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Susto en el fútbol regional: chocó su cabeza contra un muro durante un partido y quedó internado en terapia intensiva

Lucas Blanco, jugador de Jorge Newbery de Rufino, sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza

Lucas Blanco, jugador de Jorge Newbery de Rufino permanece en terapia intensiva tras chocar contra un tapial

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Lucas Blanco, jugador de Jorge Newbery de Rufino, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica, dos días después del traumatismo de cráneo que sufrió durante el clásico ante Matienzo por la Liga Venadense de Fútbol.

El club (C.A.J.N) confirmó el estado de su jugador a través de un comunicado oficial y dispuso la suspensión de todas las actividades de fútbol hasta el lunes 3 de agosto de 2026, inclusive.

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Según informó la Dirección del Hospital Gutiérrez, Blanco se encuentra estable y bajo controles permanentes. El cuadro médico atraviesa un período de entre 48 y 72 horas que los profesionales consideran determinante para evaluar la respuesta del organismo a la lesión. El seguimiento está centrado en la evolución del sangrado y la inflamación provocados por el impacto.

El poste del club
El poste del club

De acuerdo con los médicos que atienden el caso, si la inflamación cede de forma favorable, una intervención quirúrgica podría descartarse. La cirugía permanece como una posibilidad que será evaluada según la evolución del cuadro, tal lo informado por el medio local Sur 24.

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En un comunicado posteado el miércoles, el Club Atlético Jorge Newbery expresó: “Encomendamos a Dios y a los médicos su pronta recuperación. Seguimos con vos y te esperamos pronto”. La institución también convocó a una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Valle a las 20 horas para acompañar al jugador con oraciones, y suspendió los entrenamientos de Primera, Reserva e Inferiores.

La medida se extendió luego a través de un nuevo comunicado que abarca todas las categorías de fútbol del club hasta el lunes 3 de agosto, al igual que todas las actividades de hockey del club. “Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de jugadores, familias, socios e hinchas. Cualquier novedad será comunicada exclusivamente a través de nuestros canales oficiales”, agregó la institución por medio de sus redes sociales.

El accidente ocurrió el domingo, a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando el partido entre Matienzo y Jorge Newbery estaba 0 a 0. Blanco avanzó por el sector derecho del ataque de su equipo para enviar un centro al área. Un defensor rival se arrojó para bloquear la acción, Blanco saltó, perdió estabilidad y cayó hacia atrás fuera del terreno de juego. La parte posterior de su cabeza impactó contra el tapial ubicado detrás del arco, en la zona cercana a la oreja izquierda, y el jugador quedó desvanecido de inmediato.

El episodio generó alarma entre los futbolistas de ambos equipos, los cuerpos técnicos y el público presente. Un video del momento registró la jugada y la caída, tras la cual se activó de inmediato la asistencia médica en el campo.

Blanco fue trasladado en ambulancia al Sanatorio Modelo de Rufino, donde fue evaluado por los profesionales de guardia. Ante la gravedad del cuadro, se decidió su derivación al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, donde continúa internado. Por lo pronto, el club no volvió a ofrecer detalles del estado de salud de su jugador.

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