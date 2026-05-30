Las lágrimas de emoción de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, por el regalo de Georgina Barbarossa: “Muchas gracias, tía”

Dionisio Mendoza, el hijo de Flavio Mendoza, emocionado al recibir el regalo que le envió Georgina Barbarossa

La emoción desbordó a Dionisio Mendoza, el hijo de Flavio Mendoza, quien rompió en lágrimas al abrir el regalo enviado por su “tía” Georgina Barbarossa. Frente a la cámara, el niño agradeció conmovido el obsequio.

Dionisio Mendoza vivió intensamente el unboxing del obsequio, que venía envuelto en papel madera con la frase “tu tía Geo”: tres grandes fajos de paquetes de figuritas del Mundial 2026. Al descubrir los aproximadamente 45 sobres —315 figuritas que ayudan a completar el álbum del Mundial 2026, que lleva 980—, la alegría se mezcló con un mar de lágrimas de emoción. Su reacción quedó grabada en video, donde repite agradecimientos para Georgina Barbarossa y escucha las palabras de consuelo de su papá, Flavio Mendoza, quien celebra junto a él este gesto afectuoso y resalta el vínculo entre padre e hijo.

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En el video, leído en voz alta el mensaje: “Tu tía, Geo”, Flavio Mendoza intervino para alentar a Dionisio, preguntando por qué lloraba. El niño agradeció reiteradamente, diciendo: “Gracias. Muchas gracias, tía”. Las imágenes difundidas muestran el momento en que la emoción da paso a las risas, mientras examina la cantidad de sobres.

La entrega del regalo no solo sorprendió por su volumen, superior al que la mayoría de los coleccionistas logra reunir en semanas, sino también por el componente afectivo. “Mirá, mirá la cantidad que te mandó”, destaca Flavio Mendoza en el registro audiovisual, mientras Dionisio, aún conmovido, pasa de las lágrimas a la alegría al ver la pila de sobres listos para abrir.

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Dionisio Mendoza y Georgina Barbarossa

Fanatismo por el fútbol y experiencias inolvidables

Dionisio Mendoza vive el fútbol como parte esencial de su día a día. Flavio Mendoza suele compartir en redes imágenes de su hijo practicando fútbol, natación y acrobacia, actividades que reflejan su entusiasmo familiar por el deporte y la expresión corporal.

El productor artístico utiliza sus perfiles para destacar los valores y logros de Dionisio, relatando cómo el niño enfrenta retos y supera miedos. “Te imaginé y pedí a Dios que seas sano, amoroso, simple, tierno…”, escribió Flavio Mendoza en una dedicatoria acompañada de imágenes de su hijo nadando en una pileta esférica utilizada en sus espectáculos. Los mensajes del entorno suelen resaltar la alegría y espontaneidad de Dionisio, así como el ejemplo educativo y afectuoso de su padre.

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El fútbol, para Dionisio, se integra a una serie de vivencias donde la perseverancia y la disciplina se combinan con el juego y el afecto familiar, transformando cada momento en una aventura compartida.

Dionisio celebró su cumpleaños en la cancha de Boca junto a Flavio Mendoza, su papá (Crédito: RS Fotos)

Cumpleaños en la Bombonera: celebración única para un pequeño hincha

El 11 de abril de 2025, Dionisio celebró su séptimo cumpleaños en la cancha de Boca Juniors en lo que fue una fiesta memorable. Flavio Mendoza organizó una jornada especial en el estadio de los amores de su hijo, rodeado de compañeros de clase y ambientada con colores y símbolos xeneizes.

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El trayecto hacia la Bombonera transcurrió entre cánticos y risas en el micro animado por organizadores, mientras que, al llegar, Dionisio —vestido con la indumentaria azul y oro del club y su identificación— demostró su felicidad recorriendo los pasillos del estadio y participando activamente en la celebración. Padre e hijo pudieron acceder a sectores cercanos a la cancha, tomarse fotografías junto a la figura de Diego Maradona y compartir una jornada teñida de identidad futbolera.

Flavio Mendoza expresó en sus redes sociales su orgullo y emoción por el crecimiento de Dionisio. La fiesta en la Bombonera no solo fue un festejo de cumpleaños, sino una muestra del poder unificador del deporte en la familia y en la niñez.

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Dionisio cumplió el sueño de conocer a Lionel Messi en el predio de la AFA

Conocer a Messi: el sueño cumplido de Dionisio Mendoza

Uno de los recuerdos más importantes para Dionisio ocurrió cuando conoció al capitán albiceleste Lionel Messi en el predio de la AFA en Ezeiza, durante las últimas eliminatorias previas al Mundial 2026. Flavio Mendoza registró el encuentro y compartió la admiración por el jugador y la emoción experimentada por su hijo.

Las fotos y videos muestran a Dionisio saludando y abrazando a Messi entre risas y lágrimas de alegría. El futbolista fue calificado por Flavio Mendoza como ejemplo por su humildad y calidez, destacando cuánto inspira a niños y adultos. En palabras recogidas por Infobae, Mendoza recordó: “Sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”.

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La felicidad y los logros de Dionisio Mendoza evidencian el impacto que la pasión, el deporte y el apoyo familiar pueden tener en la infancia. Su historia es una muestra de cómo las pequeñas aventuras y los encuentros únicos, desde el gesto de una “tía” hasta el abrazo a un ídolo, pueden dejar huella y alimentar los sueños de toda una vida.