Salud
Agregar Infobae enGoogle

Por qué los olores de la infancia despiertan recuerdos tan vívidos y emotivos, según la neurociencia

Un equipo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia combinó encuestas con 647 voluntarios y experimentos en ratones para identificar el mecanismo cerebral detrás de este comportamiento

Mujer joven huele pan caliente en plato. Nube de pensamiento con mujer mayor amasando masa en una cocina con mueble, ventana y mesa.
Un estudio del CNRS publicado en PLOS Biology identificó cómo los olores de la infancia dejan huellas duraderas en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un equipo del CNRS identificó cómo los olores de la infancia dejan huellas duraderas en el cerebro y por qué pueden reactivar recuerdos y emociones décadas después. El estudio, publicado en PLOS Biology, vinculó ese efecto con neuronas formadas al inicio de la vida y con la reexposición posterior a esos aromas.

El olor del pan recién horneado, el perfume de un jardín en verano o el aroma del mar en vacaciones escolares: casi cualquier persona puede evocar algún recuerdo de infancia desencadenado por un olor. Este fenómeno, conocido como “la magdalena de Proust” en alusión a la escena de Marcel Proust en En busca del tiempo perdido, lleva décadas en estudio dentro de la neurociencia.

PUBLICIDAD

Estudios previos habían documentado que los recuerdos evocados por olores tienden a remontarse a la primera década de vida con más frecuencia que los generados por estímulos visuales o auditivos, y que suelen venir acompañados de una intensidad emocional particular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La memoria olfativa reactiva recuerdos autobiográficos y emociones décadas después, un fenómeno conocido como la magdalena de Proust (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué halló el estudio sobre la memoria olfativa

Un equipo de científicos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) identificó los mecanismos cerebrales que explican ese fenómeno, según el estudio. Los investigadores demostraron que las experiencias olfativas tempranas dejan una huella duradera en el cerebro, capaz de reactivar el contexto y las emociones del recuerdo original a lo largo de toda la vida.

PUBLICIDAD

"Los olores son señales excepcionales para acceder a los recuerdos autobiográficos", afirmó Nathalie Mandairon, coautora principal del estudio e investigadora del Centro de Neurociencias de Lyon, según Scientific American. El trabajo señala, además, que ese efecto no surge de una sola experiencia, sino de la asociación repetida de un aroma con vivencias positivas durante la infancia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio ubicó a las células granulares del bulbo olfativo como neuronas clave en la codificación de la memoria olfativa infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de las células granulares

En el centro del hallazgo se encuentran las células granulares, neuronas localizadas en el bulbo olfativo, la primera región del cerebro donde se procesa la información proveniente del olfato. Lo que distingue a estas células de otras neuronas es su origen: se generan principalmente durante el período neonatal, con un pico de producción el primer día de vida.

Según detalla el estudio, esas neuronas nacidas en los primeros momentos de la vida maduran en el bulbo olfativo al mismo tiempo que las experiencias olfativas de la infancia, lo que las convierte en candidatas para almacenar esos recuerdos tempranos. Para comprobarlo, el equipo combinó dos estrategias.

Primero realizó una encuesta en línea con 647 voluntarios, que reveló que los recuerdos olfativos de infancia están ligados, en la gran mayoría de los casos, a aromas agradables y a episodios repetidos más de cinco veces, no a experiencias únicas. A partir de esos datos, los investigadores diseñaron un modelo en ratones: durante el período equivalente a la infancia temprana, los animales fueron expuestos a aromas atractivos en un entorno enriquecido y lúdico.

Primer plano del perfil de una persona con cerebro luminoso que irradia luz hacia una pintura abstracta con imágenes superpuestas de una playa, un árbol, una casa y tres niños.
Una encuesta con 647 voluntarios mostró que los recuerdos olfativos de infancia se vinculan sobre todo con aromas agradables y episodios repetidos más de cinco veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la adultez, los ratones mostraron una preferencia clara por esos aromas de infancia. Cuando las células granulares nacidas al primer día de vida fueron inhibidas con fibras ópticas mediante una técnica llamada optogenética, que permite activar o silenciar neuronas específicas con luz, esa preferencia desapareció. El trabajo concluye que “la inhibición de las células granulares nacidas en el día postnatal 1 impide la recuperación de la memoria olfativa de infancia y resalta su papel prominente en la codificación y el evocamiento de dicha memoria".

Cómo cambia esa red con el tiempo

El estudio también exploró qué sucede con esos recuerdos a medida que pasa el tiempo. En ratones adultos jóvenes, la evocación del aroma de infancia activaba de forma preferente las células granulares neonatales y fortalecía la conectividad entre los sistemas de memoria y de recompensa del cerebro.

Con el paso de los años, esa red cerebral se reorganiza. Las células granulares neonatales dejan de ser el sustrato principal del recuerdo y la conectividad funcional se desplaza hacia el sistema límbico, el conjunto de estructuras cerebrales vinculadas al procesamiento emocional.

Primer plano de un hombre de unos 50 años con pelo canoso y jersey verde, oliendo un plato de estofado caliente con carne, patatas y zanahorias, con vapor ascendiendo.
Con el paso del tiempo, la red de la memoria olfativa se reorganiza y desplaza su conectividad hacia el sistema límbico vinculado al procesamiento emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado del CNRS señala que, con la reorganización de las redes cerebrales, el recuerdo se ancla progresivamente en los circuitos de las emociones, lo que explica tanto su persistencia como su potencia afectiva.

Según el trabajo, esto ofrece una explicación neurobiológica a que, con el tiempo, los recuerdos de infancia ligados a olores se vuelvan menos nítidos en sus detalles, pero más cargados de nostalgia y emoción.

La importancia de volver a percibir el olor

Un tercer hallazgo del trabajo añade una condición para que esos recuerdos persistan a lo largo de la vida: es necesario volver a encontrarse con el olor. La encuesta humana mostró que el 82% de los participantes informó haber vuelto a percibir el aroma de infancia de forma periódica a lo largo de su vida.

Mujer huele comida caliente. El vapor y líneas luminosas van hacia su nariz. Una representación translúcida del cerebro muestra un área iluminada del hipotálamo.
El estudio concluyó que la reexposición periódica al olor de la infancia es necesaria para que la memoria olfativa persista a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ratones que no fueron reexpuestos al olor de manera regular durante su vida adulta, la preferencia por ese aroma se debilitó con el tiempo. En cambio, en los animales que sí tuvieron reencuentros periódicos con el olor, la memoria se mantuvo activa, aunque con una base neuronal diferente: ya no dependía de las células granulares neonatales, sino de una red más amplia centrada en el sistema olfativo-límbico.

El estudio, además, abre preguntas sobre si las experiencias olfativas tempranas también podrían estar vinculadas a recuerdos negativos y sobre los mecanismos exactos mediante los cuales la memoria se transfiere, con el tiempo, desde las neuronas del bulbo olfativo hacia circuitos cerebrales de orden superior.

Temas Relacionados

NeurocienciaMemoriaNeuronasRecuerdosInfanciaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Baja tasa de vacunación infantil en Argentina: una pediatra advirtió sobre los riesgos de internación

La falta de los esquemas esenciales en la infancia se traduce en un aumento de contagios e internaciones por enfermedades como meningitis y neumonía, según explicó en Infobae a las Nueve la doctora Romina Giurfo

Baja tasa de vacunación infantil en Argentina: una pediatra advirtió sobre los riesgos de internación

Un biólogo reveló que lo que atrae a los mosquitos “no es la sangre más dulce”: cómo eligen a sus presas

El doctor en Entomología por la Universidad de Valencia, subrayó que la atracción de estos insectos depende de la emisión de sustancias químicas en la piel y la respiración

Un biólogo reveló que lo que atrae a los mosquitos “no es la sangre más dulce”: cómo eligen a sus presas

Los errores más frecuentes en la mediana edad que pueden aumentar el riesgo de fracturas de cadera

La pérdida de densidad ósea comienza décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas, pero especialistas, consultados por The Telegraph, advirtieron que ciertos hábitos cotidianos pueden acelerar el deterioro y elevar la posibilidad de sufrir lesiones graves

Los errores más frecuentes en la mediana edad que pueden aumentar el riesgo de fracturas de cadera

Extirparon un tumor de 40 kilos a un paciente que llevaba cinco años sin poder caminar

La cirugía fue realizada en el Hospital de Tercer Nivel Montero de Bolivia y permitió avanzar con el tratamiento de un hombre de 48 años que durante un extenso período enfrentó una compleja condición de salud que limitó su autonomía

Extirparon un tumor de 40 kilos a un paciente que llevaba cinco años sin poder caminar

El entrenamiento de fuerza combinado con el aeróbico es clave para reducir la grasa visceral

El aumento de masa muscular mediante resistencia, junto con sesiones de cardio con frecuencia cardíaca elevada, contribuye a disminuir el tejido adiposo acumulado en el abdomen

El entrenamiento de fuerza combinado con el aeróbico es clave para reducir la grasa visceral

DEPORTES

Errores de técnica: las cuatro fallas que cometen los nadadores amateur

Errores de técnica: las cuatro fallas que cometen los nadadores amateur

Cuáles son los torneos que se perderán las selecciones europeas si se confirma su boicot a la FIFA

Conmoción en el fútbol mundial: UEFA anunció que sus selecciones nacionales no participarán de los torneos FIFA

“Yo te voto”: el posteo de Lisandro Martínez que desató las bromas de Nicolás Tagliafico y es furor en redes

Nacional le ganó 2-0 a Olimpia y lo mandó al fondo de la tabla en el Torneo Clausura 2026

TELESHOW

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

La profunda tristeza de Majo Riera, la mamá de Lali, por la muerte de su íntima amiga: “Elegiste volar”

Virginia Lago y su esperado regreso de Historias de Corazón: la icónica novela que presentará y en qué horario

INFOBAE AMÉRICA

“Pensé que esa era mi vida”: la trata de personas sigue arrebatando la infancia a decenas de menores en Honduras

“Pensé que esa era mi vida”: la trata de personas sigue arrebatando la infancia a decenas de menores en Honduras

Gobierno asegura que el desempleo en Panamá ya no es de dos dígitos

“30 de julio, nunca más”: La masacre de 50 estudiantes asesinados que marcó a la Universidad de El Salvador

Corte IDH conocerá el caso de los hermanos Caxaj Rodríguez en contra de Guatemala por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial

Autoridades salvadoreñas incautan más de 200 porciones de cocaína y dos paquetes grandes de marihuana