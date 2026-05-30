Los Ángeles Azules hacen bailar a Buenos Aires: “Vayas donde vayas la gente conoce algún tema nuestro”

La primera noche de Los Ángeles Azules en Buenos Aires contaron con la participación de Emilia Mernes

El Movistar Arena amaneció en silencio y así permaneció hasta bien entrada la tarde. Las gradas vacías, apenas algunos miembros del equipo de producción y allegados moviéndose por el venue. A las 15 de una jornada gris en el barrio de Villa Crespo, la ciudad permanecía ajena a la maquinaria que se pone en marcha antes de cada show. Adentro, Los Ángeles Azules ya estaban arriba del escenario haciendo lo que más les gusta hacer.

Con casi cinco décadas de trayectoria, la banda mexicana de cumbia llegó a Buenos Aires para tres shows a sala llena. Claro que no es la primera vez que el grupo de los Mejía Avante pisan el país: su historia con Argentina arranca en febrero de 1995, cuando aterrizaron en Salta y Jujuy con el disco Entrega de amor bajo el brazo. Desde entonces no pararon de volver. Teleshow estuvo presente en la prueba de sonido previa al primer show y pudo charlar con ellos sobre esa historia, el fenómeno de los duetos y el gran show que se viene el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, el legendario Estadio Azteca, en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

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Pablo Lescano en el show de Los Ángeles Azules en el Movistar Arena (Gentileza Prensa)

El grupo actuará junto a Belinda en la inauguración del Mundial de Fútbol

El vínculo entre Los Ángeles Azules y su público no se explica solo por la cantidad de años que llevan tocando. Sus canciones aparecen en momentos precisos de la vida de las personas: en fiestas, en despedidas, en reencuentros. Se convierten en himnos que se pasan de generación en generación. Esa presencia en la memoria colectiva es lo que hace que cada uno de sus shows exceda el entretenimiento. Y el Movistar Arena con tres fechas sold out es la prueba más reciente de eso.

La prueba de sonido comenzó con la banda sola, en ese ritual de concentración para chequear los ajustes técnicos y que cada detalle esté en su lugar. Después llegaron los invitados y el escenario cambió de temperatura. Américo fue el primero en subir, junto a la banda en “20″ Rosas. Le siguió Yami Safdie, que los acompañó en “Si sabes contar”. El cierre fue con Emilia, quien cerró el ensayo con “Perdonarte, ¿Para qué?“, con el que luego bailó una multitud. A la noche también subió Pablo Lescano para ponerle su inconfundible sello al concierto que se repetirá sábado 30 y domingo 31.

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Con las gradas todavía vacías, la química entre Los Ángeles Azules y cada uno de sus invitados quedó en evidencia desde los primeros compases. Tres artistas, tres canciones y una anticipación clara de lo que serán las tres noches en Villa Crespo. Y cuatro de los hermanos Mejía Avante-Jorge, Guadalupe, Elías el Doctor y Cristina”- mano a mano con Teleshow para tener una aproximación a la leyenda azteca de la movida tropical.

Emilia Mernes durante la interpretación de “Perdonarte, ¿Para qué?" con Los Ángeles Azules

—Casi cincuenta años de carrera, ¿Cómo se sienten con eso?

—Jorge Mejía Avante: Estamos muy contentos. La primera vez que vinimos a Argentina pisamos Salta y Jujuy y nos recibieron muy bien. Después, cuando entramos a Buenos Aires en el 96, lo grabamos y entró. En el 97 ya estábamos en todos los boliches bailantas, en el Estudio 54 en Pilar, en todos lados. Y de ahí nos dijeron que Los Ángeles Azules habían llegado a Argentina para quedarse.

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—Guadalupe Mejía Avante: Y nos quedamos.

—Y sus canciones suenan en bautismos, cumpleaños, casamientos, acompañan la vida de varias generaciones. ¿Cómo sucedió todo eso?

—Cristina Mejía Avante: Yo creo que nos ayudó mucho todo lo que hicimos con los duetos. Ahora que venimos también traemos varios: “Perdonarte, ¿Para qué?" con Emilia, “Otra noche” con Nicki Nicole. Creo que fuimos agarrando más público, no solo de México sino a nivel mundial. Me siento muy contenta de estar acá, parece que estoy en casa. Estoy orgullosamente representando a México ante los argentinos, que sé que les gusta mucho nuestra música.

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Los Ángeles Azules celebraron más de 30 años de amor incondicional con el público argentino

—¿Qué les pasa con esto de hacer bailar a multitudes que cantan sus canciones como si fueran propias? ¿Les siguen dando nervios antes de subir al escenario?

—Guadalupe Mejía Avante: Nunca se nos quita el nervio. Se va yendo cuando ya estamos tocando, pero antes de empezar no sabemos qué puede pasar, si puede haber alguna falla. Pero estamos contentísimos de regresar a Argentina una vez más y de que el Movistar Arena esté lleno. Venimos a darles un poquito de alegría de Los Ángeles Azules.

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—Sold out, cincuenta años de carrera, amados en todos los países. ¿En algún momento miraron para atrás y dijeron: “Nunca me imaginé todo esto”?

—Elías “El Doctor” Mejía Avante: Lo acabas de decir todo. Nunca lo pensamos. Pero creo que la cumbia romántica de Los Ángeles Azules le llegó a todo el público en general, sin importar adónde estés, la clase social, la edad. Les gustó la cumbia que habla de amor, y de desamor un poquito también. Es el estilo que se hizo de Iztapalapa para el mundo y quedó perfectamente. En cualquier lugar donde estés, la gente conoce algún tema nuestro. Eso nos da mucha alegría, saber que la música dejó una semillita de Iztapalapa que fue creciendo. Un Movistar sold out es lo más importante para nosotros como grupo, y en esta oportunidad fueron tres. El público se vuelve azul en la noche, aquí, en Córdoba o donde vayamos, con la gente cantando y bailando. Es lo que nos gusta: que participe la gente, y acá en Argentina lo ha hecho siempre.

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Américo cantando "20 rosas" junto a Los Ángeles Azules

—Van a estar presentes en la inauguración del Mundial, ni más ni menos que en su país. ¿Cómo sucedió eso?

—Jorge Mejía Avante: La FIFA estaba buscando un grupo que representara el Mundial en México y dieron con Los Ángeles Azules. Nuestra compañía llegó a un acuerdo y nos dijeron: “Queremos que Los Ángeles Azules hagan el tema del Mundial, para la inauguración”. Por eso el 11 de junio vamos a estar en el Estadio Ciudad de México, representando a nuestro país e inaugurando el torneo con Belinda.

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—¿Por qué la eligieron a Belinda?

—Elías “El Doctor” Mejía Avante: Estaban viendo cómo hacer el tema, quién cantaría la voz femenina, quién la masculina, qué diría la letra, cómo sonaría en un estadio lleno. Es algo que impacta para toda la gente de México. Cuando dicen “de México para el mundo”, ya sabrás. Uno se vuelve loco. Y eso es exactamente lo que va a pasar en la inauguración.

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—¿Cómo viven estos shows en Buenos Aires?

—José Mejía Avante: Queremos que toda la gente se ponga alegre. Hay mucha gente que dejó de trabajar para venir al evento. Con todo lo que podemos darles, lo que les podemos pagar, es que vengan acá a bailar con Los Ángeles Azules.

Fotos: Gentileza Prensa