El vuelo que traía a Jimena Barón y su familia no pudo aterrizar en Ezeiza y fue obligado a desviarse a San Pablo: los motivos

Jimena Barón documentó lo que sucedió con su vuelo, que fue desviado desde Argentina a Brasil y los nervios en el aeropuerto de San Pablo

Tras unas vacaciones familiares en Europa, Jimena Barón vivió un inesperado episodio a bordo del avión que la traía de regreso a Argentina junto a su esposo, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo. Poco antes de aterrizar, un cambio repentino de destino generó momentos de incertidumbre y tensión. La actriz y cantante relató la situación en tiempo real a través de sus publicaciones en redes sociales.

Durante el viaje de regreso, el vuelo en el que se encontraba Barón fue desviado a San Pablo. La artista, conocida por su estilo humorístico, documentó el episodio mediante videos y textos, mostrando tanto las emociones del momento como la convivencia familiar y la reacción de otros pasajeros. La experiencia terminó ampliando la travesía familiar tras el cumpleaños de Barón en Europa.

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En un video difundido por redes sociales, Jimena Barón compartió el instante en que notó el brusco cambio de rumbo de la aeronave. “Adivinen si dimos seis vueltas arriba de Ezeiza, no pudimos aterrizar, estamos yendo a San Pablo”, escribió mientras mostraba el mapa de vuelo, que en vez de señalar Argentina, apuntaba a Brasil. Durante esos minutos sobre el cielo de Buenos Aires, la cámara la mostró atendiendo las instrucciones del comandante mientras le daba la mamadera a Arturo dentro de la cabina.

La cantante Jimena Barón comparte momentos de su accidentado regreso junto a su hijo y su pareja, Matías Palleiro, y su bebé Arturo

Tras el aterrizaje alternativo en Brasil, Barón reflejó el desconcierto de los pasajeros ante la noticia de la reubicación. “Bueno, estamos en Brasil. Esta es la fila, eh, ¿para subir al avión? No, no, para ir al hotel. Nos mandan a un hotel y nos dijeron que Dios sabe cuándo habrá otro vuelo que vaya a Buenos Aires”, comentó. La artista detalló el nerviosismo de Palleiro, quien, según ella, se encontraba “al borde del brote” revisando su teléfono móvil en busca de novedades.

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La llegada inesperada a Brasil y la espera en el hotel

Ya instalados en el hotel asignado por la aerolínea, Barón aportó a la crónica una dosis de resignación. “Bueno, cambié de look. Sí, cambié de look. Cambié de país, cambio de look. Vinimos a un hotel, nos dimos una ducha, en fin...”.

Mediante sus publicaciones, la cantante transmitió el ambiente de incertidumbre entre los pasajeros tras la inesperada estadía. En tono entre jocoso e irónico, relató: “No sabemos nada. Estamos en un hotel, nos van a dar de comer, que es lo que más nos importa a esta familia. Y estamos bañaditos y esperaremos noticias para ver cuándo llegamos a nuestro país, básicamente, que parece que están todos los vuelos como demorados”.

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En otras escenas cotidianas, como sus intercambios con Arturo o los intentos por mantener el ánimo, la artista grabó una advertencia a Palleiro sobre su aparición en pantalla: “Estás desnudo acá, ¿eh?”, mientras él trataba de evitar la cámara.

La cantante y actriz Jimena Barón relata los motivos del desvío de su vuelo a San Pablo, Brasil

Cuando la niebla cambia los planes: el relato de Jimena Barón

Al explicar el motivo detrás del desvío, Barón compartió su propia reflexión sobre el aterrizaje frustrado. “Mi ignorancia estaba segura que un avión con niebla hoy aterriza. Para mí los pilotos, ¿no? Les dicen treinta y cuatro a la derecha, seis grados, siete, baja, apretar y aterrizaba. Parece que no, es como más artesanal, manual y con niebla no se puede”, expresó, mostrando sorpresa y cierta admiración por la complejidad del aterrizaje.

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Según Barón, pese a su confianza inicial, la niebla en la zona de Ezeiza imposibilitó la maniobra tal como la imaginaba. Frente a la falta de certezas sobre el regreso a Buenos Aires, la familia optó por encarar la situación con humor y pragmatismo. “Parece que es una niebla medio complicada”, concluyó.

Un cumpleaños a la distancia y recuerdos de Europa

Antes de este contratiempo aéreo, Jimena Barón celebró su cumpleaños número 39 en Estocolmo, Suecia, acompañada por su esposo, su hijo menor y su mejor amiga radicada en la ciudad. “La vida se pone mejor cuando no solo te hace feliz vivirla, sino contemplarla. Bienvenidos 39. ¡Qué peliculón!”, escribió la artista en su perfil de Instagram, junto a un conjunto de imágenes que reflejaron el clima íntimo y festivo de la jornada.

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La celebración incluyó momentos al aire libre bajo el sol, un gorro de cumpleaños, meditación en la naturaleza y paisajes de flores amarillas. Una videollamada con su hijo mayor, Momo, que siguió el día desde Buenos Aires, fue uno de los instantes más emotivos y comentados. Sobre la distancia familiar, Barón expresó: “Por ahora lloré arrepentida porque más vieja es una, más sensible se pone”. Sin embargo, relativizó la emoción con humor en alusión a su signo zodiacal: “Igual recuerden que soy de Géminis, o sea que para cuando se suba la historia ya habré cambiado de opinión y de estado emocional”.

Recién llegada a Suiza junto a su familia, Jimena Barón compartió los primeros momentos recorriendo el país y disfrutando del tiempo con sus seres queridos (Instagram)

Entre los gestos familiares estuvo el saludo emotivo de su madre, Gabriela Barón, quien le envió una foto de la infancia. Las imágenes mostraron también a Matías Palleiro y al pequeño Arturo, recreando el ambiente cálido del festejo en tierras escandinavas.

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El viaje que culminó en Suecia había comenzado en Alemania y continuado por Suiza, donde Barón narró anécdotas humorísticas como sus dificultades con el calzado tras una grabación en Frankfurt: “Yo ahora no me puedo poner ni una zapatilla”, manifestó con ironía. Fascinada, describió también su paso por un puente ecológico: “Estas son las cosas que uno ve en las redes sociales y decís: ‘¿Será verdad?’. Y sí, es verdad”, según relató la propia Barón.

Para Barón y su familia, la travesía que debía concluir en Argentina sumó una escala inesperada y mostró en tiempo real cómo la rutina puede alterarse por completo. El grupo convirtió la situación en una oportunidad para mantener el humor y la convivencia mientras aguardaban noticias para finalmente retomar su regreso al país.

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