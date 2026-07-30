Preocupación en River Plate: se confirmaron las lesiones de Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri en la derrota ante Gimnasia

Marcos Acuña es uno de los lesionados que quedará marginado por varios encuentros en River (FOTOBAIRES)

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River Plate no tuvo el arranque de semestre deseado al quedar eliminado de la Copa Argentina y caer en sus primeros partidos del Torneo Clausura. La derrota en La Plata contra Gimnasia dejó otros problemas para el plantel millonario: se confirmaron las lesiones de Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri. Eduardo Chacho Coudet, que habló del plantel corto en conferencia, tendrá un nuevo dolor de cabeza para encontrar los resultados y el equipo titular con múltiples bajas en los próximos partidos.

El caso más delicado es el del lateral izquierdo. El Huevo Acuña sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho después de pedir el cambio a los 58 minutos del complemento. El defensor sintió el pinchazo tras un sprint y su regreso quedaría apuntado recién a los octavos de final de la Copa Sudamericana, previstos para mediados de agosto y con rival todavía por confirmar (Caracas de Venezuela o Independiente Santa Fe de Colombia). Esa lesión lo dejará afuera de los partidos del campeonato ante Rosario Central en el Monumental y frente a Tigre en Victoria.

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Por otro lado, la situación de Correa aparece, por ahora, menos comprometida. El delantero jugó con molestias desde el primer tiempo después de recibir un golpe arriba de la rodilla. Pese a que se mostró dolorido, completó el primer tiempo y fue reemplazado a los 70, donde le ubicaron hielo en el muslo derecho. El diagnóstico fue un traumatismo en esa zona. Si la evolución es favorable, podría estar disponible para enfrentar a Rosario Central el próximo domingo.

El tercer titular afectado en El Bosque fue Mauro Arambarri. El mediocampista uruguayo sintió una molestia, fue reemplazado por Fausto Vera al terminar el primer tiempo y los estudios determinaron un esguince en el tobillo izquierdo. El uruguayo había recibido un fuerte pisotón en el pie en una de las primeras jugadas del partido. En su caso, el retorno estimado sería en la visita a Tigre, siempre que la recuperación avance sin contratiempos.

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*La lesión de Marcos Acuña contra Gimnasia

Con este panorama, la situación más delicada para el Chacho Coudet se centra en la ausencia del Huevo Acuña en el lateral izquierdo. Su baja reabre un problema de estructura para el equipo, porque no cuenta con un suplente natural en ese puesto —Facundo González, que ocupó la posición en varias oportunidades, naturalmente es marcador central— y la baja puede empujar la búsqueda de incorporar a Francisco Ortega. La negociación con Olympiacos de Grecia se encuentra en una etapa avanzada y la operación podría rondar los 6 millones de euros.

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El parte agrava un historial físico cargado desde su llegada al club en agosto de 2024. Desde entonces, el Huevo Acuña ya había atravesado una tendinitis, un desgarro muscular que lo marginó durante cuatro partidos consecutivos, una lesión en un dedo del pie que le hizo perderse los dos primeros encuentros del Torneo Apertura 2026 y problemas en el muslo que lo apartaron de la Copa Sudamericana en mayo.

Ángel Correa podría estar presente en el partido contra Rosario Central (FOTOBAIRES)

A las lesiones sufridas en La Plata se suman las de Sebastián Driussi, Aníbal Moreno, Juan Portillo, Agustín Ruberto y Tobías Ramírez. El delantero padeció un desgarro en el gemelo izquierdo durante el amistoso con Flamengo y, aunque ya pasaron más de tres semanas desde ese episodio, todavía no está en condiciones óptimas. El mediocampista con pasado en Palmeiras arrastra un resentimiento en la rodilla derecha que sufrió en la previa del partido ante Barracas. Su regreso también quedaría proyectado para la cuarta fecha, frente a Tigre.

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Portillo y Ruberto, por su parte, atraviesan recuperaciones más extensas, ya que ambos sufrieron roturas de ligamentos cruzados. De acuerdo con los plazos informados, el ex Talleres volvería en octubre, mientras que el delantero surgido en el club recién reaparecería hacia fin de año. El otro nombre en esa lista es Tobías Ramírez, quien sufrió un síndrome meniscal externo en la rodilla derecha en su debut ante Racing. Después de la operación de mayo, se encuentra en la etapa final de la recuperación.

El próximo partido de River será el domingo 2 de agosto a las 19:15 contra Rosario Central en el Estadio Monumental. Una semana más tarde, el Millonario visitará en Victoria a Tigre. Luego de los dos partidos por el Torneo Clausura y antes de recibir a Argentinos Juniors, el elenco del Chacho Coudet afrontará la ida de los octavos de final de la Sudamericana.

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