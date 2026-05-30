PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver por los canales ESPN y Fox Sports o en la plataforma de streaming Disney+

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Paris Saint Germain y Arsenal, correspondiente a la final de la Champions League 2025/26.

Los ingleses, subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo. Los franceses, vigentes campeones, aspiran a convertirse en el segundo club de la era moderna de la Champions League en revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.

El conjunto parisino y los Gunners se verán las caras este sábado 30 de mayo, desde las 13, en el estadio Puskas Arena (Budapest, Hungría). El árbitro principal será el alemán Daniel Siebert, mientras que sus asistentes serán Jan Seidel y Rafael Foltyn. El encargado del VAR será Carlos del Cerro Grande, mientras que en el AVAR estará Bastian Dankert.

Últimas noticias

El “método Heinze” que potenció al Arsenal, lo llevó a ganar la Premier League y alcanzar la final de la Champions El Gringo se incorporó como ayudante de Mikel Arteta y abandonó su trayectoria de entrenador. La faceta que los Gunners mejoraron con su llegada e intentarán explotar contra PSG

Elecciones en San Lorenzo: socios habilitados, horario y quiénes son los candidatos y sus propuestas Este sábado se llevarán a cabo los comicios que determinarán los nombres de los nuevos dirigentes de la institución azulgrana. Los detalles

The Beatles, dos reyes y un “hit” musical: los 12 videos de las mejores presentaciones de listas para el Mundial 2026 El marketing y el ingenio le dieron un estilo particular a la divulgación de los nombres de los citados a la Copa del Mundo. Los mejores videos

De ser un total desconocido a convertirse en “Kvaradona” y dominar Europa bajo el ala de Luis Enrique en el PSG El georgiano Khvicha Kvaratskhelia deslumbró al continente desde su llegada al Napoli. En París, el técnico español potenció su nivel convirtiéndolo en una de las figuras más importantes del plano internacional