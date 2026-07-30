Trump confirmó un acuerdo para el “desarme total” del grupo terrorista Hamas y de otras milicias en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que la Junta de Paz, conformada por 27 estados soberanos que firmaron oficialmente la carta fundacional del organismo, alcanzó un acuerdo para el “desarme completo” de Hamas y de otros grupos armados en Gaza, un paso que, según afirmó, permitirá avanzar hacia una nueva etapa política y de seguridad en el territorio palestino.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó el acuerdo como un “paso histórico” y aseguró que la implementación se realizará mediante un proceso gradual. El mandatario afirmó que el objetivo es que Gaza deje de ser utilizada como plataforma para ataques contra Israel y pase a estar administrada por una nueva estructura de gobierno palestina.

PUBLICIDAD

“Hoy, el la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamas y todos los demás grupos armados en Gaza”, escribió Trump. Agregó que se trata de “un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas”.

El anuncio se produce después de semanas de negociaciones entre Hamas y mediadores internacionales, principalmente Egipto, Qatar y Turquía, para definir los mecanismos de una segunda fase del plan impulsado por Washington.

PUBLICIDAD

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, en Washington (EFE/ @netanyahu)

Según Trump, el acuerdo forma parte de su propuesta de 20 puntos para Gaza y contempla que, una vez completado el proceso de desarme, las fuerzas israelíes comiencen una retirada progresiva del territorio. En paralelo, una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto con una nueva policía palestina para asumir responsabilidades de seguridad.

“El acuerdo será llevado adelante en fases cuidadosamente estructuradas”, señaló el presidente estadounidense. También afirmó que el nuevo esquema permitirá que Gaza quede bajo el control de “un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo”.

PUBLICIDAD

El desarme de Hamas había sido uno de los principales puntos de conflicto en las conversaciones. El grupo terrorista mostró su disposición a discutir una fórmula para limitar su capacidad militar, aunque anteriormente había planteado condiciones relacionadas con el retiro israelí y el fin de las operaciones militares en la Franja.

La propuesta en negociación contempla, según fuentes consultadas por las agencias AFP y Reuters, la eliminación de túneles, depósitos de armas e instalaciones utilizadas para la fabricación de armamento, además de la transferencia gradual de funciones administrativas a un organismo palestino tecnócrata encargado de gestionar Gaza durante la etapa posterior al conflicto.

PUBLICIDAD

Trump confirmó un acuerdo para el “desarme total” del grupo terrorista Hamas y de otras milicias armadas en Gaza

Trump agradeció el papel de los países mediadores y destacó el trabajo de su equipo negociador. “Quiero agradecer a los mediadores —Egipto, Qatar y Türkiye— por sus importantes esfuerzos”, afirmó.

El mandatario también hizo referencia al ataque del 7 de octubre y aseguró que la amenaza surgida desde Gaza no volverá a reconstruirse.

“La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre no será permitida nuevamente”, escribió.

Un acuerdo condicionado por las diferencias entre Hamas e Israel

Aunque Trump presentó el pacto como un avance decisivo, todavía existen desafíos para su aplicación. La cuestión central sigue siendo cómo se ejecutará el desarme y qué garantías tendrán las partes involucradas durante la transición.

PUBLICIDAD

Israel exige que Hamas entregue completamente sus armas y que Gaza quede desmilitarizada antes de aceptar cualquier avance político. Funcionarios israelíes señalan que no aceptarán una retirada militar parcial si el grupo mantiene capacidades armadas en el territorio.

Israel exige que Hamas entregue completamente sus armas y que Gaza quede desmilitarizada antes de aceptar cualquier avance político

Por su parte, Hamas busca la supervisión y almacenamiento del armamento pesado bajo control palestino e internacional, en lugar de una entrega directa de sus arsenales.

PUBLICIDAD

El plan estadounidense prevé que el Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas palestinos, asuma progresivamente la gestión civil del territorio. La iniciativa también contempla la presencia de una fuerza internacional para respaldar la seguridad y supervisar el cumplimiento de los compromisos.

Pese al anuncio del acuerdo, la situación en Gaza continúa siendo delicada. El alto el fuego redujo la intensidad del conflicto, pero persisten episodios de violencia y las consecuencias humanitarias de una guerra que dejó miles de víctimas y una extensa destrucción en la Franja.

PUBLICIDAD