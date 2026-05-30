“Tenemos un compañero al que le decimos Negro”: la inédita aclaración de un juvenil de Argentinos Juniors a un rival antes de un partido

La participación de la Sexta División de Argentinos Juniors en la Copa Imposible, torneo juvenil que se celebra en Colombia, incluyó un episodio que expuso el cuidado del Bicho de La Paternal frente a posibles malentendidos por cuestiones culturales y lingüísticas. Antes del partido por los cuartos de final frente a Inter Palmira, el capitán del conjunto argentino, Luca Agüero, decidió anticiparse a un posible conflicto y realizó una aclaración ante el cuerpo arbitral y los rivales. El futbolista advirtió que dentro de su equipo había dos compañeros a quienes se referían por el apodo de “Negro” y explicó que lo hacía para evitar que se malinterpretara el uso de ese término durante el encuentro.

El gesto de Luca Agüero buscó prevenir posibles acusaciones de racismo y permitió que la disputa deportiva se desarrollara sin inconvenientes relacionados con diferencias culturales. El capitán se dirigió directamente a los árbitros y al equipo rival para manifestar: “Tenemos un compañero, el cinco, y a uno que está en el banco, a quienes les decimos Negro. Lo quiero avisar así no se malinterpreta nada”. La reacción del capitán del conjunto colombiano fue receptiva, aunque incluyó una advertencia: “No hay problema, pero cuidado”. En la misma línea, la jueza principal del partido, Diana Gómez, pidió a ambos equipos que mantuvieran especial atención y respeto durante el desarrollo del partido.

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El club Argentinos Juniors acompañó y respaldó públicamente la actitud de su capitán, destacando la importancia de la formación integral de sus futbolistas. De acuerdo con un comunicado institucional, la entidad valoró que Luca Agüero tomara la iniciativa: “El capitán de la Sexta de El Semillero del Mundo tomó el micrófono para aclarar una situación importante: dentro del equipo hay dos compañeros a los que todos conocen por sus apodos, y lo dejó en claro ante árbitros y rivales para que nadie se sintiera señalado, incómodo o perjudicado. En Argentinos, formar jugadores también es formar personas”.

La actitud del futbolista surgió en un contexto donde el uso de apodos vinculados a características físicas es habitual en algunos equipos argentinos, pero puede tener diferentes connotaciones en otros países. En el caso de Colombia, la sensibilidad frente a expresiones que puedan percibirse como discriminatorias es alta, por lo que la aclaración previa buscó evitar cualquier malentendido que pudiera derivar en una denuncia formal o en una situación incómoda durante la competencia.

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Vale destacar que el aviso de Luca Agüero fue recibido sin objeciones, aunque tanto el capitán rival como la jueza reiteraron la importancia de la prudencia y el respeto mutuo. El episodio se produjo minutos antes del inicio del partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, en el que Argentinos Juniors se impuso por 1 a 0 gracias a un gol olímpico de Lisandro Zacaría. Con ese resultado, el conjunto argentino accedió a las semifinales, donde debía enfrentar a Fluminense de Brasil.

La Copa Imposible es un torneo Sub-17 que reúne a varios equipos sudamericanos. Además de Argentinos Juniors, otros clubes argentinos como Boca Juniors y River Plate también compiten en Colombia. La participación de equipos de diferentes países y culturas ha potenciado la importancia de los códigos de conducta y la adaptación de los jugadores a los contextos internacionales.

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El caso de Argentinos Juniors evidencia cómo los equipos y los cuerpos técnicos buscan evitar situaciones que puedan desembocar en reclamos formales o en sanciones por comportamientos que, en otras jurisdicciones, tienen un significado distinto. El episodio remarca la relevancia de la comunicación intercultural en el deporte juvenil y el rol de los capitanes como intermediarios entre sus planteles y las autoridades de los torneos.