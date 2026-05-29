10 beneficios comprobados de la naranja para la salud, según la ciencia

El consumo regular de naranja aporta vitamina C, potasio, folato y antioxidantes esenciales para la salud y el sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

La naranja se ha consolidado como una de las frutas más presentes y reconocibles en la alimentación diaria de millones de personas en todo el mundo. Este cítrico, caracterizado por su sabor refrescante y su aroma intenso, es protagonista en mercados, hogares y mesas, tanto en su versión entera como en jugos y preparaciones culinarias. Su popularidad trasciende fronteras y estaciones, debido a su disponibilidad casi todo el año y a la facilidad con que puede integrarse a diversas recetas, desde postres hasta platos principales.

Considerada una de las frutas más versátiles, destaca no solo por su aporte de sabor, sino también por la riqueza de su perfil nutricional. Aporta vitamina C, potasio, folato y antioxidantes, elementos esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Estos nutrientes fortalecen el sistema inmune, contribuyen a la salud cardiovascular y ofrecen protección frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres. Además, la presencia de compuestos bioactivos como los flavonoides potencia su acción protectora, lo que convierte a la naranja en una aliada natural para promover el bienestar integral.

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La preferencia no responde únicamente a sus beneficios para la salud. Su adaptabilidad en la cocina y la posibilidad de consumirla tanto fresca como en jugos, ensaladas o postres, la convierten en un ingrediente indispensable. En muchos países, el cítrico es símbolo de vitalidad y energía, marcando presencia en desayunos, meriendas y celebraciones. Su equilibrio entre dulzura y acidez la transforma en una opción atractiva para todas las edades, reforzando su lugar central en la cultura alimentaria global.

Beneficios comprobados de la naranja para la salud

La naranja es clave para fortalecer las defensas y prevenir infecciones, según estudios de Mayo Clinic y Harvard Medical School (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de décadas de investigación, la naranja ha demostrado aportar múltiples beneficios concretos para la salud humana. A continuación, se detallan diez efectos positivos comprobados de su consumo regular:

Refuerzo del sistema inmunológico: el alto contenido de vitamina C de la naranja favorece la protección frente a infecciones y fortalece las defensas, como señalan Mayo Clinic y Harvard Medical School. Prevención de enfermedades cardiovasculares: el consumo regular y su jugo natural está asociado a una menor incidencia de enfermedades cardíacas. Aporte de antioxidantes: estos cítricos contienen flavonoides y vitamina C, compuestos que combaten el daño oxidativo celular y contribuyen a la salud general, de acuerdo con datos recogidos por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) y Harvard. Mejor control del colesterol: un : un metaanálisis de diez ensayos controlados muestra que la ingesta diaria de jugo de naranja natural favorece la reducción del colesterol LDL (“malo”) y el aumento del HDL (“bueno”). Favorece la salud cerebral: según expertos citados por la BBC, el jugo de naranja mejora la función cognitiva, especialmente en adultos mayores, gracias al incremento del flujo sanguíneo cerebral y la acción antioxidante de los flavonoides. Aporte de minerales esenciales: además de vitamina C, la naranja contiene potasio, folato y tiamina, nutrientes claves para la salud cardiovascular y neuromuscular, según el USDA y el centro médico VinMec Healthcare System. Mejora de la función digestiva: consumir la fruta entera, gracias a su contenido de fibra, contribuye al tránsito intestinal y la salud digestiva, una recomendación reiterada por Harvard. Contribución a la hidratación: debido a su elevado porcentaje de agua, ayuda a mantener el equilibrio hídrico corporal, indica la USDA. Regulación de la presión arterial: Estudios recientes citados por The Independent y publicaciones recogidas por la BBC destacan que los flavonoides de la naranja, en especial la hesperidina, ayudan a relajar los vasos sanguíneos y controlar la presión arterial. Potencial efecto antiinflamatorio: un American Journal of Clinical Nutrition señala que el consumo de jugo de naranja natural puede reducir la inflamación sistémica a través de la acción de compuestos bioactivos. : un estudio publicado enseñala que el consumo de jugo de naranja natural puede reducir la inflamación sistémica a través de la acción de compuestos bioactivos.

El jugo natural de naranja favorece la reducción del colesterol LDL y el aumento del HDL, promoviendo la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de ingesta de naranja

Los consejos varían según la edad, el estado de salud y el contexto dietético de cada persona. La evidencia científica reciente subraya la importancia de la moderación y la preferencia por versiones naturales, sin azúcares añadidos.

Para adultos, los expertos citados en el centro médico VinMec Healthcare System indican que la ingesta ideal consiste en un vaso pequeño de jugo de naranja unas tres o cuatro veces por semana, siempre que el producto sea 100% natural, recién exprimido y sin aditivos. Esta frecuencia permite disfrutar de los beneficios nutricionales y antioxidantes de la bebida, sin incurrir en los riesgos asociados al consumo excesivo de azúcares simples.

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En el caso de los más chicos, las recomendaciones se ajustan a la edad. Para menores de tres años, la cantidad sugerida no debe superar los 118 mililitros diarios. Entre los cuatro y seis años, el máximo recomendado es de 177 mililitros al día, mientras que para adolescentes y jóvenes de hasta 18 años, la porción puede alcanzar los 240 mililitros. Estas pautas, recogidas en las guías alimentarias del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), buscan equilibrar el aporte de nutrientes y evitar un consumo desmedido de azúcares libres.

Los flavonoides presentes en la naranja contribuyen a la salud cerebral y mejoran la función cognitiva en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Harvard T.H. Chan School of Public Health también destaca que puede formar parte de una alimentación saludable, siempre y cuando no sustituya a la fruta entera ni se consuma en grandes cantidades diarias. Recomiendan limitar la porción a un vaso pequeño al día (aproximadamente 120 mililitros) y priorizar la naranja entera por su mayor contenido de fibra y nutrientes.

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Especialistas y literatura científica coinciden en que la fruta entera debe ser la opción principal, ya que aporta fibra y una matriz nutricional más completa. El jugo, en cambio, puede integrarse como complemento ocasional, preferiblemente recién exprimido, sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Diluir el jugo con agua es una alternativa válida para reducir la carga calórica y mantener el sabor.