Salud

Radioterapia con protones: por qué es una nueva esperanza para pacientes con arritmias cardíacas graves

Un estudio de Mayo Clinic mostró que esta técnica no invasiva logra reducir casi un 80% los episodios de taquicardia ventricular en pacientes sin opciones terapéuticas

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Hombre joven sudoroso con camiseta gris se agarra el pecho con mano izquierda, expresión de dolor, arrodillado en sala de estar con luz diurna.
Los episodios mensuales de taquicardia ventricular descendieron de 7,2 a 1,5 luego del tratamiento con radioterapia de protones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sola sesión de radioterapia con protones consiguió resultados inéditos en personas con taquicardia ventricular, una de las arritmias cardíacas más peligrosas y difíciles de tratar.

El hallazgo, presentado en la última reunión anual de la Heart Rhythm Society y publicado en la revista científica Heart Rhythm, fue realizado por un equipo de Mayo Clinic y ya genera expectativa entre cardiólogos de todo el mundo.

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La taquicardia ventricular (TV) se origina en los ventrículos, las cavidades inferiores del corazón. Cuando aparece, el órgano late tan rápido que pierde eficacia para bombear sangre y puede desencadenar desde mareos y desmayos hasta insuficiencia cardíaca o muerte súbita.

Infografía médica con un torso humano translúcido y corazón. Un dispositivo emite un haz de energía hacia el corazón. Presenta información sobre la radioablación con protones.
La radioablación con protones emerge como una técnica innovadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos habituales incluyen medicamentos antiarrítmicos y procedimientos de ablación con catéter, en los que se destruye el tejido cardíaco responsable de la señal eléctrica anómala. Sin embargo, en muchos casos —sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada— las alternativas convencionales no logran controlar los episodios recurrentes y el margen terapéutico se reduce al mínimo.

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El reciente estudio de Mayo Clinic se centró justamente en este grupo de pacientes: siete personas con enfermedad cardíaca avanzada, fracción de eyección reducida y antecedentes de múltiples episodios de TV que no remitían con fármacos ni con ablaciones previas. Cuatro de ellos habían tenido tormentas arrítmicas recientes, una situación en la que la arritmia aparece repetidamente en un corto período de tiempo y representa un desafío extremo para la medicina actual.

La novedad del abordaje radica en una tecnología conocida como radioablación cardíaca con protones. Esta técnica funciona como una “cirugía sin bisturí”. En vez de acceder al corazón con catéteres, los médicos emplean haces de radiación dirigidos desde el exterior para focalizarse en las zonas que activan la arritmia.

Una arritmia se pueden presentar como un ritmo cardíaco acelerado o ralentizado.
Una arritmia se pueden presentar como un ritmo cardíaco acelerado o ralentizado (Freepik)

En palabras del oncólogo radioterápico Kenneth Merrell, de Mayo Clinic, “estos hallazgos son alentadores porque demuestran que podemos dirigirnos con precisión al tejido cardíaco responsable de la TV mientras minimizamos la exposición a la radiación del resto del corazón”.

La precisión fue posible gracias a una combinación de resonancia magnética cardíaca, tomografías, electrocardiogramas y estudios electrofisiológicos avanzados, que permitieron identificar el área exacta a tratar. Luego, se administró una única sesión de radioterapia con protones de alta precisión, un procedimiento que demandó poco más de una hora y en el que la emisión efectiva de radiación se concentró en apenas unos minutos.

El resultado: durante un seguimiento mediano de 514 días, la tasa de episodios de TV bajó de 7,24 episodios por paciente por mes en los tres meses previos a 1,52 mensuales después de la intervención. En términos globales, esto representa una reducción cercana al 80%. El cardiólogo especialista en arritmias de Mayo Clinic, Konstantinos Siontis, investigador principal del estudio, subrayó: “Estamos observando que un enfoque completamente no invasivo podría reducir de forma significativa los episodios de taquicardia ventricular”.

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Una sesión de radioterapia con protones logró reducir en casi un 80 por ciento los episodios de taquicardia ventricular en pacientes complejos (Freepik)

El impacto clínico fue doble. Por un lado, la terapia resultó técnicamente factible en todos los pacientes tratados. Por otro, no se registraron eventos adversos graves relacionados de manera probable o definitiva con la radiación. Ninguno de los participantes desarrolló bloqueos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, complicaciones pulmonares ni alteraciones importantes del funcionamiento de los dispositivos implantables que se utilizan para controlar las arritmias.

Para quienes viven con TV y enfermedad cardíaca avanzada, el panorama suele estar marcado por la falta de opciones. “Estos pacientes con arritmias complejas a menudo se quedan sin opciones de tratamiento”, explicó Siontis. La posibilidad de contar con una herramienta no invasiva capaz de disminuir la frecuencia de las arritmias representa un avance prometedor según los especialistas.

El propio Siontis recordó que “nuestros resultados respaldan la continuación de la investigación de la terapia con haz de protones en ensayos clínicos más amplios. El objetivo es comprender mejor qué pacientes pueden beneficiarse más y confirmar la seguridad y eficacia a largo plazo”.

Día Mundial del Corazón – corazón – Perú – salud – noticias – 28 septiembre
La radioablación cardíaca con protones fue probada en personas con insuficiencia cardíaca avanzada y sin respuesta a tratamientos convencionales (Freepik)

La radioablación cardíaca con protones se diferencia de la radioterapia convencional y de la ablación con catéter en su precisión y su carácter no invasivo. El haz de protones, una partícula cargada, puede entregar la energía de la radiación a una profundidad o blanco específico en el tejido sin afectar otras zonas. Por eso, la exposición a la radiación del tejido cardíaco sano y de los órganos cercanos es mucho menor que con otras técnicas.

La experiencia de los pacientes tratados aporta un dato adicional sobre el valor de la técnica. Roger Thomsen, jubilado de 69 años, participó en el ensayo clínico de Mayo Clinic tras sufrir varios episodios de TV y someterse a múltiples ablaciones con catéter sin lograr una solución definitiva. “No tengo nada que perder. Y tal como estaba, no estaba funcionando bien”, relató al ingresar al estudio experimental. Recibió la sesión de radioterapia con protones y, según su propio testimonio, “esto hizo que el ritmo volviera a la normalidad”.

La principal ventaja de la terapia radica en su simpleza y tolerabilidad. No requiere anestesia, permite que el paciente ingrese y salga del área de tratamiento en el mismo día, y la duración total del procedimiento apenas supera los 30 minutos a una hora. Para personas debilitadas por la enfermedad de base y con alto riesgo quirúrgico, esta diferencia puede ser determinante.

El camino hacia una nueva era en el tratamiento de las arritmias cardíacas

Cinco profesionales de la salud con mascarillas supervisan a un paciente acostado en una camilla bajo un gran equipo de radioterapia de protones, con monitores médicos al fondo.
La innovadora técnica de radioterapia de protones para tratar la taquicardia ventricular, mostró resultados prometedores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se trata de un estudio de viabilidad temprana y con un número reducido de participantes, la comunidad científica lo recibió con interés. El resultado invita a repensar el futuro de los abordajes para las arritmias cardíacas peligrosas, especialmente en pacientes que han agotado las alternativas convencionales.

La radioablación cardíaca con protones pertenece a un campo emergente de la medicina que busca aplicar conocimientos y tecnologías de la oncología radioterápica al tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En el caso de la TV, la posibilidad de focalizar la radiación en la zona exacta que produce el ritmo anormal sin afectar el tejido sano cambió el paradigma de la intervención. “Se trata de una experiencia inicial en humanos utilizando terapia con protones para la radioablación cardíaca”, explicó Merrell.

El diseño del estudio contempló el seguimiento de los pacientes durante un periodo de hasta dos años. No se observaron efectos secundarios graves relacionados con el tratamiento y los principales parámetros de la función cardíaca se mantuvieron estables. Aunque algunos participantes fallecieron o requirieron trasplante cardíaco durante el seguimiento, los investigadores aclararon que estos desenlaces reflejaron la gravedad de la enfermedad de base y no pudieron atribuirse al tratamiento experimental.

La velocidad al caminar hace una diferencia significativa, según la nueva investigación.
El estudio de Mayo Clinic mostró que la técnica permite focalizar la radiación en el área afectada sin dañar el tejido cardíaco sano (Imagen generada por IA)

El entusiasmo de los investigadores va acompañado de cautela. El propio Siontis enfatizó que “estos resultados deben interpretarse dentro del contexto clínico de los participantes”. Todos los pacientes presentaban cardiopatías avanzadas y un riesgo elevado de insuficiencia cardíaca progresiva y muerte cardiovascular. Por eso, la radioablación cardíaca con protones no pretende reemplazar aún las terapias estándar, sino ofrecer una alternativa en casos extremos y abrir una nueva línea de trabajo para el futuro.

La seguridad fue un aspecto central del estudio. Los autores destacaron la ausencia de bloqueos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, complicaciones pulmonares o alteraciones en los dispositivos implantables en el grupo tratado. Este dato, junto con la marcada reducción de episodios de TV, sugiere que la técnica puede ser considerada en pacientes para quienes las opciones convencionales ya no resultan efectivas.

El propio Roger Thomsen, que participó en la investigación, logró volver a una vida más estable tras la intervención. “Esto hizo que el ritmo volviera a la normalidad”, relató sobre su experiencia. El equipo de Mayo Clinic considera que este tipo de resultados aporta una nueva esperanza a quienes conviven con arritmias severas y han agotado las opciones tradicionales.

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Ninguno de los pacientes tratados desarrolló complicaciones graves ni alteraciones en los dispositivos implantables tras la intervención (Freepik)

El siguiente paso será ampliar los ensayos clínicos y definir qué perfiles de pacientes pueden beneficiarse más de este tratamiento. El equipo de Mayo Clinic ya planea nuevas investigaciones para confirmar la seguridad y eficacia a largo plazo de la radioablación cardíaca con protones y determinar su papel en el arsenal terapéutico de las arritmias complejas.

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