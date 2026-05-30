Salud

Cómo incorporar la caminata para bajar de peso: el plan de siete días de un experto para adelgazar

La propuesta presentada propone ajustar la rutina diaria promoviendo constancia, bienestar y motivación para quienes buscan transformar sus hábitos

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Ilustración digital con textura de papel que muestra un sendero vertical con siete segmentos numerados del 1 al 7 y figuras humanas genéricas caminando en cada uno.
El plan de caminata de siete días diseñado por expertos ayuda a perder peso de forma saludable y sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder peso es uno de los objetivos más recurrentes en la vida moderna y, para millones de personas, representa mucho más que una simple cuestión estética. Es una búsqueda que suele estar vinculada al deseo de mejorar la salud, aumentar la energía diaria y ganar confianza en uno mismo.

Con sedentarismo, comida ultraprocesada y estrés constante, lograr bajar de peso puede convertirse en un desafío que exige constancia, información confiable y, sobre todo, la elección de métodos sostenibles a largo plazo.

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La motivación para iniciar este camino suele nacer de distintas razones: algunos buscan prevenir enfermedades, otros se proponen alcanzar un estado físico que les permita disfrutar de actividades cotidianas sin limitaciones.

Ante la sobreabundancia de dietas milagrosas y rutinas extremas que prometen resultados rápidos, cada vez más personas entienden que el secreto reside en pequeños cambios de hábitos, sostenidos en el tiempo.

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Así, la adopción de estrategias simples, como incorporar caminatas diarias, gana terreno como una de las alternativas más accesibles en la búsqueda del peso saludable.

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El programa de caminata ajusta el esfuerzo a cada persona e incorpora alimentación equilibrada para lograr reducción de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenadores certificados, con respaldo de evidencia científica, han ideado un plan de caminata estructurado para perder peso en siete días. Según recogió EatingWell, la propuesta puede adaptarse a distintos estilos de vida y escenarios, desde la ciudad hasta espacios naturales o el uso de una cinta para caminar.

El régimen, diseñado por profesionales y avalado científicamente, permite reducir peso al combinar sesiones diarias de distinta intensidad y duración. El método se fundamenta en generar un déficit calórico, mejorar la salud cardiovascular y facilitar la adaptación a variados niveles de experiencia.

La clave radica en ajustar el esfuerzo a cada persona, incorporar una alimentación equilibrada y buscar diversidad en los recorridos y horarios.

La guía resalta que caminar es un ejercicio aeróbico de bajo impacto idóneo para quienes quieren empezar a moverse, sin necesidad de sistemas complejos. Este plan toma como referencia las recomendaciones de TJ Mentus, entrenador personal certificado, quien sugiere: “Para bajar de peso, recomiendo caminar al menos 30 minutos seguidos todos los días”.

El experto calcula que esta rutina, junto a una dieta saludable, permite quemar entre 700 y 1.400 calorías adicionales por semana, cantidad relevante para el objetivo de reducción de peso.

Plan de caminata de siete días para perder peso

El programa estructura cada día con caminatas de intensidad y formato diferentes. Este esquema fomenta la constancia, evita la monotonía y se puede adaptar a todos los niveles. TJ Mentus, citado por EatingWell subraya que puede realizarse tanto al aire libre como en cintas de correr, dependiendo de las preferencias y la climatología.

Pareja de adultos mayores sonrientes caminando por un sendero en un parque arbolado con árboles verdes a ambos lados y luz solar cálida.
Realizar caminatas diarias bajo el régimen propuesto permite quemar entre 700 y 1.400 calorías adicionales por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día 1: ritmo suave e intervalos cortos

El inicio está pensado para preparar el cuerpo y evitar lesiones. Se inicia con una caminata suave de 5 minutos para calentar los músculos. Luego, se alterna un minuto a paso rápido con cuatro minutos a ritmo cómodo, repitiendo este ciclo cinco veces. Este esquema de intervalos ayuda a acostumbrar al cuerpo a cambios de intensidad y activa el metabolismo desde el inicio.

Día 2: intensidad progresiva y recuperación activa

En el segundo día, el plan propone un calentamiento de cinco minutos a paso ligero. Luego, se realiza un ciclo de 90 segundos de caminata rápida seguidos por tres minutos a paso cómodo, repitiendo la serie cinco veces.

Al finalizar, es importante realizar una caminata lenta de tres a cinco minutos para enfriar. El objetivo es igualar o superar la intensidad de los intervalos del primer día, promoviendo así la adaptación cardiovascular.

Día 3: resistencia sostenida

Este día está centrado en la resistencia. Consiste en caminar sin detenerse durante 30 minutos, manteniendo un ritmo constante y tratando de recorrer la mayor distancia posible. Si se realiza al aire libre, se recomienda elegir un circuito donde se pueda medir el progreso, como una pista o un sendero. El enfoque es la continuidad y la superación personal.

Día 4: alternancia de ritmos

Tras un calentamiento de cinco minutos a paso suave, la cuarta jornada propone alternar un minuto de caminata rápida con dos a ritmo cómodo, repitiendo el ciclo siete veces. Al finalizar, se recomienda un enfriamiento de tres a cinco minutos a ritmo lento para bajar gradualmente la frecuencia cardíaca.

Este día refuerza la capacidad del cuerpo para soportar cambios de intensidad y mejora la quema de calorías.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Sesiones con variedad de intensidad durante la semana favorecen la adaptación cardiovascular y previenen la monotonía ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Día 5: intervalos extendidos y recuperación

Este paso inicia con una caminata de calentamiento de cinco minutos. Luego, se camina rápido durante dos minutos, seguido por cinco series de cuatro minutos a ritmo cómodo.

Finalmente, se realiza una caminata de enfriamiento de tres a cinco minutos. Este esquema favorece la recuperación activa y permite al cuerpo adaptarse a esfuerzos más prolongados, manteniendo la motivación alta.

Día 6: superar marcas personales

Aquí se busca repetir la caminata continua de 30 minutos, pero con el objetivo de superar la distancia alcanzada en el día tres. Se mantiene un ritmo enérgico y constante, procurando no disminuir la velocidad durante toda la sesión. Este desafío personal ayuda a medir el progreso y refuerza la confianza en la capacidad física.

Día 7: series rápidas y cierre semanal

El último día de la semana comienza con una caminata suave de cinco minutos para calentar. Después, se alterna un minuto de caminata rápida con un minuto a ritmo cómodo durante 10 series. Para finalizar, se realiza un enfriamiento de cinco minutos a paso lento.

Este cierre combina intensidad y control para terminar la semana sintiendo el avance logrado y preparando al cuerpo para nuevos desafíos.

Por qué caminar ayuda a perder peso

La caminata incrementa el gasto de energía del organismo, favoreciendo la creación de un déficit calórico. Mike Masi, fisioterapeuta citado por EatingWell, afirmó: “Caminar aumenta el gasto energético basal, lo que ayuda a crear un déficit calórico, esencial para la pérdida de peso”.

Además, un estudio explica que caminar puede disminuir el estrés y los niveles de cortisol, hormona asociada con el aumento de grasa abdominal y el riesgo de enfermedades crónicas.

Una mujer asiática con sudadera gris y leggings negros camina por un sendero en un parque verde con árboles y un lago al fondo, bajo una luz suave.
Entrenadores certificados recomiendan caminar al menos 30 minutos al día para promover el déficit calórico y la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según una investigación de 2026, al caminar en la naturaleza se potencian beneficios sobre el bienestar mental y el manejo del apetito, al disminuir los niveles de estrés. Las recomendaciones oficiales sitúan el rango ideal entre 150 y 300 minutos de ejercicio aeróbico semanal, algo posible gracias a la estructura del plan.

Para lograr resultados, es importante adaptar la intensidad. Masi recomienda caminar lo suficientemente rápido como para elevar la frecuencia cardíaca, pero sin dificultar la conversación. Si se cuenta con una cinta, modificar la inclinación puede incrementar la quema calórica manteniendo la accesibilidad del ejercicio.

Motivación y sostenibilidad del hábito

Sostener la motivación es clave para convertir la caminata en un hábito duradero. The New York Times resalta el valor de compartir la actividad y de variar las rutas para evitar la monotonía. El experto Alan Poisner enfatiza: “Si uno se limita a repetir el mismo hábito, no tiene la variedad para hacer otras cosas”.

Otros factores de motivación incluyen elegir música estimulante o establecer horarios fijos para caminar. Eating Well recomienda registrar los avances y ajustar la intensidad según evolucione la confianza, lo cual facilita que la práctica sea perdurable.

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