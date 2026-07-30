Honduras: Desarticulan presunto narcolaboratorio en Choluteca y capturan a dos supuestos integrantes de “Los Pelones”

Las autoridades investigan la presunta vinculación de los detenidos con “Los Pelones”. (FOTO: Policía Nacional)

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El operativo fue ejecutado por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la aldea Mojaras, municipio de Marcovia, tras varias semanas de labores de investigación, inteligencia y vigilancia que, según las autoridades, permitieron ubicar un inmueble presuntamente utilizado para el procesamiento, almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información oficial, el allanamiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las acciones que desarrolla la Policía Nacional contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos relacionados con el crimen organizado en la zona sur del país.

Durante la intervención fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes, según las investigaciones preliminares, mantenían una relación de pareja y presuntamente integraban la estructura criminal denominada “Los Pelones”.

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Las autoridades indicaron que ambos serían responsables de custodiar el inmueble y almacenar la droga que posteriormente era distribuida en distintos puntos de la región, aunque será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el procedimiento correspondiente por los delitos que el Ministerio Público determine presentar en su contra.

Cobertura de evento policial que muestra la detención de dos individuos, un hombre y una mujer, bajo la custodia de agentes tácticos uniformados con chalecos y armas largas. Una mesa con la inscripción 'EVIDENCIA' es visible. En el suelo, se exhibe una cuantiosa suma de billetes, numerosas bolsas con sustancias empaquetadas y varios dispositivos electrónicos. Estos elementos son presentados como el material incautado durante el operativo.

Durante la inspección del inmueble, los agentes decomisaron un fusil AR-15, una pistola y aproximadamente 300 proyectiles de distintos calibres.

Además, fueron incautadas 1.258 puntas de cocaína, aproximadamente un cuarto de kilogramo de cocaína, 630 piedras de crack, 210 bolsitas de marihuana y media libra de marihuana a granel, según el informe oficial.

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La operación también permitió el decomiso de una camioneta, una motocicleta, varias básculas, implementos utilizados para el presunto procesamiento de drogas y 245,713 lempiras (unos USD 9,300) en efectivo, dinero que preliminarmente las autoridades consideran podría provenir de la comercialización de narcóticos.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que las armas decomisadas serán sometidas a análisis balísticos para establecer si fueron utilizadas en otros hechos delictivos, incluidos homicidios ocurridos en la zona.

Este tipo de peritajes busca determinar posibles coincidencias entre las armas incautadas y evidencias recuperadas en escenas del crimen, como parte de las investigaciones que desarrolla la institución.

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Las autoridades señalaron que los resultados de estos análisis podrían ampliar las líneas investigativas relacionadas con la estructura criminal y otros hechos violentos registrados en el sur del país.

En el inmueble fueron decomisadas distintas cantidades de cocaína, crack y marihuana. (FOTO: Policía Nacional)

La Policía Nacional calificó el operativo como un golpe a la capacidad logística, operativa y financiera de la organización investigada, al asegurar drogas, armas, dinero en efectivo y otros bienes presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

No obstante, las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para identificar y capturar a otros presuntos integrantes de “Los Pelones”, quienes serían puestos a disposición de la justicia en caso de encontrarse elementos suficientes que los vinculen con la organización.

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El caso permanece bajo investigación y será el Ministerio Público el encargado de presentar los requerimientos fiscales correspondientes y sustentar las acusaciones ante los tribunales competentes, conforme avance el proceso judicial.

La DAET informó que el inmueble permanecerá bajo resguardo mientras los equipos especializados completan la recolección de indicios y documentan el funcionamiento del supuesto centro de procesamiento.

Las evidencias decomisadas serán trasladadas a los laboratorios correspondientes para confirmar su naturaleza, peso y posible vinculación con otras investigaciones abiertas en Choluteca.