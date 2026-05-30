El golazo del Arsenal al PSG a los 5 minutos de la final de Champions League

La final de la Champions League en el Puskas Arena de Budapest arrancó por demás atractiva. El Arsenal tomó la iniciativa del partido, encontró mal parado al París Saint Germain en la última línea y rompió el cero del marcador cuando el reloj apenas señalaba los primeros 5 minutos de actividad en Hungría.

Fue el alemán Kai Havertz el que definió con un fenomenal remate, pero la acción se inició en la mitad de la cancha con una buena conexión de los comandados por Mikel Arteta para aprovechar la desorientación del elenco francés tras un rebote.

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La jugada encontró a los de Luis Enrique adelantando líneas para presionar a la defensa de los Gunners. Myles Lewis-Skelly jugó para atrás para Gabriel Magalhaes, que ante los atacantes del PSG lanzó al medio para Declan Rice. El inglés sacó un pase defectuoso al aire que bajó con enorme calidad Havertz para iniciar el proceso del tanto.

El futbolista de 26 años tocó a la banda con Piero Hincapié. El ecuatoriano soltó por la línea izquierda, pero llegó antes Marquinhos. El brasileño despejó, pero su remate se transformó en una involuntaria asistencia de Leandro Trossard.

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El momento justo: Kai Havertz encontró el hueco y acertó un potente remate para el 1-0 de Arsenal (Foto: Reuters/Marton Monus)

La pelota pegó en el cuerpo del belga y le dio campo a Kai para correr ante un Willian Pacho ya superado. Con tiempo a su favor, trasladó, esperó y levantó la cabeza: sacó un magnífico remate para colocar la pelota en el único espacio disponible entre la cabeza del arquero Matvey Safonov y el travesaño.

Fue una especie de revancha para Havertz tras la lesión que lo marginó de la primera parte de la competencia. El futbolista, que fue citado por Julian Nagelsmann para representar a la selección alemana en el Mundial 2026, fue operado de la rodilla en agosto del año pasado y tuvo un traspié durante la recuperación que alargó el proceso de rehabilitación. El ex Bayer Leverkusen y Chelsea fue clave para su equipo en Champions este año con goles ante Kairat Almaty, Leverkusen y Sporting Lisboa. El detalle es que se ausentó en la semifinal de ida contra Atlético Madrid por un problema muscular y fue al banco sin sumar minutos en el partido de vuelta.

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Arsenal, que viene de ser campeón de la Premier League por primera vez tras 22 años de sequía, llegó a esta definición con el deseo de alzar por primera vez esta corona y vengar aquella derrota en el 2006 contra Barcelona en la final que vio trastabillar al equipo que dirigía Arsène Wenger y lideraba en el campo Thierry Henry.

Los Gunners llegaron a este choque con Gabriel Martinelli como máximo artillero en esta Champions con 6 gritos por delante de Viktor Gyökeres (5), que fue al banco de suplentes.

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El festejo de Havertz tras anotar el 1-0 (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)