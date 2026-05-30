Salud

Las 12 cenas ricas en fibra que ayudan a cuidar la salud cerebral, según expertos en nutrición

La dieta MIND destaca una serie de preparaciones elaboradas con legumbres, verduras, cereales integrales y proteínas magras que podrían contribuir a preservar las funciones cognitivas

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Un surtido de alimentos ricos en fibra dispuesto sobre una superficie de madera. Se aprecian frutas frescas, vegetales verdes, cereales, frutos secos y semillas.
Expertos destacan la importancia de incorporar cenas con alto contenido de fibra en la rutina nocturna para la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las cenas ricas en fibra para la salud cerebral ha llevado a expertos y medios de referencia, como Eating Well, a destacar la importancia de incluir estos nutrientes en la dieta. La dieta MIND, que combina elementos mediterráneos y el modelo DASH, promueve opciones que benefician tanto el bienestar mental como el físico, especialmente cuando estas preparaciones se integran en la rutina alimentaria nocturna.

Las 12 cenas seleccionadas por Eating Well ofrecen alternativas concretas y fáciles de preparar que, gracias a su alineación con la dieta MIND, contribuyen a la prevención del deterioro cognitivo y al fortalecimiento de las funciones cerebrales.

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Estas cenas se basan en ingredientes vegetales como batata, garbanzos, legumbres y verduras frescas, proporcionando al menos 6 gramos de fibra por ración y sumando beneficios nutricionales clave.

1. Batata rellena de fibra con garbanzos y tomate

La primera propuesta presenta batata asada rellena con una mezcla espesa de garbanzos y tomate. Este plato se acompaña de una salsa de ajo y yogur, suave y ácida, que equilibra el dulzor del vegetal. Destaca por su alto contenido de fibra y su perfil saciante.

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2. Ensalada de tomate, pepino y porotos blancos

Vista superior de una ensalada fresca con tomates cherry partidos, pepino en dados, frijoles blancos y hojas verdes en un tazón de barro. Se ve una cuchara de madera y un vaso de agua.
La ensalada de tomates frescos y porotos blancos combina ingredientes ricos en fibra y proteína vegetal para una alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomates frescos, pepino crujiente y porotos blancos forman la base de una ensalada aliñada con vinagreta de cebollino. Se sirve sobre kale tierno, lo que aporta textura y valor nutricional. Es una opción refrescante y rápida, recomendada por Eating Well para quienes buscan fibra y proteína vegetal.

3. Ensalada de garbanzo, remolacha y pepino

Esta ensalada integra garbanzos, remolacha y pepino junto a hojas verdes y farro, un cereal integral. El resultado son contrastes de texturas y sabores terrosos. Puede servirse como plato único ligero o bien como complemento de carnes o pescado.

4. Orzo integral con pollo y eneldo

El orzo integral, una pasta de trigo integral con forma de grano, se cocina en una sola sartén junto con filetes de pollo y kale. Una salsa de limón y eneldo, además de cebolleta, aporta un toque fresco y cremoso. Eating Well destaca su aporte de proteína magra y fibra.

5. Bol verde con garbanzos

Vista aérea de un bowl lleno de quinoa, garbanzos, zanahoria en tiras, repollo morado y aguacate en rodajas con aderezo verde, junto a un vaso de agua azul.
La receta de bol verde con garbanzos y quinoa es ideal para sumar fibra y proteínas a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta combina garbanzos, quinoa y una amplia variedad de vegetales. Se acompaña de un aderezo de hierbas frescas y yogur al estilo griego, con palta para una textura cremosa. El bol verde brinda fibra y proteína en cada porción y se adapta a cenas o almuerzos ligeros.

6. Sopa de calabaza y lentejas con alto contenido en proteína vegetal

La sopa une calabaza y lentejas, sumando proteínas vegetales y fibras, y se aromatiza con canela, comino y cilantro. Se sirve con yogur griego y perejil fresco, aportando brillo y cremosidad. Es una opción reconfortante y rica en nutrientes, ideal para días frescos.

7. Pasta horneada al limón y queso crema con verduras de primavera

Esta preparación utiliza pasta cocida al horno con queso crema tipo Boursin, limón y vegetales de temporada como espárragos o arvejas. Todo se cocina en una sola bandeja, permitiendo que los sabores se integren y se obtenga una textura suave. Eating Well resalta su sencillez y su aporte de fibra vegetal.

8. Ensalada de legumbres con salsa verde de hierbas

Un tazón azul con ensalada de frijoles, maíz, rábano en rodajas y hierbas frescas, junto a una cuchara de madera en una mesa rústica de madera.
La ensalada de legumbres combina porotos y garbanzos como base rica en proteínas y fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezcla legumbres como porotos y garbanzos, aliñadas con salsa verde de hierbas frescas, jalapeño y jugo de lima. Rábanos y granos de maíz aportan textura y dulzura. Esta ensalada resulta saciante y rica en micronutrientes, recomendada para quienes buscan platos de alta fibra.

9. Cazuela de pollo a la parmesana

Una receta familiar que reúne pollo, tomate, queso fundido y pan rallado crujiente. Se hornea para lograr una cobertura gratinada y aportar equilibrio entre proteína magra y fibra, especialmente si se acompaña de vegetales. Eating Well la presenta como una opción práctica y apreciada en el entorno familiar.

10. Sopa de pollo y jengibre con alto contenido proteico

La sopa incluye pechuga de pollo magra, jengibre fresco, comino, cilantro, papas y espinacas. El jengibre potencia el sabor y suma propiedades antiinflamatorias. Al combinar proteína y fibra, resulta una elección nutritiva y cálida para cuidar la dieta diaria.

11. Pasta al pesto con guisantes y tomate

Primer plano de un bol hexagonal con pasta fusilli al pesto, tomates cherry partidos, guisantes verdes, piñones, albahaca y queso feta, con un tenedor.
La receta combina guisantes frescos y tomates cherry en una pasta rápida llena de color y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta receta, arvejas y tomates cherry se integran con salsa de pesto de albahaca, logrando un plato rápido y colorido. Puede servirse caliente o fría, añadiendo versatilidad. El queso parmesano y el jugo de limón realzan el perfil vitamínico y mineral de la pasta.

12. Ensalada de fibra inspirada en la comida callejera india

Inspirada en el clásico bhel puri, la ensalada combina quinoa inflada, lentejas y vegetales frescos para ofrecer alta fibra y proteína vegetal. Su mezcla innovadora contribuye al control del azúcar en sangre y beneficia directamente la salud cerebral.

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