América Latina

Brasil está investigando un posible caso de ébola en un hombre que viajó a África

La Secretaría de Salud de San Pablo comunicó que el paciente presentó síntomas compatibles con la enfermedad. Permanece internado en una zona aislada del Instituto de Infectología Emilio Ribas

Guardar
Google icon
El aeropuerto De Congonhas, en San Pablo (Europa Press/Archivo)
El aeropuerto De Congonhas, en San Pablo (Europa Press/Archivo)

Las autoridades sanitarias del estado brasileño de San Pablo informaron que investigan un posible caso de ébola en un hombre con antecedente reciente de viaje a la República Democrática del Congo (RDC).

La Secretaría de Salud regional comunicó que el paciente presentó síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, y permanece internado en una zona aislada del Instituto de Infectología Emilio Ribas de San Pablo.

PUBLICIDAD

Aunque los exámenes de laboratorio aún no han confirmado el caso, la investigación comenzó de manera preventiva tras detectarse los síntomas, siguiendo los protocolos médicos.

“El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo”, explicó Regiane de Paula, de la Coordinación de Control de Enfermedades regional, según declaraciones citadas en el comunicado.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Salud estimó que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil es “muy baja”, debido a la ausencia de transmisión autóctona y a la falta de vuelos directos entre el país y la región afectada por el virus.

Fotografía panorámica de archivo en donde se aprecian edificios en San Pablo (EFE/Fernando Bizerra Jr)
Fotografía panorámica de archivo en donde se aprecian edificios en San Pablo (EFE/Fernando Bizerra Jr)

No obstante, la dependencia recomendó a los servicios de salud vigilar a personas con fiebre y viajes recientes a la RDC, y evaluar a quienes hayan tenido contacto con los primeros casos.

El actual brote corresponde a la cepa Bundibugyo, que presenta una tasa de letalidad entre el 30% y el 50% y para la cual no existe vacuna autorizada.

Esta cepa ha causado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos en la RDC, según un balance divulgado por la agencia de salud de la Unión Africana.

El virus también se ha extendido a la vecina Uganda, con nueve contagios confirmados, incluida una muerte.

El ébola se caracteriza por fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y, en casos graves, puede provocar una falla múltiple de órganos y la muerte.

La transmisión ocurre mediante contacto directo con los fluidos corporales de la persona afectada.

Médicos Sin Fronteras dijo que la situación del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo es “profundamente alarmante” dos semanas después de la declaración de la epidemia (Europa Press)
Médicos Sin Fronteras dijo que la situación del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo es “profundamente alarmante” dos semanas después de la declaración de la epidemia (Europa Press)

La alerta de Médicos Sin Fronteras

La situación del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) es “profundamente alarmante” dos semanas después de la declaración de la epidemia, alertó este sábado la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

“Dos semanas tras la declaración del brote de ébola en la provincia de Ituri, la situación es profundamente alarmante y motivo legítimo de inquietud tanto para las comunidades como para el personal sanitario de primera línea”, declaró el director adjunto de operaciones de MSF, Alan González, en un comunicado.

El actual brote es el primero que registra “tantos casos tan poco tiempo después de su declaración”, advirtió González.

Además, afirmó que las comunidades locales necesitan “urgentemente” una respuesta “a la altura de la magnitud de la crisis a la que se enfrentan”, pues los actuales esfuerzos aún no han logrado seguir el ritmo a la “rápida propagación” del virus.

La realidad actual es que nadie conoce la verdadera magnitud y gravedad de este brote. Cada día se notifican nuevos casos sospechosos, pero cientos de muestras siguen sin analizarse”, añadió.

A las dificultades de diagnóstico por la “limitada capacidad” de realizar pruebas se unen “importantes restricciones” como el cierre de fronteras y aeropuertos, lo que retrasa la llegada de suministros médicos esenciales, ayuda humanitaria y personal especializado.

Sabemos por experiencia que estas medidas dificultan gravemente la respuesta al brote y aíslan a los países que necesitan urgentemente apoyo internacional”, lamentó.

González también señaló el “limitado” número de organizaciones médicas especializadas que operan sobre el terreno y que el nivel de apoyo prestado “dista mucho” del que se necesita, con muchos centros de salud “desbordados” en comunidades donde las necesidades médicas “ya son acuciantes”.

Temas Relacionados

BrasilébolaÁfricaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Hallan plantación de 16 mil 500 arbustos de coca en Bonito Oriental, Colón

Una nueva plantación de supuesta hoja de coca fue localizada por las Fuerzas Armadas de Honduras en el departamento de Colón, donde se aseguraron aproximadamente 16 mil 500 arbustos cultivados en una extensión de tres manzanas, como parte de las operaciones permanentes contra el narcotráfico.

Honduras: Hallan plantación de 16 mil 500 arbustos de coca en Bonito Oriental, Colón

Crisis en Bolivia: convocan a un nuevo diálogo para poner fin a casi un mes de bloqueos y violentas protestas

La Asamblea, la Iglesia católica y otros mediadores convocaron este sábado a un nuevo intento de acercamiento entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores movilizados

Crisis en Bolivia: convocan a un nuevo diálogo para poner fin a casi un mes de bloqueos y violentas protestas

¿Por qué el presidente panameño dedicará una semana a la industria marítima griega?

La agenda de José Raúl Mulino en Atenas busca reforzar la confianza en la bandera panameña y abrir nuevas oportunidades de inversión con uno de los sectores más influyentes del comercio mundial.

¿Por qué el presidente panameño dedicará una semana a la industria marítima griega?

Costa Rica: Incendio forestal afecta el Parque Nacional Palo Verde en Guanacaste tras impacto de rayo

Las condiciones climáticas extremas se han convertido en el peor enemigo de los bomberos forestales en Palo Verde, obligando a las autoridades a desplegar maquinaria pesada y estrategias de contención para evitar un desastre ecológico mayor en la provincia de Guanacaste

Costa Rica: Incendio forestal afecta el Parque Nacional Palo Verde en Guanacaste tras impacto de rayo

Ordenan prisión para salvadoreño que giró cheques y se estafó a una farmacéutica

La investigación indica que el imputado mantuvo contacto comercial con la parte afectada antes del fraude, utilizando maniobras que la legislación considera agravantes y que pueden aumentar la condena establecida en el Código Penal.

Ordenan prisión para salvadoreño que giró cheques y se estafó a una farmacéutica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Secretaría de Seguridad de Bogotá alerta por tatuajes bajo sedación en sitios no autorizados: piden investigar caso de una persona hospitalizada

Secretaría de Seguridad de Bogotá alerta por tatuajes bajo sedación en sitios no autorizados: piden investigar caso de una persona hospitalizada

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Jalisco

INAPAM no dará un pago extra HOY 30 de mayo: la verdad detrás del supuesto depósito para adultos mayores

Toluca vs Tigres, EN VIVO: esta noche se define al campeón de la Concachampions 2026

Tesla grabó en HD a ladrón en norte de Bogotá, rompió el vidrio para sacar objetos de valor

INFOBAE AMÉRICA

Irán afirma que mantiene un “control total” de Ormuz y volvió a amenazar con ataques contra los buques que transiten sin autorización

Irán afirma que mantiene un “control total” de Ormuz y volvió a amenazar con ataques contra los buques que transiten sin autorización

Honduras: Hallan plantación de 16 mil 500 arbustos de coca en Bonito Oriental, Colón

¿Por qué el presidente panameño dedicará una semana a la industria marítima griega?

Costa Rica: Incendio forestal afecta el Parque Nacional Palo Verde en Guanacaste tras impacto de rayo

Ordenan prisión para salvadoreño que giró cheques y se estafó a una farmacéutica

ENTRETENIMIENTO

Kylie Minogue: “No pienso demasiado en mi legado, pero impresiona imaginar que algún día estaría hablando de eso”

Kylie Minogue: “No pienso demasiado en mi legado, pero impresiona imaginar que algún día estaría hablando de eso”

Murió Marcia Lucas, la editora ganadora del Oscar que ayudó a forjar el corazón de ‘Star Wars’

La verdad de Emilia Clarke sobre el final de ‘Game of Thrones’: “Estaba absolutamente furiosa”

La rutina de Arnold Schwarzenegger a los 78 años: el hábito diario que le ayuda a mantenerse fuerte y saludable

La nueva era de Star Wars: proyectos confirmados, cancelaciones y apuestas en el horizonte