Cinco frutas que combaten el estreñimiento y cuidan tu salud intestinal

El estreñimiento puede aliviarse de forma natural con una dieta rica en fibra, clave para el tránsito intestinal regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreñimiento es una condición que afecta el bienestar digestivo y puede alterar la rutina diaria de quienes lo padecen. Según Sport Life, se manifiesta cuando la persona solo logra evacuar entre tres y cuatro veces por semana, fenómeno que suele estar relacionado con una alimentación inadecuada, particularmente pobre en fibra.

Importancia de la fibra en la dieta para combatir el estreñimiento

La fibra es un nutriente clave para el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Su presencia en la dieta ayuda a regular el tránsito intestinal y dota de mayor solidez a las heces, lo que facilita su expulsión.

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Las dietas bajas en fibra, frecuentes en quienes consumen pocos alimentos de origen vegetal, pueden favorecer la aparición del estreñimiento. Por ello, aumentar la ingesta de este nutriente contribuye a recuperar la regularidad.

Un consumo suficiente de fibra permite que los intestinos trabajen con regularidad. Este nutriente se encuentra principalmente en frutas, verduras y cereales integrales, y su incorporación diaria contribuye a prevenir obstrucciones y molestias derivadas de la dificultad para evacuar.

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La incorporación de frutas ricas en fibra, como coco, frambuesa, higo, pera y membrillo, mejora la digestión y previene molestias (Noticiero Medico Ecuador)

Principales frutas laxantes

El aumento del consumo de frutas laxantes es una de las estrategias recomendadas para quienes sufren de estreñimiento. Según Sport Life, entre las principales destacan:

Coco

Es una de las frutas más ricas en fibra, con un aporte de nueve gramos por cada 100 gramos. Esta alta concentración convierte al coco en una opción para quienes buscan combatir el estreñimiento de manera natural. Su textura y sabor permiten incorporarlo en diferentes preparaciones, ya sea fresco, rallado o en forma de leche vegetal.

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Además de su contenido en fibra, el coco ofrece selenio y zinc, dos minerales que cumplen funciones antioxidantes en el organismo, ayudando a proteger las células frente a la acción de los radicales libres y fortaleciendo el sistema inmunológico.

El coco destaca como una de las frutas más ricas en fibra, aportando nueve gramos por cada 100 gramos consumidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frambuesa

Destaca por su sabor fresco y su capacidad para aportar hasta 4,5 gramos de fibra por cada 100 gramos. Esta fruta suele recomendarse para consumir después de las comidas, ya que ayuda a estimular el tránsito intestinal y aporta una sensación de saciedad.

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Además, es fuente considerable de vitamina C, nutriente esencial para el fortalecimiento de las defensas del cuerpo. Gracias a su bajo índice calórico y su contenido en antioxidantes, la frambuesa es adecuada para dietas de control de peso y para reducir el riesgo de infecciones como la gripe o el resfriado.

La frambuesa ofrece 4,5 gramos de fibra por cada 100 gramos, además de vitamina C, ayudando al sistema inmunológico y la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Higo

Es reconocido por su textura dulce y carnosa, y aporta alrededor de 2,5 gramos de fibra por cada 100 gramos. Su consumo regular ayuda a suavizar las heces y a prevenir obstrucciones intestinales.

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Además de su función laxante, el higo es fuente de minerales como magnesio, calcio y fósforo, que son importantes para el fortalecimiento de huesos y articulaciones. Esta fruta puede consumirse fresca o seca y también es utilizada en la elaboración de mermeladas, postres y ensaladas.

El higo aporta unos 2,5 gramos de fibra y refuerza huesos y articulaciones gracias a su contenido en magnesio, calcio y fósforo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pera

Es una fruta de sabor suave y refrescante, apreciada por su aporte de 2,3 gramos de fibra por cada 100 gramos. Es recomendable consumirla con cáscara, ya que es en la piel donde se concentra la mayor parte de la fibra.

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La pera se integra fácilmente en desayunos, meriendas o como postre, y resulta útil para quienes desean mejorar el tránsito intestinal de forma natural. Además, su alto contenido de agua favorece la hidratación y contribuye a la sensación de saciedad.

Consumir pera con su piel maximiza la fibra disponible y favorece la hidratación debido a su alto contenido de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Membrillo

Aporta aproximadamente seis gramos de fibra por cada 100 gramos y suele consumirse en forma de dulce o compota. Esta fruta es especialmente rica en pectinas, un tipo de fibra soluble que, además de favorecer el tránsito intestinal, ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre.

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Su textura firme y su sabor ligeramente ácido lo hacen ideal para acompañar platos de queso, carnes o como ingrediente en repostería.

El membrillo, con seis gramos de fibra por cada 100 gramos, es rico en pectinas y ayuda a regular el colesterol en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas frutas no solo contribuyen a mejorar el tránsito intestinal, sino que ofrecen otros beneficios nutricionales relevantes para la salud general.