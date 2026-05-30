Honduras

Honduras: Hallan plantación de 16 mil 500 arbustos de coca en Bonito Oriental, Colón

Una nueva plantación de supuesta hoja de coca fue localizada por las Fuerzas Armadas de Honduras en el departamento de Colón, donde se aseguraron aproximadamente 16 mil 500 arbustos cultivados en una extensión de tres manzanas, como parte de las operaciones permanentes contra el narcotráfico.

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Militares localizaron una plantación de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de Bonito Oriental, Colón. El cultivo ilícito ocupaba una extensión aproximada de tres manzanas de terreno. (Foto: Fuerzas Armadas)
Militares localizaron una plantación de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de Bonito Oriental, Colón. El cultivo ilícito ocupaba una extensión aproximada de tres manzanas de terreno. (Foto: Fuerzas Armadas)

Las Fuerzas Armadas de Honduras continúan intensificando sus operaciones contra el narcotráfico en distintas regiones del país. En las últimas horas, efectivos militares localizaron y aseguraron una extensa plantación de supuesta hoja de coca en una zona montañosa del departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

El hallazgo se produjo durante operaciones de reconocimiento y patrullaje ejecutadas por miembros del Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales en el sector del río Guano, jurisdicción del municipio de Bonito Oriental.

De acuerdo con información oficial proporcionada por las autoridades militares, la plantación ilícita estaba distribuida en una extensión aproximada de tres manzanas de terreno y contenía alrededor de 16 mil 500 arbustos de supuesta hoja de coca, materia prima utilizada para la elaboración de cocaína.

Tras la localización del cultivo, los efectivos procedieron al aseguramiento del área y establecieron los protocolos correspondientes para preservar la escena mientras se desarrollan las diligencias legales.

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Las Fuerzas Armadas informaron que en las próximas horas se coordinarán acciones con la unidad fiscal competente del Ministerio Público para llevar a cabo el proceso de erradicación de la plantación y continuar con las investigaciones orientadas a identificar a los responsables de la actividad ilícita.

Las autoridades contabilizaron alrededor de 16 mil 500 arbustos de supuesta coca. El hallazgo fue realizado por efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales. (Foto: Fuerzas Armadas)
Las autoridades contabilizaron alrededor de 16 mil 500 arbustos de supuesta coca. El hallazgo fue realizado por efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales. (Foto: Fuerzas Armadas)

El hallazgo representa un nuevo golpe a las estructuras criminales dedicadas al cultivo y procesamiento de drogas en Honduras, un fenómeno que durante los últimos años ha mostrado una expansión hacia zonas montañosas y de difícil acceso en varios departamentos del país.

Las autoridades han señalado que organizaciones vinculadas al narcotráfico han buscado aprovechar las características geográficas de algunas regiones para establecer plantaciones clandestinas lejos de los centros urbanos y de los principales ejes carreteros.

Precisamente, el departamento de Colón se ha convertido en uno de los territorios donde las fuerzas de seguridad han reportado constantes descubrimientos de cultivos ilícitos, laboratorios artesanales y otras actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

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La ubicación estratégica de esta región, sumada a sus extensas áreas boscosas y montañosas, ha sido aprovechada por grupos criminales para desarrollar operaciones vinculadas al narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas destacaron que las acciones forman parte de una estrategia integral orientada a combatir el crimen organizado, reducir la producción de drogas y evitar que el territorio hondureño sea utilizado para actividades ilícitas.

La plantación fue asegurada para iniciar el proceso legal correspondiente. El Ministerio Público coordinará la erradicación del cultivo localizado en Colón. (Foto: Fuerzas Armadas)
La plantación fue asegurada para iniciar el proceso legal correspondiente. El Ministerio Público coordinará la erradicación del cultivo localizado en Colón. (Foto: Fuerzas Armadas)

Asimismo, reiteraron su compromiso de mantener operaciones permanentes en coordinación con otras instituciones del Estado para desarticular las estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Según los reportes oficiales, los resultados obtenidos durante 2026 reflejan una intensificación de los operativos antidrogas a nivel nacional.

Las cifras divulgadas por las Fuerzas Armadas indican que en lo que va del presente año se han asegurado más de 26 plantaciones de coca distribuidas en diferentes sectores del territorio hondureño.

En conjunto, estos cultivos representan aproximadamente 500 mil arbustos localizados y puestos bajo control de las autoridades, una cantidad que evidencia la magnitud de las operaciones ilícitas detectadas en diversas regiones del país.

Los operativos han permitido además identificar nuevas modalidades empleadas por las organizaciones criminales para ocultar las plantaciones, incluyendo áreas de difícil acceso ubicadas en zonas selváticas, montañosas y cercanas a cuencas hidrográficas.

Las Fuerzas Armadas mantienen operaciones permanentes contra el narcotráfico en todo el país. Colón figura entre los departamentos con constantes hallazgos de cultivos ilícitos. (Foto: Fuerzas Armadas)
Las Fuerzas Armadas mantienen operaciones permanentes contra el narcotráfico en todo el país. Colón figura entre los departamentos con constantes hallazgos de cultivos ilícitos. (Foto: Fuerzas Armadas)

Ante este escenario, las autoridades han reforzado las labores de inteligencia, vigilancia terrestre, marítima y aérea con el objetivo de identificar tempranamente nuevas plantaciones y evitar que las estructuras criminales fortalezcan sus capacidades operativas.

Las Fuerzas Armadas señalaron que los operativos antidrogas continuarán ejecutándose de manera permanente en distintas zonas del territorio nacional, especialmente en aquellas identificadas como corredores utilizados por grupos dedicados al narcotráfico.

Con este nuevo aseguramiento, las autoridades buscan seguir debilitando las redes criminales vinculadas a la producción y comercialización de drogas, una de las principales amenazas para la seguridad y estabilidad de Honduras.

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