Lorena Vega recordó su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor: “Tengo muchas propuestas femeninas”

Ante una consulta de Evelyn Botto, la actriz evocó la serie con la cantante y las repercusiones entre el público (Video: Otro día perdido. El Trece)

La ficción, la realidad y la identificación con los personajes y sus historias. El tema siempre presente en el mundo del espectáculo tuvo una nueva versión en el programa Otro Día Perdido, con la presencia de la actriz Lorena Vega. Todo surgió a partir de un aporte de Evelyn Botto quien puso sobre la mesa uno de sus trabajos y dio paso a la anécdota.

“Me acabo de acordar de una escena que vos tenés con Lali en El fin del amor...” Vega asintió, como intuyendo para donde iba la pregunta. “Vos hacés de lesbiana, y tienen una escena hot, con la que terminé prendida de las paredes. Dije: ‘Esto está pasando, qué fuerte, no puedo verlo, pero no puedo parar’”.

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Vega respondió con naturalidad: “Me lo han dicho mucho. Y tengo muchas más seguidoras que seguidores. Tengo muchas propuestas femeninas“, expresó. El conductor Mario Pergolini, que no había visto la serie, quedó en silencio. “Te quedaste un poco mudo”, lo señaló Vega, a lo que él respondió: “No, no, estoy pensando que la quiero ver”. Botto cerró el intercambio con una advertencia: “No te recomiendo”.

Vega explicó entonces el arco de su personaje a lo largo de la historia para poner en contexto la escena: “Estuve en las dos temporadas. En la primera soy pareja de una amiga de ella, de sus mejores amigas. Y después, en la segunda temporada, se arma un lío entre ellas porque tenemos un romance con el personaje de Lali“, recapituló.

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Adelanto de la nueva temporada de "El fin del amor" de Tamara Tenembaum protagonizada por Lali Espósito

No es la primera vez que Vega habla de las confusiones que generan sus personajes. En una entrevista con Infobae, la actriz, dramaturga y directora reconoció que el público suele proyectar sobre ella rasgos de sus roles: “Yo parezco cosas que no son. Parece que manejo autos rápidos, no sé manejar. Parece que fumo, no sé fumar. Seguramente habrán pensado que era chorra. Tengo pinta de un montón de cosas que no hago”, expresó en referencia a su rol de jefa de uno de los bandos en la serie carcelaria En el barro.

Y esta característica se trasladó naturalmente al personaje con el que adquirió visibilidad por fuera de su camino en el off, donde era un secreto a voces: “Les digo que no soy psicóloga y me piden que los atienda igual”, concluyó sobre la licenciada Fernanda Olivera que interpreta en Envidiosa.

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El furor por su personaje de terapeuta en Envidiosa se refleja en el vínculo con el público. “Es advertir que mucha gente está queriendo hacer terapia, te quiero decir. Y vaya si lo necesitamos en este momento del mundo y del país que tenemos. Me piden mucha consulta, eso por un lado, y lo tomo como una señal de afecto”, contó. “Después lo que me devuelven es algo bello, algo alegre, afectuoso. Lo que recibo son chistes o señales de ganas de empatizar”, añadió.

La actriz también describió cómo la actuación se convirtió en algo más que una profesión. Recordó sus primeras clases de teatro, a las que llegó por invitación de una amiga en el barrio de Flores: “El recuerdo que tengo es que hice todo lo que me dijeron, pero me olvidé de mí misma. Y cuando terminó la clase fue como una pócima, como si hubiese vuelto: ah, soy yo, me llamo Lorena. Había sido otra persona durante dos horas y eso me había dado mucha felicidad, mucho alivio. Había sentido que había viajado, que estaba en otro planeta“.

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