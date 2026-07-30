Las vacaciones invernales de Marcela Kloosterboer en el sur: nieve, snowboard y familia

Marcela Kloosterboer publicó en Instagram un álbum de sus vacaciones de invierno en Bariloche junto a Fernando Sieling, Juana y Otto

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Marcela Kloosterboer se tomó unos días de las vacaciones de invierno para hacer una escapada al sur con su familia y volvió con un álbum de fotos que publicó en su cuenta de Instagram bajo el título “Resumen de estos días en Bari”. Las imágenes muestran a la actriz en las pistas nevadas de Bariloche junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto, en un viaje que combinó esquí, gastronomía patagónica y momentos de descanso en una cabaña con vista al lago.

La escapada familiar al sur combinó nieve, esquí, gastronomía patagónica y descanso en una cabaña con vista al lago

Marcela Kloosterboer esquió en el Cerro Catedral, el centro de esquí más grande de Argentina, durante su viaje a Bariloche

La actriz mostró momentos de descanso en el alojamiento de Bariloche, con mate, ventanales y postales frente al lago

El primer gran protagonista del viaje fue la montaña. Kloosterboer se calzó los skis K2 y se lanzó a las pistas del Cerro Catedral, el centro de esquí más grande de Argentina, con un traje de nieve entero en negro con franjas en rojo y blanco que recorrían el busto y la parte baja de las piernas. El conjunto se completó con casco blanco, antiparras con espejado iridiscente en verde y guantes térmicos negros. Toda la familia participó de la actividad: una de las postales del álbum muestra a los cuatro en una aerosilla, equipados y con el paisaje cordillerano de fondo.

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Las jornadas en la nieve no fueron exclusivas de los adultos. Juana y Otto también se pusieron los esquís y bajaron las pistas junto a sus padres. En una de las fotos, se ve a dos esquiadores en la ladera con las instalaciones del centro de ski al fondo, una imagen que da cuenta de la participación de toda la familia en la actividad. Sieling, por su parte, apareció en varias de las imágenes como el encargado de organizar la logística del grupo.

La publicación de Marcela Kloosterboer sumó reacciones de seguidores y likes de Pedro Alfonso, Mica Vázquez y Paula Chaves

Fernando Sieling apareció en varias fotos de Bariloche como parte de la logística de las actividades familiares en la nieve

Juana y Otto también participaron de las jornadas de esquí y bajaron las pistas con sus padres en las vacaciones de invierno

Fuera de las pistas, la estadía tuvo el ritmo propio de una escapada de invierno en la Patagonia. Kloosterboer compartió una foto desde el interior del alojamiento, mate en mano y descalza sobre el sillón, con un ventanal de piso a techo que enmarcaba los árboles cubiertos de nieve. Desde el mismo balcón con vista al lago, la actriz se fotografió con cada uno de sus hijos bajo el sol de la mañana, y también junto a Fernando en una toma en pareja.

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La gastronomía tuvo su lugar en el relato del viaje. Una de las imágenes más convocantes del álbum muestra una fondue de queso servida en el centro de la mesa, rodeada de bowls con papas, tomates cherry, aceitunas, zanahorias, pan y crackers, con copas de vino tinto a los costados. La escena condensa uno de los rituales más arraigados de las noches invernales en Bariloche y fue parte de las postales que Kloosterboer eligió para mostrar a sus más de un millón de seguidores.

Juana y Otto también participaron de las jornadas de esquí y bajaron las pistas con sus padres en las vacaciones de invierno

La estadía incluyó momentos de descanso en una cabaña con vista al lago en la Patagonia

Toda la familia participó de las jornadas de nieve en Bariloche con esquí y traslados en aerosilla

Los looks fuera de la nieve también formaron parte del contenido. La actriz se mostró con un buzo rojo de cuello en V con detalles en marrón y negro, jean cargo ancho y gorra beige apoyada contra una pared de madera, en una postal de estilo relajado y acorde al entorno. En otra imagen nocturna, ya en el interior del alojamiento, optó por un sweater negro de cuello alto con jean cargo gris oscuro. Otto, en tanto, apareció de espaldas con una remera de la Selección Argentina con la imagen de Lionel Messi, detalle que no pasó inadvertido entre los comentarios de la publicación.

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La publicación acumuló una gran cantidad de reacciones. Entre los comentarios se destacaron los del actor Santiago Molina Filgueira, quien escribió “Siempre fuiste muy especial”, y el de un seguidor que saludó con el mensaje “Qué hermosa familia”. A su vez, más colegas como Pedro Alfonso, Mica Vázquez y Paula Chaves le dejaron un like en la publicación.

Marcela Kloosterboer compartió en Instagram un resumen de sus vacaciones de invierno en Bariloche

La gastronomía patagónica tuvo lugar en el viaje con una fondue de queso como parte de las noches de invierno en Bariloche

Las vacaciones coincidieron con el receso escolar de invierno, período en el que Bariloche se consolida como uno de los destinos más elegidos por familias de todo el país para combinar nieve, actividades al aire libre y la gastronomía característica de la región.

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