Una influencer relató la crisis que vivieron los turistas varados en Catamarca: “La peor experiencia”

El descargo de una influencer que quedó varada por el temporal en Catamarca

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Johana Trujillo estuvo a un día de distancia del operativo de rescate más grande registrado en alta montaña en la Argentina, pero su propia travesía hacia el Balcón del Pissis, en la cordillera catamarqueña, ya había sido una experiencia límite. La influencer compartió su testimonio en el perfil de Instagram de Malika Viajes para advertir a quienes planeen realizar la excursión en esta época: “Personalmente, no volvería a hacer esta excursión en invierno. Mi experiencia fue muy mala y sentí que se asumieron riesgos innecesarios”.

Trujillo viajó un día antes de que más de 200 turistas quedaran varados en distintos sectores del camino a esa cima ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la localidad de Fiambalá, departamento de Tinogasta. Lo que estaba previsto como una excursión de pocas horas se extendió a casi 12. “Los vidrios se congelaban por dentro”, describió, y detalló que los efectos de la altura se hicieron sentir en el grupo durante las horas de espera forzada.

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El relato de la influencer anticipó las mismas condiciones que el lunes 27 de julio derivarían en la emergencia mayor: nieve acumulada sobre el camino, viento blanco y una caravana de vehículos sin posibilidad de retorno. Su testimonio agrega, además, una dimensión que la investigación judicial abierta en Catamarca busca precisamente esclarecer: la conducta de los guías frente a señales de alerta previas.

Según relató Trujillo, durante el ascenso ya había maquinaria trabajando para despejar la nieve y el personal en el lugar les informó que no era posible continuar. Pese a eso, el grupo volvió a intentar subir. “Varias camionetas que bajaban nos advertían que no siguiéramos porque el clima estaba empeorando y empezaba el viento blanco”, describió. La decisión de avanzar de todas formas es uno de los ejes que ahora examina la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial de Catamarca.

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El operativo de rescate en el Balcón del Pissis permitió poner a salvo a 211 personas que habían quedado varadas en más de 30 camionetas. (IG: Raúl Jalil)

El fiscal Jorge Barros Risatti, con sede en Tinogasta, abrió una investigación para determinar si los guías y las empresas organizadoras incurrieron en algún ilícito al ingresar a la alta montaña con turistas en condiciones que derivaron en una emergencia de escala inédita. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Catamarca mediante un comunicado oficial, la actuación se mantiene abierta para establecer si de los hechos surge la posible comisión de algún delito.

La Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial de Catamarca investiga si los guías y las empresas organizadoras incurrieron en un ilícito durante la excursión en Fiambalá. (Reuters)

La Fiscalía actuó a partir de la información aportada por la Comisaría de Fiambalá, donde se iniciaron actuaciones de oficio mediante un acta de procedimiento por desaparición de personas. Barros Risatti se constituyó cerca de la medianoche en el campamento base del kilómetro 0, desde donde coordinó medidas judiciales y dispuso el relevamiento de datos de las personas rescatadas, la identificación de los guías y de las empresas contratadas.

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El fiscal Jorge Barros Risatti ordenó relevar a las personas rescatadas e identificar a los guías y a las empresas contratadas tras el operativo en la cordillera catamarqueña. (IG: Raúl Jalil)

La emergencia se desató durante la tarde del lunes 27 de julio, cuando un cambio meteorológico abrupto redujo la visibilidad y bloqueó varios tramos del camino. Más de 30 camionetas con turistas quedaron distribuidas a lo largo de distintos kilómetros de la cordillera. El operativo de rescate se extendió desde las 16:00 del martes 28 hasta las 19:25 del miércoles 29, según informó el Gobierno de Catamarca, y permitió poner a salvo a 211 personas.

El operativo de rescate en el Balcón del Pissis permitió poner a salvo a 211 personas que habían quedado varadas en más de 30 camionetas. (IG: Raúl Jalil)

El dispositivo involucró a más de 200 efectivos y trabajadores de distintos organismos: Defensa Civil de Tinogasta, Fiambalá y del Gobierno provincial; Vialidad Provincial; Bomberos Voluntarios; Bomberos de Tinogasta; Gendarmería Nacional; la Municipalía de Fiambalá; la Policía provincial; el Ministerio de Salud; el SAME; baqueanos y rescatistas; las empresas Zijin-Liex y Guido Mogetta; y la Cámara de Turismo de Catamarca y Fiambalá.

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Los equipos localizaron un primer grupo de camionetas entre los kilómetros 8 y 15, cuyos ocupantes fueron evacuados a pie hasta el puesto operativo, donde recibieron atención médica y abrigo. Los grupos ubicados desde el kilómetro 20 en adelante fueron trasladados a las instalaciones del proyecto minero de Zijin, el punto seguro más próximo. Quienes se encontraban entre los kilómetros 25 y 40 debieron permanecer en el lugar durante la noche hasta que las condiciones permitieron reanudar las tareas. Al cierre del operativo, 39 personas permanecían resguardadas en el campamento Tres Quebradas de Zijin-Liex a la espera de condiciones seguras para el descenso.

Más de 200 efectivos de organismos provinciales, Gendarmería Nacional, rescatistas y empresas participaron del rescate en alta montaña en Catamarca. (IG: Raúl Jalil)

El gobernador Raúl Jalil calificó el operativo como “histórico” y “sin precedentes en el país” en una publicación en su cuenta de Instagram. “Ante una situación extrema, respondimos con rapidez, coordinación y un único objetivo: cuidar cada vida”, escribió, y agradeció a los más de 200 integrantes del dispositivo que trabajaron “sin descanso en condiciones muy difíciles”.

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En paralelo al cierre del rescate, Trujillo formalizó su denuncia ante las autoridades turísticas locales. Además de los riesgos climáticos, señaló una falla de seguridad concreta en el vehículo en el que viajaba: dos de los cinco cinturones de seguridad no funcionaban. “Dejé mi reclamo asentado en el libro de quejas de la Oficina de Turismo de Fiambalá y ahora evaluaré los pasos a seguir”, indicó.