Mia Khalifa reveló el motivo por el que se sumó a la campaña anti-Argentina: “Tenía una camiseta personalizada”

Mia Khalifa reveló en X que su campaña anti-Argentina durante el Mundial 2026 comenzó después del partido entre Argentina y Egipto

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Después de indirectas y polémicos posteos, Mia Khalifa usó su cuenta de X para revelar por qué se sumó a la campaña anti-Argentina durante el Mundial 2026, desatando una nueva ola de reacciones entre los usuarios argentinos. La influencer y exestrella del cine para adultos respondió a dos comentarios de seguidores que la cuestionaban por sus constantes críticas a la Selección Argentina y a Lionel Messi, y terminó por confesar que alguna vez fue fanática del equipo albiceleste.

Todo empezó cuando un usuario publicó un mensaje que decía: “Mia Khalifa, anti-Messi y anti-Argentina, desde que comenzó la Copa nos bardea”. El tuit llegó al timeline de Khalifa, quien lo citó y respondió sin rodeos: “No te olvides que soy antisionista también”, junto a un emoji gris. La respuesta sumó 2,3 millones de visualizaciones y encendió el debate en la red social.

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La postura política de Khalifa no es nueva. Desde hace tiempo, la influencer de origen libanés publica en sus redes opiniones contrarias a Israel en relación con el conflicto en Palestina, y en esta ocasión dejó entrever que sus críticas a Argentina tienen también una dimensión ideológica que va más allá del fútbol.

Ante la pregunta de otro usuario que señaló la aparente contradicción de aparecer con una camiseta del FC Barcelona —el club donde Messi construyó la mayor parte de su carrera—, Khalifa fue más directa aún: “Tenía un kit personalizado de Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron”, escribió en inglés en su cuenta verificada.

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La influencer afirmó que tenía una camiseta personalizada de Argentina hasta que, según su versión, le robaron el partido a Egipto

Esa declaración apunta al partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, en el que la Selección remontó un marcador adverso para ganar 3 a 2 en medio de polémicas arbitrales que el conjunto africano reclamó con fuerza. Tras ese resultado, Khalifa publicó “Ahora sí que soy una egipcia más” y no volvió a bajar la intensidad de sus mensajes contra el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Desde ese momento, la escalada fue constante a lo largo de toda la Copa del Mundo.

Durante el torneo, la influencer recurrió a la expresión “VARgentina” para insinuar supuestos beneficios arbitrales a favor de la Albiceleste y, antes de la final, anunció públicamente que había apostado 1 millón de dólares por la victoria de España. Tras el triunfo español por 1 a 0 en tiempo suplementario, Khalifa publicó el comprobante de la apuesta y celebró una ganancia de aproximadamente 650.000 dólares.

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Tras la remontada de Argentina ante Egipto por 3 a 2, Mia Khalifa escribió que era una egipcia más y mantuvo sus mensajes contra el equipo de Lionel Scaloni

La celebración de Khalifa por la derrota argentina no se limitó a las apuestas. Al día siguiente de la final, subió un video en el que bailaba al ritmo de “La Perla”, canción de la artista española Rosalía, con el texto: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, junto a banderas españolas. El término “perla” se usa de forma irónica para referirse a alguien poco confiable o problemático. Rosalía reposteó el video en TikTok, lo que generó una fuerte reacción entre los usuarios argentinos. La cantante aclaró después que solo lo había republicado porque utilizaba una de sus canciones y aprovechó para expresar su cariño por el país.

Las publicaciones de Mia Khalifa vincularon sus críticas a Argentina con una dimensión ideológica relacionada con el conflicto en Palestina

Las provocaciones de Khalifa continuaron después del cierre del torneo. En su cuenta de X, publicó un collage con dos imágenes de Enzo Fernández: una en la que el mediocampista hace el gesto del “Topo Gigio” tras su gol frente a Inglaterra en semifinales, y otra en la que es expulsado por el árbitro Slavko Vincic en la final ante España. La publicación, sin texto adicional, funcionó como una ironía que volvió a generar miles de respuestas, tanto de usuarios argentinos como de otros países.

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Después de la final, Mia Khalifa publicó un collage sobre Enzo Fernández que reavivaron las reacciones de los usuarios argentinos en redes sociales (X)

En ese mismo hilo de X, una usuaria le respondió a Khalifa: “in a barca kit I am logging off!!”, en referencia a la contradicción de criticar a Messi mientras usaba una camiseta del Barcelona. La respuesta de la influencer fue la confesión que más circuló: “I had a custom Argentina kit until they stole the game from Egypt the way they did” (“Tenía una camiseta personalizada de Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de esa manera”), seguida de emojis de llanto de risa.