Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos en mayo: fuertes diferencias por segmento

Representación visual del mercado automotriz: un auto en miniatura sobre una calculadora y monedas, simbolizando la evaluación económica en la compra y venta de vehículos, un sector dinámico y en constante cambio. La imagen refleja cómo los precios influencian la industria y las decisiones de los consumidores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque el lunes probablemente se sumen algunas operaciones que se realicen este sábado y que harán variar algo el resultado final, las cifras de mayo difícilmente pueda remontar y superar el resultado de febrero, que había sido de 42.027 unidades.

El mercado automotor argentino no solo no está creciendo en 2026, como se esperaba, sino que está viviendo una lenta pero constante retracción, que sólo se puede corregir con una mejora en las condiciones generales de la economía.

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Para los especialistas, el segundo semestre debería mostrar una reactivación, pero para eso es necesario que bajen las tasas de interés que hoy impactan directamente en el costo de la financiación prendaria para la compra de un auto.

Por qué caen las ventas de autos accesibles

Que dos pickups medianas como la Toyota Hilux y la Ford Ranger hayan cerrado el mes como los dos autos más vendidos de mayo no es casual, sino una consecuencia directa de esa situación, porque son vehículos con un precio promedio de entre 65 y 67 millones de pesos, es decir, muy alejados del precio de los autos más accesibles del mercado, que son los que, con una economía menos ajustada, podrían comprar más personas, y que están en torno a los 30 millones de pesos.

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Justamente, los modelos que más ventas perdieron este mes en relación a mayo de 2025 son los más accesibles, cayendo casi el doble que las camionetas de Toyota y Ford. Las ventas de Hilux fueron un 18% menos que la referencia interanual del mes y Ranger un 22%, pero el Peugeot 208 bajó un 55%, el Fiat Cronos un 48%, Volkswagen Polo un 70% y Toyota Yaris un 77%, lo cuál explica el resultado de 41.921 unidades.

Por esa razón, lo que hay que mirar es la caída de ventas de los automóviles de uso particular y de vehículos comerciales livianos como son las pickups, que fue del 13% en el primer caso y del 9% en el segundo. El resultado del mes no es una isla sino una proyección de lo que sucede desde enero mismo, porque en el acumulado de 2026 mientras el mercado automotor completo cayó un 25,6%, el de estos dos segmentos en especial, en el que los clientes son mayormente particulares, la caída fue del 26,2%.

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Los autos más vendidos de mayo

A pesar caer sus ventas un 18% interanual, la Toyota Hilux subió en su participación de mercado desde 2026 a 2026

1. Toyota Hilux: 2.309 unidades

La pickup argentina fabricada en Zárate, además de ser el vehículo de mayor venta en Latinoamérica afirma su posición con un claro liderazgo también en su país de origen. Cayó sólo un 1,9% en relación con el mes anterior, pero con un margen de volumen superior al 25% sobre sus más inmediatos seguidores que le permite mantener el primer puesto del mes. En el acumulado del año también es líder por un buen margen, con 12.500 unidades contra 10.308 del Peugeot 208, su más cercano rival.

La pickup Ford Ranger fue el segundo vehículo más vendido en mayo y uno de los pocos que creció respecto a abril. (Ford Argentina)

2. Ford Ranger: 1.672 unidades

El desempeño de la otra pickup mediana que mantiene altas sus ventas es el mejor del año, lo que le permitió superar al Ford Territory, que había sido el Ford más vendido en tres de los cuatro meses previos de 2026. Ranger subió sus ventas respecto a abril en un 16% para ganar un punto porcentual de mercado, pasando del 3,2 al 4,3% en mayo.

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El Fiat Cronos fue el mejor auto particular del mes, desplazando al Peugeot 208 y subiendo al podio a último momento de mayo

3. Fiat Cronos: 1.627 unidades

Stellantis logró mejorar este mes las ventas del Fiat Cronos en relación con los períodos anteriores, lo que le permitió subir al sedán argentino al podio, del que se había bajado en abril, y superar al Peugeot 208 que lo había desplazado desde marzo. Aunque la mejora fue del 10%, el Cronos tiene un 4,1% del mercado cuando había empezado el año con 5%.

Ford Territory es el único auto del Top 10 que creció en ventas al duplicar su cuota de 2025 a 2026. (Ford Argentina)

4. Ford Territory: 1.589 unidades

Este es el auto con mejor performance relativa de los primeros cinco meses del año, y probablemente termine siéndolo cuando se analice el resultado del primer semestre. El SUV de origen chino que cumple un año desde el lanzamiento de la actual versión, tuvo un crecimiento interanual del 55% y es el único modelo del Top 10 que mejoró sus números de 2025. Sus números son estables en los últimos meses, con un crecimiento del 0,8% sobre las ventas de abril, pero duplica su porción de mercado que el año pasado era de 2 puntos y actualmente es del 4,1%.

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El Peugeot 208 fue el modelo que más cayó en mayo, aunque se mantiene segundo en el acumulado del año detrás de Toyota Hilux

5. Peugeot 208: 1.279 unidades

Es la caída más fuerte del mes y a la vez la más preocupante para Stellantis, porque el 208 es el modelo que con su volumen de ventas, sostiene gran parte de las operaciones de la planta de Palomar, que padece una baja de ventas en Brasil y está abasteciendo principalmente al mercado doméstico. El 208 cayó un 30% en mayo respecto a abril, su participación en el mercado del mes fue del 3,3% cuando en el acumulado del año tiene un 4,4%.

A pesar de la suba intermensual, la Volkswagen Amarok está cayendo el doble que sus dos principales rivales

6. Volkswagen Amarok: 1.172 unidades

Definitivamente la pickup de VW está transitando su último año con la mochila de la despedida, que naturalmente genera una menor demanda también por la doble condición que es el hecho de ser reemplazada en 2027 por un vehículo totalmente nuevo. Sus ventas aumentaron levemente este mes, un 1,3%, pero la caída interanual alcanza el 43,7% y esa parece ser una tendencia irreversible, aun a pesar de tratarse de una camioneta mediana. La cuota de mercado de Amarok es similar, entre el 2,6 y el 3%, cuando un año atrás era del 4,5%.

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El Chevrolet Onix es el auto compacto que menos volumen de ventas perdió respecto a 2025

7. Chevrolet Onix: 1.156 unidades

La teoría de una mayor baja de ventas de autos compactos se confirma con los números del Onix y Onix Plus (hatchback y sedán), porque incluso a pesar de ser el modelo del mercado que menos cayó, sus resultados también son negativos en mayo. Los patentamientos bajaron un 2,3% respecto a abril y un 7,3% en relación con mayo de 2025, lo que le permite ser, después de Territory, el vehículo que menos sintió la retracción del mercado. Su cuota de mercado, de hecho, es mejor que la del año pasado, pasando del 2,3 al 2,9% actual.

Sin referencias de 2025, el Toyota Yaris Cross subió levemente su cuota de mercado en mayo ante una caída casi generalizada

8. Toyota Yaris Cross: 1.034 unidades

El Yaris Cross llegó al mercado en marzo, con lo cuál no se puede hacer una comparación interanual de su desempeño en ventas, aunque sí analizar la respuesta que tuvo en los primeros tres meses completos de este año. Marzo tuvo el 2,5% de cuota, abril repitió el mismo resultado y en mayo subió al 2,6%, lo que indica un excelente nivel de aceptación, incluso a pesar de haber sido fuertemente cuestionado por su precio. Del primer al segundo mes sus ventas bajaron lo mismo que bajó el mercado en general, un 3,3%, y en mayo un 8,4% contra un 12,2% del resultado total.

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Chevrolet Tracker perdió volumen de unidades pero mantiene una participación cercana al 3% de manera estable

9. Chevrolet Tracker: 1.006 unidades

El hecho de pertenecer al segmento intermedio de precios entre autos compactos y pickups, hace que este B-SUV se vea afectado un poco más en su resultado de mayo, incluso a pesar de tener números estables de ventas respecto a sus antecedentes. Tracker cayó un 17% en comparación con abril y un 32,3% a nivel interanual, pero su cuota de mercado se mantiene similar ya que el año pasado era del 3,1% y en la actualidad está en el 2,8%.

El Volkswagen Tera entra entre los autos accesibles por ser el vehículo de entrada a la gama de la marca en el mercado argentino

10. Volkswagen Tera: 987 unidades

La gran apuesta de Volkswagen para 2026 no termina de lograr el volumen de venta esperado, aunque con la misma idea general de una mayor caída de ventas de los autos accesibles, este B-SUV que la marca alemana posicionó como el modelo más barato de su lista de precios, no se puede escapar a la tendencia general. De abril a mayo sus ventas cayeron un 23,7% y no hay referencias de 2025 porque todavía no estaba en el mercado. Lo que cayó también es su participación en el total de autos vendidos en el mes y en el acumulado de cinco meses ya que fue del 2,5% en mayo contra un 3% en las dos referencias anteriores.

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