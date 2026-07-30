Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Trump confirmó un acuerdo para el “desarme total” del grupo terrorista Hamas y de otras milicias en Gaza

El plan contempla una retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja una vez que avance la implementación del pacto, junto con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que la Junta de Paz, conformada por 27 estados soberanos que firmaron oficialmente la carta fundacional del organismo, alcanzó un acuerdo para el “desarme completo” de Hamas y de otros grupos armados en Gaza, un paso que, según afirmó, permitirá avanzar hacia una nueva etapa política y de seguridad en el territorio palestino.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó el acuerdo como un “paso histórico” y aseguró que la implementación se realizará mediante un proceso gradual. El mandatario afirmó que el objetivo es que Gaza deje de ser utilizada como plataforma para ataques contra Israel y pase a estar administrada por una nueva estructura de gobierno palestina.

PUBLICIDAD

Hoy, el la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamas y todos los demás grupos armados en Gaza”, escribió Trump. Agregó que se trata de “un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas”.

El anuncio se produce después de semanas de negociaciones entre Hamas y mediadores internacionales, principalmente Egipto, Qatar y Turquía, para definir los mecanismos de una segunda fase del plan impulsado por Washington.

PUBLICIDAD

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, en Washington (EFE/ @netanyahu)
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, en Washington (EFE/ @netanyahu)

Según Trump, el acuerdo forma parte de su propuesta de 20 puntos para Gaza y contempla que, una vez completado el proceso de desarme, las fuerzas israelíes comiencen una retirada progresiva del territorio. En paralelo, una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto con una nueva policía palestina para asumir responsabilidades de seguridad.

El acuerdo será llevado adelante en fases cuidadosamente estructuradas”, señaló el presidente estadounidense. También afirmó que el nuevo esquema permitirá que Gaza quede bajo el control de “un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo”.

El desarme de Hamas había sido uno de los principales puntos de conflicto en las conversaciones. El grupo terrorista mostró su disposición a discutir una fórmula para limitar su capacidad militar, aunque anteriormente había planteado condiciones relacionadas con el retiro israelí y el fin de las operaciones militares en la Franja.

La propuesta en negociación contempla, según fuentes consultadas por las agencias AFP y Reuters, la eliminación de túneles, depósitos de armas e instalaciones utilizadas para la fabricación de armamento, además de la transferencia gradual de funciones administrativas a un organismo palestino tecnócrata encargado de gestionar Gaza durante la etapa posterior al conflicto.

Trump confirmó un acuerdo para el “desarme total” del grupo terrorista Hamas y de otras milicias armadas en Gaza
Trump confirmó un acuerdo para el “desarme total” del grupo terrorista Hamas y de otras milicias armadas en Gaza

Trump agradeció el papel de los países mediadores y destacó el trabajo de su equipo negociador. “Quiero agradecer a los mediadores —Egipto, Qatar y Türkiye— por sus importantes esfuerzos”, afirmó.

El mandatario también hizo referencia al ataque del 7 de octubre y aseguró que la amenaza surgida desde Gaza no volverá a reconstruirse.

“La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre no será permitida nuevamente”, escribió.

Un acuerdo condicionado por las diferencias entre Hamas e Israel

Aunque Trump presentó el pacto como un avance decisivo, todavía existen desafíos para su aplicación. La cuestión central sigue siendo cómo se ejecutará el desarme y qué garantías tendrán las partes involucradas durante la transición.

Israel exige que Hamas entregue completamente sus armas y que Gaza quede desmilitarizada antes de aceptar cualquier avance político. Funcionarios israelíes señalan que no aceptarán una retirada militar parcial si el grupo mantiene capacidades armadas en el territorio.

Israel exige que Hamas entregue completamente sus armas y que Gaza quede desmilitarizada antes de aceptar cualquier avance político
Israel exige que Hamas entregue completamente sus armas y que Gaza quede desmilitarizada antes de aceptar cualquier avance político

Por su parte, Hamas busca la supervisión y almacenamiento del armamento pesado bajo control palestino e internacional, en lugar de una entrega directa de sus arsenales.

El plan estadounidense prevé que el Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas palestinos, asuma progresivamente la gestión civil del territorio. La iniciativa también contempla la presencia de una fuerza internacional para respaldar la seguridad y supervisar el cumplimiento de los compromisos.

Pese al anuncio del acuerdo, la situación en Gaza continúa siendo delicada. El alto el fuego redujo la intensidad del conflicto, pero persisten episodios de violencia y las consecuencias humanitarias de una guerra que dejó miles de víctimas y una extensa destrucción en la Franja.

Temas Relacionados

Estados UnidosIsraelHamasFranja de GazaDesarme de HamasÚltimas Noticias AméricaMedio OrienteGuerra en Medio OrienteJunta de PazEgiptoQatarTurquíaFuerzas de Defensa de Israel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este enclave de Silicon Valley vuelve a ser el código postal más caro de Estados Unidos por el boom de la inteligencia artificial

Atherton, en California, volvió al primer puesto del ranking inmobiliario al superar a Fisher Island, con una suba cercana al 20% y valores medios próximos a los 10 millones de dólares por el nuevo ciclo tecnológico y compras récord

Este enclave de Silicon Valley vuelve a ser el código postal más caro de Estados Unidos por el boom de la inteligencia artificial

El Senado de Estados Unidos rechazó limitar el poder de Trump sobre la guerra en Irán tras nuevos ataques

El resultado de la votación arrojó 49 votos a favor y 50 en contra, por lo que la resolución no consiguió avanzar, pese al impulso de la mayoría de los demócratas y de algunos representantes republicanos que apoyaron la iniciativa

El Senado de Estados Unidos rechazó limitar el poder de Trump sobre la guerra en Irán tras nuevos ataques

Cipriani Residences Miami: el rascacielos vendió el 80% de sus unidades y marca la llegada de grandes patrimonios

La torre, de 85 pisos y cerca de 290 metros, prevé entregar las unidades en 2027 en Brickell, Florida, a compradores de más de 30 países

Cipriani Residences Miami: el rascacielos vendió el 80% de sus unidades y marca la llegada de grandes patrimonios

El sur de California enfrenta otro fin de semana de calor extremo: las autoridades alertan por incendios y noches sin alivio

Las máximas rozarán los 49 °C y la ausencia de enfriamiento nocturno agrava el riesgo sanitario. También se registran avisos por cortes eléctricos y oleaje peligroso en la costa

El sur de California enfrenta otro fin de semana de calor extremo: las autoridades alertan por incendios y noches sin alivio

La Universidad de California bate récord de admisiones, pero entrar a UCLA o Berkeley es cada vez más difícil

El sistema aceptó a 102.031 aspirantes residentes de primer ingreso para el otoño de 2026 y a 29.372 transferencias desde community colleges, mientras persisten presiones estatales por ampliar cupos y revisiones federales sobre criterios

La Universidad de California bate récord de admisiones, pero entrar a UCLA o Berkeley es cada vez más difícil

TECNO

Google Fotos da marcha atrás y te permite apagar una función al abrir imágenes

Google Fotos da marcha atrás y te permite apagar una función al abrir imágenes

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

Construyen el primer chip del mundo con “cerebro de microondas”: por qué es clave para las comunicaciones

Cómo configurar YouTube Music para que suene tan bien como Spotify

Así es la nueva función de WhatsApp Web para que dejes de usar Zoom

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Prime Video presentó el impactante tráiler de Barreda, una de las películas argentinas más esperadas del año

MUNDO

Fiume, el microestado de 28 kilómetros cuadrados en el Adriático que duró solo 4 años

Fiume, el microestado de 28 kilómetros cuadrados en el Adriático que duró solo 4 años

Egipto investiga el ataque con drones contra buques de gas en su principal puerto mediterráneo

“La ciudad está completamente desbordada”: así vive Ceuta la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Un estudio identificó un impacto ambiental inesperado en la producción de huevos ecológicos

15 elefantes mueren en Kenia y las autoridades investigan un posible envenenamiento con cianuro