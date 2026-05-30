Salud

Los 5 hábitos nocturnos que pueden elevar el colesterol y perjudicar la salud cardiovascular

Alternativas como pasear, reducir el estrés y elegir snacks saludables antes de dormir pueden marcar la diferencia en el bienestar, de acuerdo con especialistas consultados

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Ilustración acuarela de una mesa de noche con un libro abierto, una taza de té de manzanilla, una vela encendida y un cuenco con bayas y almendras, junto a una cama.
La rutina nocturna influye en la salud cardiovascular más de lo que se cree. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertos hábitos nocturnos afectan el colesterol más de lo que muchas personas creen, según especialistas citados por Eating Well. Pequeñas modificaciones en la rutina después de cenar pueden ayudar a mantener mejor la salud cardiovascular.

Estas estrategias buscan evitar factores que elevan triglicéridos y colesterol LDL, promoviendo así mejores resultados según la revista.

1. El riesgo de la inactividad tras la cena

Un hombre con expresión preocupada mira su laptop en una habitación oscura, rodeado de cajas de pizza, una hamburguesa, refresco y snacks en su escritorio.
La inactividad después de cenar eleva el riesgo de resistencia a la insulina y grasa visceral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo después de cenar influye directamente en el aumento del colesterol, advierte el cardiólogo Sergiu Darabant del Miami Cardiac & Vascular Institute. Quedarse inactivo en este periodo favorece la resistencia a la insulina y la acumulación de grasa visceral.

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Darabant recomienda realizar un paseo después de la cena para ayudar al cuerpo a procesar las grasas de manera más efectiva. “Caminar después de comer, especialmente por la noche, contribuye a reducir los triglicéridos posprandiales y mejora el metabolismo lipídico nocturno al aumentar la capacidad del organismo para eliminar grasas de la sangre", explicó al medio.

2. Por qué evitar el alcohol por la noche

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El alcohol en la noche puede aumentar los triglicéridos y sobrecargar el hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingerir bebidas alcohólicas en la noche puede perjudicar el perfil lipídico, de acuerdo con la nutricionista Michelle Routhenstein citada por el medio.

El alcohol eleva los triglicéridos y sobrecarga el hígado, lo que genera mayores niveles de colesterol y eleva el riesgo de desarrollar hígado graso.

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Si bien existen estudios que sugieren efectos positivos con consumo moderado, la recomendación general de los expertos es reducir o evitar el alcohol en las horas nocturnas para proteger la salud cardiovascular.

3. Comer antes de dormir y su impacto en el colesterol

Primer plano de una persona cenando fideos en una mesa de cocina, con un vaso de agua y un reloj digital que marca las 9:30 PM (21:30).
Cenar demasiado tarde altera el metabolismo nocturno de las grasas y empeora el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cenar muy cerca del momento de dormir puede dificultar la metabolización de grasas y alterar el descanso. “Comer demasiado próximo a la hora de acostarse puede empeorar los niveles de triglicéridos tras la comida y tener un efecto negativo en el metabolismo nocturno”, explicó Routhenstein.

El medio citado señala que las personas que cenan tarde suelen consumir más calorías y alimentos altos en grasas y azúcares, lo que dificulta el control del colesterol. La experta recomienda dejar un margen de dos a tres horas entre la última comida y el sueño para favorecer el equilibrio lipídico.

4. Estrés nocturno y producción de colesterol

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El estrés antes de dormir incrementa el cortisol y afecta la regulación del colesterol LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ir a la cama con altos niveles de estrés incrementa la producción de cortisol, lo que afecta el descanso y estimula al hígado a liberar lipoproteínas cargadas de colesterol.

Según Routhenstein, el estrés crónico eleva el cortisol, empeora la calidad del sueño y facilita la presencia de colesterol LDL en la sangre. La nutricionista aconseja establecer rutinas de relajación antes de dormir para disminuir estos efectos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las rutinas de relajación nocturna mejoran el sueño y apoyan la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios clínicos respaldan la relación entre el sedentarismo nocturno y el riesgo cardiovascular elevado. Un informe de la American Heart Association resume que “la actividad física regular, incluso en pequeñas dosis como caminar tras la cena, se asocia con una disminución del colesterol LDL y una mejora del metabolismo glucídico”.

El documento enfatiza que el tiempo sedentario prolongado, particularmente después de las comidas, incrementa las probabilidades de desarrollar dislipidemias y enfermedades cardiovasculares.

Por su parte, el National Institutes of Health (NIH) advierte que los patrones de alimentación tardía pueden alterar los ritmos circadianos y la regulación hormonal, influyendo negativamente en el perfil lipídico.

“Cenar a horas avanzadas o consumir snacks ricos en grasas antes de dormir se vincula con un mayor riesgo de acumulación de grasa visceral y elevación del colesterol total”, señala el NIH. Estas conclusiones se desprenden de revisiones sistemáticas sobre metabolismo nocturno y salud cardiovascular.

5. El efecto de los bocadillos nocturnos en el colesterol

Una mesa de noche bajo una lámpara, con un reloj despertador de estilo retro, un plato de sandía en rodajas, un vaso de agua y un libro abierto.
Fruta y nueces se proponen como alternativas para un picoteo nocturno más saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir snacks ricos en grasas saturadas al final del día contribuye al aumento del colesterol LDL. Darabant afirma que reemplazar opciones como helados o quesos por nueces o fruta puede ayudar.

La dietista Lisa Valente, revisora del artículo de Eating Well, destaca la importancia de elegir snacks saludables y controlar el contenido graso por la noche, sobre todo para quienes quieren mejorar su perfil cardiovascular.

Cambios adicionales para mejorar el colesterol

Persona en cama con pijama, bebiendo leche de un vaso y leyendo un libro. Una lámpara de noche ilumina la escena junto a una ventana oscura.
Pequeños cambios después de cenar ayudan a cuidar el perfil lipídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas consultados por el medio subrayan la importancia de adoptar una dieta mediterránea, compuesta por verduras, frutas, legumbres, nueces, aceite de oliva y pescado, además de realizar ejercicio con regularidad. La nutricionista Kiran Campbell recomienda acumular al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada cada semana.

Abandonar el tabaco es fundamental, ya que fumar se asocia a una reducción del colesterol HDL y a un peor pronóstico cardiovascular, alertó Darabant. Mantener un peso adecuado, incluso con variaciones leves en el índice de masa corporal, puede contribuir a mejorar los valores lipídicos a largo plazo.

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