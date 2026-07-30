La increíble anécdota de un ex jugador de River cuando enfrentó a Messi y buscó intimidarlo a golpes: “Se transformó”

La anécdota de Álvarez Balanta con Lionel Messi en un partido entre Argentina y Colombia en 2016 por las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018

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Marcar a Lionel Messi es un gran desafío para cualquier futbolista. El crack rosarino siempre es gravitante, pero en ocasiones, se potenció aún más luego de recibir una fuerte falta o de una álgida discusión con un rival. Una de esas historias las recordó el colombiano Éder Álvarez Balanta.

El ex defensor de River Plate reveló que seguir la orden de golpear a Messi en el partido entre Argentina y Colombia del 15 de noviembre de 2016, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia 2018, tuvo el efecto contrario al esperado: en lugar de inhibir al delantero, lo despertó.

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El defensor bogotano contó la anécdota en una entrevista con el creador de contenido Richard Angulo, conocido como La Máquina. Según contó, el entonces técnico de la Tricolor, José Pekerman, le indicó antes del partido que golpeara al “10” argentino en la primera jugada para sacarlo del juego mentalmente. El encuentro se disputó en el Estadio del Bicentenario, en la provincia de San Juan, ante una asistencia de 24.000 espectadores.

Faltas de Álvarez Balanta a Lionel Messi en un partido entre Argentina y Colombia en 2016 por las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018

“En la primera, recibió contra la raya y yo fui con todo, le metí un manotazo en el pecho. Me miró y no me dijo nada”, narró Balanta. Lo que vino después contradijo por completo el plan táctico del estratega argentino.

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Messi no se retiró de las jugadas ni bajó su intensidad. Todo lo contrario: el capitán de la selección argentina se multiplicó en el campo y comenzó a aparecer en cada acción ofensiva, hasta poner en aprietos al arquero David Ospina de manera directa. “Se transformó. Por todo lado aparecía. En la siguiente controló y giró para afuera, cuando yo giré, ya estaba mano a mano con Ospina”, describió el zaguero central.

El partido terminó 3-0 a favor de Argentina, con un golazo de tiro libre de Messi al minuto 10, y otros tantos de Lucas Pratto al ’23 y Ángel Di María al ’84. El triunfo permitió a la Albiceleste salir de una racha de cuatro partidos sin ganar y escalar en la tabla de posiciones de las eliminatorias, donde llegó a ocupar el quinto lugar con 19 puntos, por encima de Colombia, que quedó con 18.

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Los mejores momentos del partido entre Argentina y Colombia en 2016 por las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018

La experiencia de aquella noche en San Juan no fue un caso aislado para Balanta. El defensor contó que tiempo después, mientras observaba por televisión un clásico entre Barcelona y Real Madrid, identificó el mismo patrón de comportamiento en Messi. “Marcelo le rompió la boca, lo chocó de frente y lo rompió. Hasta ese momento estaba desaparecido y después se transformó. Yo ahí dije: ‘A ese no hay que pegarle, es peor’. Le pegan y se transforma", afirmó Balanta.

Un episodio similar con Messi se vivió en un clásico ante Uruguay en un partido amistoso en 2019 en el que le preguntó a su rival “¿Querés que juegue? Dale", y en las siguiente jugadas Leo se lo vio hasta peleando en el piso por la tenencia de la pelota.

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Antes de defender los colores de la Tricolor, el bogotano acumuló experiencia en clubes europeos como River Plate, Club Brujas, Schalke 04 y Basilea, trayectoria que le permitió medirse con figuras de alto nivel. Entre esas experiencias, destacó un partido de Brujas ante el París Saint-Germain, en el que tuvo que marcar a Neymar. “Ese día yo estaba insoportable y me fue bien. Neymar me veía mal porque ese día me fue bien”, recordó el defensor.