabilidad, aceleración del pulso y debilidad muscular.

Cuándo la deshidratación se vuelve grave

Una persona muestra sus labios severamente resecos y agrietados, con piel descamada, destacando la necesidad de hidratación y cuidado adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos moderados a severos presentan un cuadro más alarmante. La presión arterial baja porque el volumen sanguíneo cae, lo que genera mareos, visión borrosa y sensación de desmayo, especialmente al ponerse de pie. El corazón acelera el ritmo para compensar la menor cantidad de sangre en circulación, y la respiración también se hace más rápida.

PUBLICIDAD

La confusión y la desorientación son señales de que el cerebro no recibe suficiente flujo sanguíneo, un estado que puede progresar rápidamente en personas mayores o con enfermedades crónicas. La ausencia total de orina durante varias horas es otro indicador de que los riñones están bajo estrés severo.

En los bebés y niños pequeños, los signos difieren levemente: fontanela hundida (la zona blanda en la parte superior del cráneo), ausencia de lágrimas al llorar, ojos y mejillas hundidos, y pañales secos por más de tres horas consecutivas. El artículo advierte que, ante cualquiera de estas señales en un menor, se debe contactar al pediatra sin demora.

PUBLICIDAD

Una pérdida de líquidos equivalente al 8% o más del peso corporal puede ser fatal, según los datos publicados por la fuente. En ese umbral, el organismo ya no puede mantener funciones vitales básicas sin intervención médica.

Cuándo ir al médico y cómo tratar el cuadro

Una pérdida de 8% del peso por líquidos puede ser fatal, según el artículo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la deshidratación leve a moderada, la respuesta suele ser sencilla: rehidratarse con agua o soluciones de electrolitos de forma gradual, con sorbos pequeños y frecuentes. Las soluciones de rehidratación oral (SRO), disponibles en farmacias, son más efectivas que el agua sola porque contienen las proporciones adecuadas de sodio y potasio que el organismo necesita para recuperar el equilibrio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay situaciones que requieren atención médica inmediata. Verywell Health señala que se debe buscar ayuda si la persona presenta fiebre de 39 °C o más, diarrea por más de 24 horas, incapacidad para retener líquidos, confusión, somnolencia inusual o heces con sangre. Ante síntomas de deshidratación severa, la indicación es ir a urgencias o llamar al servicio de emergencias.

En el entorno hospitalario, el tratamiento consiste en la administración de sueros intravenosos para restaurar el volumen de líquidos de forma controlada, con monitoreo continuo de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la concentración urinaria. La velocidad de rehidratación se ajusta según el peso del paciente y la gravedad del cuadro.

PUBLICIDAD

La prevención sigue siendo la estrategia más eficaz. Beber agua de manera regular a lo largo del día —sin esperar a sentir sed—, aumentar la ingesta durante el ejercicio físico o ante temperaturas elevadas, y consumir alimentos con alto contenido de agua como pepino, sandía o frutillas son medidas que reducen de forma significativa el riesgo de llegar a un estado de deshidratación clínicamente relevante.