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Los emotivos saludos de El Polaco y La Princesita por los 19 años de su hija: “Verte sonreír es de mis alegrías más grandes”

Sol Cwirkaluk cumplió un nuevo año de vida y sus padres la homenajearon en sus redes sociales

Los emotivos saludos de El Polaco y La Princesita por los 19 años de su hija
Los emotivos saludos de El Polaco y La Princesita por los 19 años de su hija
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Karina La Princesita y El Polaco celebraron este miércoles el cumpleaños número 19 de Sol Cwirkaluk, la hija que tienen en común, con publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram. Cada uno eligió sus propias fotos y palabras para el saludo, pero ambos coincidieron en el afecto y el orgullo con el que se refirieron a la joven.

La celebración quedó registrada en las redes y mostró, desde ángulos distintos, el vínculo que cada progenitor mantiene con ella. Dos publicaciones separadas, dos estilos distintos, un mismo amor.

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Fue la cantante quien abrió el festejo con una historia en la que compartió una foto de Sol sentada sobre una roca en lo que parece ser Central Park, en Nueva York. La joven luce una campera inflable negra de la marca The North Face, un gorro con el logo de los Yankees, jeans anchos y zapatillas blancas, con una mochila negra a su lado. La sonrisa de Sol ocupa el centro de la imagen, con la ciudad entera como telón de fondo.

El mensaje que eligió la referente de la cumbia para acompañar la postal fue directo y cargado de ternura: “Feliz cumple a mi beba hermosa!! Verte sonreír es de mis alegrías más grandes”, escribió, con una etiqueta que remite al usuario de la festejada. En pocas palabras, la artista resumió lo que parece ser el eje de su vínculo con su hija: la felicidad de verla bien, de verla crecer y de verla sonreír.

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Una joven sonríe, sentada en una pared de piedra, viste gorro negro con logo NY, chaqueta acolchada, jeans, zapatillas. Fondo con árboles y edificios
"Verte sonreír es de mis alegrías más grandes", escribió Karina para celebrar a su hija

La segunda historia que publicó la cantante de “Con la misma moneda” mostró una escena diferente y más íntima. Una mesa oscura preparada para la celebración, con velas encendidas que iluminan el ambiente con una luz cálida y rojiza. Sobre la superficie se distribuyen fuentes con fiambres y quesos dispuestos en abanico, bowls con papas fritas, chips y zanahorias, y copas vacías. La imagen transmite la calidez de una reunión en casa, lejos de los grandes eventos. El texto que la acompañó fue breve y contundente: “Te amo”. Sin más palabras, sin más adornos.

Esa segunda postal completó el saludo de la cantante con una dimensión distinta: la del festejo concreto, el de la mesa puesta y las velas encendidas, el que sucede puertas adentro y que pocas veces se hace público. La elección de compartirlo habló de una celebración genuina, sin glamour pero con todo el afecto.

Una mesa con platters de embutidos y queso, bowls con snacks, dip, tres velas encendidas, copas de vidrio y una maleta en el fondo
La mesa que preparó la cantante para homenajear a su hija

Por su parte, El Polaco eligió una foto que lo muestra junto a Sol en una embarcación, con el mar y un cielo azul de fondo. La joven, en bikini floreada y con un pañuelo en la cabeza, sonríe mientras su padre la abraza. Los tatuajes que cubren el brazo del cantante rodean a su hija en un gesto de cercanía espontánea. La imagen tiene la calidez de un momento compartido en vacaciones, sin poses ni artificios, de esos que quedan grabados no por la cámara sino por lo que se siente en ese instante.

El mensaje que escribió el músico acompañó la foto con palabras simples y directas: “Feliz cumple princesa. Te amo con todo mi corazón”, con una etiqueta al perfil de la cumpleañera. El apodo elegido —princesa— y la intensidad de la declaración completaron la imagen de un padre que celebra a su hija con la misma naturalidad con la que la abraza frente al mar.

Un hombre tatuado con gorra abraza a una mujer joven sonriente en bikini, a bordo de una embarcación en el agua bajo un cielo azul con nubes
El Polaco eligió una foto de las últimas vacaciones familiares (Instagram)

Los tres posteos, con sus diferencias de tono y escenario, construyeron un retrato colectivo de una joven que cumple 19 años rodeada del amor de ambos padres. Karina eligió mostrar a Sol en una ciudad lejana, sonriente y libre, y también en la intimidad de una mesa familiar. El Polaco la mostró junto a él, en un abrazo al sol y frente al agua. Cada uno desde su propio lugar, los dos encontraron las mismas palabras para decirle lo mismo: te amo.

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El PolacoKarina la PrincesitaSol Cwirkaluk

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