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Egipto investiga el ataque con drones contra buques de gas en su principal puerto mediterráneo

El Cairo confirma que un dron provocó el incendio de dos tanqueros en Damietta, entre ellos uno de propiedad estadounidense, en el primer golpe de la guerra entre Washington y Teherán en suelo egipcio

El puerto mediterráneo de Damietta, en la gobernación de Damietta, Egipto, 30 de julio de 2026. REUTERS/Stringer
El puerto mediterráneo de Damietta, en la gobernación de Damietta, Egipto, 30 de julio de 2026. REUTERS/Stringer
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El Gobierno de Egipto confirmó este jueves que un dron provocó el incendio de dos buques gasísticos en el puerto mediterráneo de Damietta, en el primer ataque de este tipo contra territorio egipcio desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro, Mostafa Madbouly, dijo que equipos técnicos ya abordaron una de las naves y examinaron los restos del artefacto, que las agencias de seguridad analizan para determinar su origen con certeza.

El incendio se desató el miércoles por la tarde en el buque de almacenamiento y regasificación Energos Winter, propiedad de la estadounidense New Fortress Energy, y se propagó a un segundo tanquero, el Gaslog Salem. La firma británica de seguridad marítima Ambrey fue la primera en señalar que un dron había alcanzado al Energos Winter en su costado de estribor. Reuters, citando a fuentes de seguridad y del sector naviero, confirmó posteriormente esa versión.

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Ningún grupo ha reivindicado el ataque. El ministro de Petróleo egipcio, Karim Badawi, viajó al puerto para supervisar la respuesta, mientras el Gobierno insistió en que evita hablar de responsables hasta concluir la investigación. “El Estado no se basa en especulaciones ni teorías sin documentar”, dijo Madbouly en una rueda de prensa este jueves.

El contexto inmediato agrava la lectura política del episodio. Dos días antes, la televisión estatal iraní había señalado Damietta como posible objetivo de represalia contra intereses ucranianos, tras un ataque de Kiev contra un buque iraní en el mar Caspio. El canciller iraní, Abbas Araghchi, sugirió en la red social X que el ataque fue en realidad una operación de bandera falsa israelí, mientras los hutíes de Yemen negaron cualquier vínculo.

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El buque gasero estadounidense Energos Winter en Damietta, Egipto, 14 de noviembre de 2025 Oleksandr Lisyanskyy/Imagen cedida vía REUTERS
El buque gasero estadounidense Energos Winter en Damietta, Egipto, 14 de noviembre de 2025 Oleksandr Lisyanskyy/Imagen cedida vía REUTERS

El episodio se produce en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, reanudada esta semana tras una breve tregua. Irán lanzó una salva de misiles contra posiciones estadounidenses en Jordania y Washington respondió con bombardeos contra territorio iraní. El conflicto, iniciado en febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes, se ha extendido a otros actores regionales, entre ellos los hutíes, que han amenazado con imponer un peaje a la navegación en el mar Rojo.

Egipto ha evitado hasta ahora tomar partido en la guerra y ha ejercido un papel de mediador cauteloso, postura que los analistas consideran improbable que abandone pese a haber sido blanco directo del conflicto por primera vez. El presidente Abdel Fattah al Sisi advirtió del “peligro de una escalada regional” en una llamada con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El canciller Badr Abdelatty mantuvo también contactos con sus homólogos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, en los que reclamó “desescalada”.

Madbouly detalló que su oficina recibió el aviso del incendio a las 14.20 hora local del miércoles. Ambos buques fueron remolcados mar adentro por temor a una explosión que afectara a todo el puerto. El Energos Winter quedó “intacto al cien por cien”, mientras que el Gaslog Salem sufrió daños menores. Pese al incidente, el buque estadounidense logró bombear gas a la red doméstica egipcia, que atraviesa un déficit energético agudizado en verano.

El Gobierno egipcio anunció que reforzará el suministro desde una instalación de emergencia en el golfo de Aqaba, por acuerdo con Jordania, y aseguró que el tráfico marítimo en Damietta se mantiene con normalidad. Egipto, que llegó a ser exportador de gas licuado, se convirtió en importador neto por la caída de su producción interna.

El sector naviero, cuya joya es el canal de Suez, constituye una de las principales fuentes de divisas del país y ha absorbido buena parte del tráfico desviado del golfo Pérsico durante la guerra. Cualquier amenaza sobre la costa mediterránea, puerta norte del canal, golpea directamente esa función estratégica. La prudencia de El Cairo, atrapado entre proteger su territorio y sostener su vocación de mediador, será puesta a prueba en las próximas semanas, a medida que la guerra entre Washington y Teherán siga redibujando los frentes del Mediterráneo oriental.

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