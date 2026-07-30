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Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará hacer valer la victoria por 1 a 0 cosechada en La Bombonera. Desde las 21.30, por DSports

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Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 31 de julio (España).

Televisación: DSports y la plataforma de streaming Disney+.

12:00 hsHoy

¿Cómo llega Boca Juniors?

Tras ganar el partido de ida, el Xeneize recibió un duro revés en el torneo local al iniciar su camino en el Clausura con una derrota por 3-0 en su visita a la casa de Deportivo Riestra.

11:20 hsHoy

¿Cómo llega O’Higgins?

El conjunto chileno, tras caer en la ida disputada en la Bombonera, decidió darle descanso a buena parte de la base del equipo titular y el fin de semana cayó por 2-0 en su visita ante Deportes Concepción por el torneo local.

11:00 hsHoy

Probables formaciones:

O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

10:52 hsHoy

El conjunto chileno y Xeneize se verán las caras este jueves 30 de julio, desde las 21.30, en el estadio El Teniente (Rancagua). El árbitro principal será Wilmar Roldán, mientras que sus asistentes serán Jhon León y Jhon Gallego. El encargado del VAR será David Rodríguez y el del AVAR será Keiner Jiménez.

10:40 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana entre O’Higgins y Boca Juniors. El equipo argentino se impuso por 1-0 en la ida, disputada en La Bombonera.

Boca Juniors vs. O’Higgins, Copa Sudamericana
Boca Juniors intentará avanzar a octavos en su visita a O'Higgins

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