Nicole Neumann respondió a quienes la acusaron de retocarse la cara: “¿En qué momento me hice una carita nueva?"

La modelo se cansó de las críticas que comenzó a recibir en redes y le dejó un mensaje a los haters (Video: Instagram)

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Nicole Neumann regresó de unas vacaciones en Europa junto a Manu Urcera y su hijo Cruz y, al retomar su programa de streaming, se encontró con una oleada de comentarios que la acusaban de haberse retocado el rostro. Lejos de ignorarlos, la modelo grabó un video desde el auto y lo subió a sus redes para responder con humor y contundencia.

“A raíz de algunos, muy poquitos comentarios de haters en redes, pero que me da gracia porque cuando es, viste, poner algo malo por poner, que es muy difícil de chequear, que no es lo que están poniendo, es como: lo hacés porque tenés ganas de ser malo, fin, no porque es algo que realmente percibiste”, arrancó Nicole, dejando en claro desde el principio que la situación le generaba más gracia que malestar.

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Aun así, no esquivó el tema: reconoció que ese tipo de mensajes pueden hacer daño. “De última también por qué ponerlo, porque por ahí al otro le molesta, ¿no?”, agregó.

El detonante fue concreto. En su último posteo, varios usuarios dejaron comentarios del estilo “cara nueva, carita nueva”. La respuesta de la modelo fue desmontar el argumento con una pregunta simple: “Muy fácil de chequear que volví de vacaciones el fin de semana. Y seguido de eso, el lunes retomé el streaming. O sea, ¿en qué momento me hice una carita nueva, según esa gente? Digo yo, ¿no? Tipo. Imposible. O sea, no sé, o tengo una recuperación, hago magia, hago tan, tan, tan, varita mágica y aparezco al otro día divina”.

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Nicole estuvo en Austria y en Mallorca junto a su esposo e hijo

Para reforzar el punto, Nicole señaló al propio streaming como la mejor prueba disponible. “Forma dos de chequear es justamente mirar el streaming. O sea, en el streaming no hay filtros, no hay nada y claramente pueden ver que sigo teniendo la misma cara que siempre”, dijo entre risas. El formato en vivo, sin posibilidad de edición ni retoques digitales, fue presentado como el argumento más sólido para desestimar cualquier especulación.

La explicación sobre el cambio de apariencia que percibieron algunos seguidores tuvo dos componentes: el bronceado de las semanas en Europa y un maquillaje diferente al habitual. “Simplemente estoy bronceada porque vengo de vacaciones. Me habré hecho algo de maquillaje distinto. Por ejemplo, ayer estaba con un delineado, que no me lo suelo hacer, un delineadito marrón imperceptible, pero bueno, obviamente te da otra sensación de foxy eyes o no sé. A veces hay labiales o según cómo te delinees la boca, que parece que tuvieras relleno, si querés, más boca”, detalló.

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La tajante respuesta de Nicole Neumann al hablar de sus supuestos retoques estéticos

Y cerró ese tramo con una frase que resumió todo: “Muy fácil de chequear que los tiempos no me daban y que al otro día en el streaming estoy igual que siempre, señoras y señores. Carita”.

El video tuvo un segundo tramo más reflexivo, donde Nicole amplió el foco más allá de su propia situación. “En resumen, gente, sean felices, miren menos con mala intención al de al lado, dejen de buscar algo negativo y empiecen a ver y a buscar cosas positivas. Así les vuelven cosas positivas a su vida o búsquense algo interesante que hacer, algo que les divierta, que les haga bien”, les dijo a sus seguidores.

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Antes de cerrar, la modelo dejó una aclaración sobre su cuerpo y su derecho a decidir sobre él, sin dejar lugar a interpretaciones: “Estoy con esta cara y viviré con esta cara. Y si me da la gana el día de mañana de hacerme una cara nueva, que no creo, problema mío también, pelo mío, ganas mías, mi vida, ¿no?”. El clip terminó con una invitación a “tomar lo bueno que uno tiene para transmitir” y a “ser felices y sobre todo con amor”.