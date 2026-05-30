El show de la final de Champions League: la entrada de los equipos tras el recital de The Killers antes de Arsenal-PSG

El Puskas Arena de Budapest fue escenario de una apertura histórica para la final de la UEFA Champions League 2026. The Killers ofreció un espectáculo musical ante millones de espectadores en el Kick Off Show patrocinado por una reconocida marca de refrescos, marcando el inicio de la jornada más esperada del fútbol europeo de clubes. El evento reunió a fanáticos de diferentes partes del mundo, quienes colmaron el estadio y siguieron la transmisión global.

La banda estadounidense, integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., cuenta con un repertorio cargado de éxitos como “Mr. Brightside”, “When You Were Young” y “Human”. Con más de 35 millones de discos vendidos, la agrupación mantiene una vigencia que atraviesa generaciones. El espectáculo en Hungría se dio en el contexto de una nueva etapa creativa para el grupo, que recientemente confirmó la producción de su octavo álbum de estudio y una serie de conciertos internacionales.

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The Killers hicieron vibrara a los fanáticos en la previa a la final entre PSG y Arsenal (REUTERS/Marton Monus)

El Kick Off Show de este año se consolidó como un punto de encuentro entre música y deporte, una tendencia que, según explicó Guy-Laurent Epstein, codirector general de la empresa organizadora UC3, buscó elevar la experiencia de los aficionados. “El Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League se ha convertido en un auténtico hito del entretenimiento mundial, y la edición de este año promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha”, indicó en la previa. El ejecutivo subrayó que la elección de The Killers respondió a la energía característica de la banda, ideal para crear el ambiente previo al partido decisivo.

Este año, el lanzamiento del show estuvo acompañado por la difusión de un cortometraje titulado “The Race Begins”, protagonizado por Brandon Flowers y el ex futbolista Sir David Beckham. El relato cinematográfico muestra a ambos protagonistas en una carrera para llegar a tiempo al evento, aportando una dosis de humor y expectativa a la previa. El video, disponible en plataformas oficiales, formó parte de la campaña global de Pepsi, que impulsó la visibilidad del espectáculo.

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El Kick Off Show estuvo a cargo de la banda estadounidense The Killers (REUTERS/Marton Monus)

Para The Killers, la invitación a participar en la final representó un reconocimiento a su trayectoria y conexión con el público internacional. “Cuando nos propusieron actuar en el Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League aceptamos sin dudarlo. Hay escenarios que hablan por sí solos. Es un honor para nosotros rendir homenaje a estos increíbles equipos y jugadores en lo que, sin duda, será un partido épico”, expresó la banda en un artículo publicado en el sitio oficial del torneo.

El despliegue técnico del espectáculo fue seguido de cerca por los asistentes y millones de televidentes. La transmisión global alcanzó cifras récord de audiencia, consolidando la estrategia de la UEFA y sus socios comerciales de potenciar el alcance cultural del evento deportivo a través de la música. La experiencia en vivo combinó efectos visuales, juegos de luces y una puesta en escena que acompañó cada tema interpretado por la banda.

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Brandon Flowers, líder de The Killers, eclipsó el show en la previa a la final entre PSG y Arsenal (AP Photo/Vadim Ghirda)

En lo que respecta a lo futbolístico. PSG, que viene de conquistar la Ligue 1, buscará revalidar el título y alzar la Orejona por segunda vez en la historia y así meterse dentro del selecto grupo de clubes que lograron ser bicampeones. Arsenal, que fue campeón de la Premier League, tiene la chance de quitarse una espina y conquistar la Champions League por primera vez.

UNA FINAL AL RITMO DE 'MR BRIGHTSIDE'🤩🔥



The Killers tomó el escenario en la previa⚽️🎶



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