Cinzia sufrió un fuerte accidente en Gran Hermano y fue trasladada de urgencia al hospital

La joven sufrió un golpe en la espalda mientras bromeaba con Sol y tuvo que ser llevada de urgencia a una clínica (Video: LAM-X)

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La preocupación se apoderó de los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) este jueves cuando Cinzia Francischiello sufrió un accidente dentro de la casa y debió ser trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica, por lo que abandonó la casa más famosa por un tiempo.

El episodio ocurrió en la habitación de las mujeres, fue captado por las cámaras del reality y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fanáticos de la participante venezolana comenzaron a preguntarse cuál era su estado de salud y si podría continuar en la competencia. Cabe destacar que luego del golpe cambiaron las cámaras y pasaron a otra situación de la casa.

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Todo sucedió mientras la joven bailaba junto a su compañera Solange Abraham en un momento de distensión. Cinzia comenzó a caminar hacia atrás, perdió el equilibrio y, aunque intentó sostenerse de las camas, no lo logró y terminó cayendo sentada al piso con un golpe de considerable fuerza. El impacto fue tan violento que lanzó un grito de dolor que alertó inmediatamente y preocupó a Sol y a la producción que se encuentra detrás de cámaras.

Así fue el accidente que sufrió la joven en el programa y que generó que sea trasladada a una clínica (Video: X)

La transmisión en vivo se interrumpió instantes después del accidente, mientras las autoridades del programa asistían a la participante. La decisión de cortar la señal fue interpretada por los fanáticos como una señal de la gravedad del episodio. Poco después se confirmó que Cinzia había sido retirada de la casa y trasladada a un centro de salud para recibir una evaluación más exhaustiva que permitiera determinar si había sufrido alguna lesión de mayor gravedad.

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Las primeras imágenes del estado de la participante llegaron a través de la cuenta de X de El Ejército de LAM, que difundió un video en el que se la ve recostada en una camilla en un pasillo de la sala de urgencias, esperando ser atendida por el personal médico. Las imágenes generaron una ola de mensajes de apoyo entre los seguidores del programa, que se movilizaron en redes para expresar su preocupación y seguir de cerca la evolución de la joven.

La reacción de los fanáticos fue inmediata. Muchos identificaron el momento exacto del accidente en la grabación y lo compartieron en distintas plataformas, mientras otros se preguntaban si la participante recibiría el alta médica a tiempo para regresar a la competencia. La incertidumbre se instaló con fuerza, en parte porque el canal no emitió ningún parte médico oficial ni brindó detalles sobre el diagnóstico.

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Hasta el momento, Gran Hermano no informa sobre el estado de salud de Cinzia ni precisa cuándo podría volver a ingresar a la casa, en caso de recibir el alta. La falta de comunicación oficial prolonga la inquietud entre los seguidores, que permanecen pendientes de cualquier novedad sobre la evolución de la participante venezolana.

Este video documenta el proceso de nominación en el programa de telerrealidad Gran Hermano. Se observa a varios participantes ingresar al confesionario para emitir sus votos. Un hombre muestra sus preferencias de nominación para 'Campanita' y 'Yipio'. Asimismo, se registran conversaciones entre dos mujeres acerca de estrategias de juego. Las imágenes incluyen transiciones gráficas. El contenido representa una cobertura de los eventos dentro de la casa.

La joven venezolana es una de las favoritas del reality, sin embargo, en la noche del miércoles se detectaron múltiples irregularidades (complot, voto cantado y acuerdos previos entre jugadores) y se anularon varias nominaciones antes de conformar una placa de nueve participantes en riesgo de eliminación. Cinzia quedó en medio de todo este escándalo.

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Del Moro detalló luego los tres frentes que desencadenaron las sanciones. El primero involucró aMatías Hanssen, quien había ejecutado una nominación espontánea apuntando a Steffany “Campanita” Pereira y a Yisela “Yipio” Pintos, pero sus votos fueron anulados porque había hecho comentarios en código para revelar a quiénes pensaba votar. El segundo frente comprometió a Abraham y a Francischiello, quienes habían acordado entre ellas ir contra Campanita: los votos de Sol quedaron completamente anulados, mientras que a Cinzia solo le invalidaron el voto destinado a la paraguaya-brasileña, manteniéndose sus 2 puntos contra Luana Fernández. El tercer caso fue el de la propia Campanita, cuyo voto contra Sol fue anulado por haber hablado previamente del tema con Yanina Zilli.