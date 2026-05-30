Costa Rica: Incendio forestal afecta el Parque Nacional Palo Verde en Guanacaste tras impacto de rayo

Bomberos forestales del ACAT y brigadistas trabajan a contrarreloj en Palo Verde para contener las llamas, que ya consumen 400 hectáreas (Cortesía CR HOY).

Un fuerte incendio forestal afecta el Parque Nacional Palo Verde, una de las áreas protegidas más vitales de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. La emergencia se desató luego de que un rayo impactara directamente dentro del parque, desencadenando un fuego que ya ha consumido 400 hectáreas y se propagó con rapidez debido a las condiciones climáticas extremas y a la abundancia de vegetación seca, característica de la región en esta época del año.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este viernes por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el incidente comenzó a gestarse un día antes. “La emergencia ocurrió la tarde del jueves, cuando un rayo producto de una tormenta seca generó el incendio en el Parque Nacional”, explicó Alexander León, director regional del Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT-Sinac).

Ante la gravedad de la situación, bomberos forestales del ACAT, junto a brigadistas y personal de apoyo, se desplazaron rápidamente a la zona y mantienen una atención activa y constante para intentar frenar el avance de las llamas.

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Un devastador incendio forestal, originado por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica, consume el Parque Nacional Palo Verde en Costa Rica. Las llamas ya han arrasado 400 hectáreas de este importante humedal, un sitio Ramsar de importancia internacional y hogar de una vasta biodiversidad.

Las labores de extinción no están siendo fáciles. El director regional, Alexander León, señaló que los factores climáticos se han convirtieron en el principal enemigo de los cuerpos de rescate.

“Especialmente las altas temperaturas, vientos leves pero constantes y el tipo de combustible presentes en la región, dificultan las labores de contención, por lo que los equipos continúan trabajando de manera estratégica y coordinada con maquinaria”, indicó León.

El “combustible” al que hacen referencia las autoridades es la densa capa de hojarasca, pastizales y madera perenne que, tras meses de calor, se encuentra completamente deshidratada. Esta combinación, sumada al viento que oxigena el fuego, genera un escenario perfecto para la propagación rápida y errática de las llamas, lo que obligó a los bomberos a aplicar líneas de defensa estratégicas y rondas cortafuegos con maquinaria pesada para proteger el corazón del parque.

Palo Verde: Un tesoro ecológico bajo amenaza

La preocupación de las autoridades y ambientalistas no es para menos. El Parque Nacional Palo Verde, fundado en la década de 1970 y con una extensión de más de 18,000 hectáreas, es uno de los santuarios ecológicos más importantes y singulares de Costa Rica y de toda América Central.

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El parque es mundialmente reconocido por albergar una doble riqueza natural:

El Bosque Seco Tropical: Uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Palo Verde resguarda una de las pocas porciones que quedan de este bosque, el cual tiene la particularidad de perder sus hojas en la época seca para conservar agua, el escenario que hoy, paradójicamente, facilita el incendio.

Humedales de importancia internacional: El parque cuenta con un vasto sistema de lagunas, pantanos y manglares alimentados por el río Tempisque. Esta zona está designada como un sitio Ramsar, lo que significa que es un humedal de importancia mundial.

Un bombero forestal informa sobre el estado del incendio que afecta al Parque Nacional Palo Verde, en Costa Rica. El fuego, presuntamente iniciado por un rayo, ha consumido entre 200 y 400 hectáreas y aún no ha sido controlado.

Durante los meses de verano, miles de aves acuáticas, tanto migratorias de Norteamérica como residentes, utilizan estos humedales como sitio de alimentación, reproducción y descanso. Especies en peligro de extinción, como el jabirú (la cigüeña más grande de América), dependen directamente de la salud de este entorno.

Además, es un refugio crítico para una enorme variedad de felinos, monos, venados y una de las mayores poblaciones de cocodrilos del país. Por lo que, un incendio en esta zona no solo destruye la flora, sino que altera el hábitat de especies que no encuentran refugio en ningún otro lugar del istmo. Por esa razón, los equipos de primera respuesta continúan arriesgando su integridad en jornadas extenuantes para evitar una catástrofe mayor dentro del parque.