Interrumpieron el paso en la Ruta 40 por un derrumbe en el tramo de los Siete Lagos: cuándo se normalizará

La remoción de barro, árboles y rocas de gran porte impidió habilitar el tránsito en ambas manos de la Ruta 40

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Un derrumbe de barro, árboles y rocas de gran porte bloqueó la Ruta Nacional 40 en el tramo conocido como Siete Lagos, a la altura del kilómetro 2208,7, a aproximadamente 3 kilómetros de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

El corte afecta la circulación de forma total y, según informó Vialidad Nacional, los trabajos para restablecer el paso podrían extenderse durante varias jornadas, en función de las condiciones climáticas.

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Desde la madrugada de este jueves, personal y equipos de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales trabajan en la remoción del material desprendido. La magnitud del evento, con rocas de gran porte sobre la calzada, determinó que no fuera posible habilitar el tránsito en ninguna de las dos manos.

El corte total de la Ruta 40 en Siete Lagos podría extenderse durante varias jornadas, según Vialidad Nacional y las condiciones climáticas

Durante la mañana se logró avanzar en la apertura de un paso provisorio sobre la banquina, destinado de manera exclusiva al tránsito de vehículos de emergencia para garantizar la respuesta operativa ante cualquier eventualidad en el área.

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El operativo desplegado involucra a Vialidad Nacional; la Dirección de Protección Civil, Área de Tránsito e Hidráulica del Municipio de San Martín de los Andes; la Administración de Parques Nacionales (APN) —a través del Parque Nacional Lanín—; Gendarmería Nacional; la Policía del Neuquén; la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia; y Vialidad Provincial.

Un derrumbe bloqueó la Ruta Nacional 40 en el tramo de los Siete Lagos, a la altura del kilómetro 2208,7, cerca de San Martín de los Andes, en Neuquén

El despliegue de maquinaria incluye una motoniveladora, una cargadora frontal y un camión de Vialidad Nacional, una cargadora frontal de gran porte aportada por Hidráulica del Municipio, una retroexcavadora de la APN y camiones de distintos organismos, todos afectados tanto al relleno de la banquina como a la remoción del material.

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Más allá de la emergencia inmediata en la calzada, las autoridades identificaron un riesgo adicional en la ladera donde se originó el derrumbe. Una evaluación del terreno detectó grietas de consideración que podrían generar nuevos desprendimientos, un escenario que se agrava ante el pronóstico de lluvias y nevadas previsto para los próximos días en el sector.

La ladera donde ocurrió el derrumbe en Siete Lagos presenta grietas que podrían generar nuevos desprendimientos, con riesgo mayor por lluvias y nevadas

Ante esa situación, un equipo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín inspeccionó la parte superior de la ladera para verificar la presencia de cursos de agua o inestabilidades del terreno que pudieran poner en riesgo al personal que trabaja en el lugar.

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Vialidad Nacional recordó a los conductores la importancia de circular con precaución durante la temporada invernal, respetar las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, y verificar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje. Las condiciones de transitabilidad en tiempo real están disponibles en el sitio oficial del organismo.

El operativo por el derrumbe en la Ruta 40 reúne a Vialidad Nacional, Parques Nacionales, Gendarmería, la Policía del Neuquén y organismos provinciales y municipales

En los últimos días se vivieron nevadas, lluvias y vientos fuertes en toda la zona de la Patagonia. San Martín de los Andes, ciudad neuquina cercana al derrumbe que inhabilitó la Ruta Nacional 40, fue una de las más afectadas.

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Un video filmado en plena ruta de San Martín de los Andes, en la cordillera, dejó en evidencia los peligros de circular sin cadenas durante temporales de nieve. Entre todo el caos, la imagen que más atrajo las miradas fue la de dos vehículos que perdieron el control sobre la calzada cubierta de hielo y terminaron chocados entre sí, ante los ojos de los pasajeros de una combi de transporte público que ascendía al cerro Chapelco.

Las imágenes, difundidas por la empresa Lanín Turismo a través de su cuenta de Instagram, generaron repercusión porque, según sus propios empleados, escenas de ese tipo se repiten a diario.

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“Todos los días cuando subimos al cerro en nuestras combis y encontramos esta situación. Autos corridos o chocados entre sí arruinan las vacaciones, para luego sí tener que pagar estacionamiento”, escribió Lanín Turismo en la publicación que acompañó el material, y agregó: “Te llevamos por el mismo costo que tiene estacionar”.

Un video en San Martín de los Andes mostró choques sobre hielo durante un temporal de nieve y expuso los riesgos de circular sin cadenas en rutas de montaña

En el audio del video se escucha la reacción de un testigo ante el incidente: “Se fueron feo, ¿no? Los dos”.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el video advierte sobre una realidad que trabajadores y vecinos de la zona suelen enfrentar cada vez que deben transitar por estas rutas de montaña durante el invierno. La grabación, tomada durante un temporal de nieve de alta intensidad, muestra el momento preciso en que los pasajeros de una combi se topan con las consecuencias de la imprudencia al volante.

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