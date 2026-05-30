¿Por qué el presidente panameño dedicará una semana a la industria marítima griega?

Grecia figura entre los principales usuarios de la bandera panameña dentro de la industria naviera internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grecia controla una de las industrias más influyentes del planeta sin ser una potencia militar ni una de las mayores economías del mundo. Sus armadores manejan alrededor del 21% de la capacidad de transporte marítimo global, una realidad que explica por qué el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará a Atenas para reunirse con empresarios y autoridades que desempeñan un papel clave para el registro de naves panameño.

El mandatario participará en Posidonia 2026, considerada la feria marítima más importante del mundo, un evento que reunirá entre el 1 y el 5 de junio a más de 40,000 participantes de 138 países y más de 2,000 expositores vinculados al sector naviero internacional.

La cita se desarrolla en un momento en que Panamá busca fortalecer su posición como uno de los principales registros marítimos del planeta y reforzar la confianza de los usuarios de su bandera.

Mulino explicó que la agenda incluirá reuniones con el presidente y el primer ministro de Grecia, así como con autoridades portuarias y representantes de la industria marítima. También sostendrá encuentros bilaterales con las principales navieras griegas y con la Unión de Armadores Griegos, una de las organizaciones empresariales más influyentes del sector naviero mundial.

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Los armadores griegos controlan alrededor del 21% de la capacidad de transporte marítimo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Grecia es un usuario, si no el número uno, el número dos de nuestra bandera a nivel mundial”, afirmó el mandatario. Según explicó, los armadores griegos representan uno de los grupos más importantes para el registro panameño debido al volumen de embarcaciones que operan bajo bandera nacional y a la carga que movilizan a través de los océanos.

La importancia de Grecia para Panamá va mucho más allá de una relación comercial convencional. De acuerdo con estadísticas internacionales del sector marítimo, los armadores griegos controlan más de 4,300 embarcaciones y aproximadamente una quinta parte del tonelaje de la flota mercante mundial.

Se trata de una influencia que supera ampliamente a la de países con economías mucho más grandes y que convierte a Grecia en un actor indispensable dentro del comercio global.

Las empresas navieras griegas tienen además una presencia dominante en algunos de los segmentos más estratégicos del transporte internacional. Controlan cerca de un tercio de los buques petroleros del mundo, una cuarta parte de los barcos graneleros y una participación significativa en el transporte de gas natural licuado.

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En otras palabras, una parte importante de la energía, materias primas y mercancías que se movilizan diariamente por vía marítima está bajo administración de armadores griegos.

José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, afirmó que el objetivo central de su visita a Grecia es dar confianza a los usuarios de la bandera panameña y fortalecer la relación con los armadores griegos. EFE

Mulino reconoció que una de las prioridades de su visita será transmitir confianza a los usuarios de la bandera panameña. “No solamente el concepto de salvar que desregistren algunas naves de la bandera panameña. Ese no es necesariamente el fin primordial.

El fin primordial es darle confianza a esos usuarios y sobre todo a un amigo, como es Grecia, de Panamá a través del tiempo”, manifestó.

La relación entre ambos países se ha construido durante décadas. Aunque en el mercado marítimo han surgido otros registros competidores, Grecia ha mantenido una presencia constante dentro de la flota registrada en Panamá.

El propio mandatario destacó que los armadores griegos han permanecido “fieles a Panamá en su abanderamiento de naves”, convirtiéndose en uno de los principales respaldos del registro nacional.

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La visita ocurre además en un momento de intensa competencia entre los grandes registros marítimos internacionales. Panamá continúa siendo uno de los líderes mundiales en cantidad de embarcaciones inscritas, con más de 8,700 buques y cerca del 16% de la flota mercante mundial.

Panamá mantiene uno de los registros de naves más grandes del planeta, con más de 8,700 embarcaciones inscritas. Tomada de la AMP

Sin embargo, enfrenta la competencia creciente de registros como Liberia y las Islas Marshall, que han ganado participación en los últimos años.

Para el Gobierno panameño, la presencia en Posidonia 2026 también representa una oportunidad para promover al país como centro logístico y de servicios internacionales. Mulino adelantó que la misión no estará limitada a los asuntos marítimos y que aprovechará la visita para abordar temas relacionados con inversiones, finanzas, turismo y aeronáutica.

“Me acompaña una delegación multidisciplinaria porque vamos a hablar de inversión, de finanzas, de turismo y de aeronáutica”, señaló el presidente al describir el alcance de la agenda que desarrollará durante la semana.

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El interés de Grecia en Panamá también se extiende al sector logístico. Según explicó Mulino, existe un marcado interés de empresas griegas por ampliar su presencia en el país, aprovechando la posición estratégica que ofrece el Canal de Panamá, los puertos, las zonas francas y la conectividad aérea y marítima que caracteriza al país.

La participación de Panamá en Posidonia 2026 permitirá además un contacto directo con algunos de los principales tomadores de decisiones de la industria marítima mundial. El evento reúne a armadores, astilleros, aseguradoras, bancos, puertos, operadores logísticos y proveedores tecnológicos que influyen en una actividad responsable de movilizar cerca del 90% del comercio internacional.