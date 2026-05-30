PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver PSG-Arsenal:
El partido se podrá ver por los canales ESPN y Fox Sports o en la plataforma de streaming Disney+
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 13.00
Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami): 12.00
Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua: 11.00
México y Guatemala: 10.00
España: 18.00
Probables formaciones:
PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.DT: Luis Enrique.
Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.DT: Mikel Arteta.
El conjunto parisino y los Gunners se verán las caras este sábado 30 de mayo, desde las 13, en el estadio Puskas Arena (Budapest, Hungría). El árbitro principal será el alemán Daniel Siebert, mientras que sus asistentes serán Jan Seidel y Rafael Foltyn. El encargado del VAR será Carlos del Cerro Grande, mientras que en el AVAR estará Bastian Dankert.
Los ingleses, subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo. Los franceses, vigentes campeones, aspiran a convertirse en el segundo club de la era moderna de la Champions League en revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Paris Saint Germain y Arsenal, correspondiente a la final de la Champions League 2025/26.