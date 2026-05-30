La emoción de Adrián Suar por la visita de Mirtha Legrand a su obra: “Le hacés muy bien al teatro argentino”

Mirtha Legrand en Sottovoce: el ida y vuelta con los actores y la ovación del público (Instagram)

Una noche más de teatro para Mirtha Legrand y van... La Chiqui se vistió de gala para ver SottoVoce, la obra que Adrián Suar y Carla Peterson inauguraron recientemente en El Nacional. Como ocurre en cada una de estas ocasiones, la gran diva del espectáculo nacional recibió la ovación del público y fue saludada por los protagonistas y el elenco que completan Fernán Mirás y Lorena Vega.

Con un tapado de lince y un tailleur rosa diseñado como es habitual por Claudio Cosano, Mirtha fue recibida llegó acompañada por su círculo de confianza. Sus amigos Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis, su asistente Elvira Guaraz, su maquilladora Gladys Andrade y su asesor de imagen, Héctor Vidal Rivas. Desde las butacas, siguieron a pura carcajada una historia de intrigas familiares y remates desopilantes, hasta que una vez que se corrió el telón, los flashes apuntaron hacia ella.

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La Chiqui asistió a Sottovoce y mantuvo un diálogo con Adrián Suar, en medio de los aplausos del público (Video: Infobae)

“Me he divertido mucho, años que no me reía tanto. Años”, dijo al principio de su discurso, entre las risas del público: “Chicos, qué buenos actores, qué maravilla, un placer. Sottovoce es maravilloso”, disparó, antes de dejar una frase con el sello de Mirtha Legrand. “Estuvieron en mi programa, estuve malísima con los cuatro”, ironizó, en referencia a la visita del elenco a La noche de Mirtha.

Todavía desde el escenario, Suar tomó la palabra y devolvió los elogios. “Estuviste impecable. Gracias Chiquita por haber venido, porque vas a todos los teatros y le hacés tan bien al teatro argentino con tu presencia. Espero que lo hagas cien años más”, cerró, para luego bajar junto al elenco y dirigirse a la butaca de Mirtha. El Chueco le entregó una caja de bombones como símbolo de gratitud y la diva reconoció a cada actor con un beso por su actuación.

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Mirtha Legrand ante el elenco de Sottovoce: Adrián Suar, Carla Peterson, Lorena Vega y Fernán Mirás

Una propuesta centenaria

En el mencionado episodio en La noche de Mirtha por El Trece, Suar le hizo un ofrecimiento para el inminente festejo por los 100 años. El año que viene, el 23 de febrero, se cumple una fecha muy importante para tu vida y la vida de los argentinos. Cumplís un buen número y el canal te va a armar una fiesta enorme. ¿Vas a querer que lo armemos?”, lanzó en su rol de director de la emisora.

La respuesta de Mirtha no dejó lugar a dudas: “Sí, sí, sí”, lo que dio pie a un diálogo sobre la actualidad en el canal "¿Estás cómoda en El Trece?”, le consultó Suar. “Comodísima. ¿Cuántos años hace?”, retrucó ella, antes de agregar con la picardía que la caracteriza: “Porque me voy, pero vuelvo”. La frase desató nuevas risas y Suar la tomó con humor: “Siempre quiere que nos separemos...Pero siempre se va La Chiqui, pero ella, siempre vuelve”. Mirtha cerró el intercambio con palabras que resumieron décadas de vínculo. “Estoy feliz. Como en mi casa. Los quiero y me quieren”, dijo.

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Mirtha Legrand recibió la ovación del público como cada vez que va al teatro

Pasa en las mejores familias

En una entrevista exclusiva con Teleshow, Adrián Suar y Carla Peterson compartieron su experiencia al regresar al teatro después de 15 años con Sottovoce. En una charla íntima, ambos coincidieron en la importancia de la confianza mutua y el trabajo sobre el texto. “La comedia bien entendida es más difícil que el drama”, aseguró Suar, que subrayó la responsabilidad con el público: “La ceremonia del teatro tenía algo de tanto cariño, de tanto amor y de tanta responsabilidad, porque yo quería que la gente se fuera bien a su casa”.

Peterson recordó cómo aceptó la propuesta de Suar y valoró el aporte del elenco que completan Fernán Mirás y Lorena Vega: “Confiaba mucho en el criterio de mis compañeros y eso me daba tranquilidad porque sabía que le íbamos a encontrar el tono”. La obra, dirigida por Mariano Pensotti, transcurre en una fábrica textil familiar ubicada en un Puerto Madero ficticio. El argumento se centra en los secretos que las familias intentan ocultar y cómo estos salen a la luz en una noche, desatando conflictos y cuestionando valores y afectos, especialmente ante la posible venta de la empresa.

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Mirtha Legrand y Adrián Suar, complicidad a la vista de todos

Fotos: Gentileza Prensa