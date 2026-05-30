Sociedad

Tragedia en La Pampa: un automóvil chocó de atrás a un camión y murió una mujer sobre la “Ruta del desierto”

El hecho ocurrió durante la noche del viernes a la altura de la localidad de 25 de Mayo. La víctima tenía 67 años y murió en el lugar, mientras que su acompañante quedó internado con lesiones graves. Esta semana había fallecido otra persona en esa traza provincial

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Fotografía nocturna de un vehículo rojo gravemente dañado en una carretera oscura, rodeado de escombros. Luces en el fondo y siluetas de personas son visibles
El Toyota Corolla Cross impactó contra un camión que transportaba una máquina para picar piedras que se dirigía a Añelo (Policía de La Pampa)

Una mujer de 67 años murió el viernes por la noche en la Ruta Provincial 20, conocida como la Ruta del desierto, tras impactar su Toyota Corolla Cross contra un camión con carretón en la jurisdicción de 25 de Mayo.

El violento siniestro ocurrió cerca de las 20:40 en el kilómetro 366 y ambos rodados circulaban en la misma dirección al momento del impacto. El accidente movilizó a personal de la Comisaría Departamental de 25 de Mayo, equipos de salud y peritos que trabajaron en el lugar.

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Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron el automóvil con destrucción total en la carrocería y detenido sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con la información policial, el auto chocó desde atrás a gran velocidad contra la parte posterior del camión de carga que trasladaba una picadora de piedra con destino a la localidad neuquina de Añelo: un carretón de gran porte que trasladaba maquinaria pesada por la ruta provincial.

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Vista lateral de un SUV rojo siniestrado de noche, con la puerta delantera izquierda abierta, airbags visibles y restos de escombros en el asfalto
El Toyota Corolla Cross impactó contra un camión que transportaba una máquina para picar piedras que se dirigía a Añelo (Policía de La Pampa)

En el vehículo de menor porte viajaba un matrimonio oriundo de la ciudad de Cipolletti. “Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer perdió la vida en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir atención médica”, confirmaron a Infobae fuentes policiales de La Pampa.

El conductor del camión fue examinado preventivamente por personal de salud, sin presentar lesiones. En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal de salud, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados a los fines periciales, continuándose con las actuaciones correspondientes. La investigación de la mecánica del choque quedó bajo la órbita de la fiscal Eugenia Bolsán.

Otra víctima en la Ruta 20

La víctima pasó a ser la número 19 por siniestros viales en lo que va de 2026 en La Pampa. El de ayer fue el tercer episodio vial fatal registrado en la misma semana sobre la Ruta Provincial 20.

El miércoles por la mañana otra mujer murió en esa ruta, a la altura del kilómetro 292, después del vuelco de un Peugeot 208. Por causas que las autoridades tratan de establecer, el automóvil, que circulaba desde la provincia de Neuquén con destino a la provincia de Buenos Aires protagonizó el vuelco, quedando sobre la banquina norte de la ruta.

Coche blanco Peugeot gravemente dañado con parabrisas roto y capó abierto, en la maleza junto a una carretera. Una batería está en el suelo y un coche policial se ve a lo lejos
Una pareja de Tres Arroyos volcó en la Ruta 20. La mujer falleció, el hombre está internado en estado grave (Policía de La Pampa)

En el vehículo viajaba un matrimonio oriundo de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Ambos ocupantes fueron asistidos y trasladados al Hospital Padre Buodo de General Acha para su atención médica.

La mujer falleció a consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro, mientras que el conductor permanece bajo atención médica.

Un Peugeot 208 que circulaba desde la provincia de Neuquén con destino a Buenos Aires volcó en la Ruta 20
Un Peugeot 208 que circulaba desde la provincia de Neuquén con destino a Buenos Aires volcó en la Ruta 20 (Policía La Pampa)

En el lugar trabajó personal policial realizando tareas periciales, relevamiento fotográfico y mediciones planimétricas. Asimismo, el vehículo fue secuestrado a los fines investigativos.

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