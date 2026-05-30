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El romántico saludo de Thelma Fardin a Nicolás Riera en un festejo de cumpleaños a distancia: “Hasta tu vuelta”

Con fotos de sus experiencias al aire libre y un texto cargado de poesía, la actriz homenajeó a su novio en un día muy especial

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Una mujer sonriente y un hombre con una bebida se relajan en sillas de playa sobre la arena, con el océano y un acantilado de fondo bajo un cielo azul.
Thelma Fardin y Tacho Riera disfrutando de su amor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thelma Fardin le dedicó un mensaje público a Nicolás “Tacho” Riera por su cumpleaños, en una fecha marcada por la distancia física pero no emocional. Lo hizo desde sus redes sociales, con un texto que no sigue la lógica del saludo convencional: habla de suerte, de destino, de agua y de luz, y convierte un cumpleaños a la distancia en algo que se parece más a una declaración.

Para él, escribió la actriz, la suerte tiene forma de planeta. Para ella, se busca como quien busca su destino. Y en esa diferencia encontró la coincidencia: “Los dos somos criaturas de la suerte. Tanta que nos encontramos”. Le habló del cumpleaños que llega en una ola, en otro huso horario, e intentó ponerse en su lugar: la naturaleza en la cara, el agua salada, el tono de la luz a la madrugada.

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Thelma Fardin sonríe junto a un hombre barbudo, ella recostada en su hombro. Él lleva camiseta blanca con logo Edikted. Ella sostiene copa de vino. Fondo de campo y cielo
La actriz escribió un romántico posteo en una fecha muy especial

Y entonces, encontró un aliado en el mar: “Que el agua, que vive en mi pantano y también en mi océano te dé el abrazo que yo me guardo hasta tu vuelta.” El cierre fue directo, sin rodeos: “Que quede en tu cuerpo grabada la inmensidad. Te amo”. Pese a la distancia, Riera respondió con pocas palabras, con el peso suficiente que ameritaba la ocasión: “Te amo gordita. Qué lindo escribís siempre. Sos lo único que extraño en este viaje”.

Hombre agachado junto a una parrilla con carne y carbón, en un patio trasero. Detrás, una casa en construcción cubierta con Tyvek y una pérgola de madera
La actriz eligió ilustrar el posteo con fotos de sus aventuras al aire libre

Las fotos que acompañan la publicación trazan un recorrido por distintos momentos al aire libre, con paisajes que van del campo al mar. La pareja aparece en escenas de viaje y descanso compartido: abrazados en un campo seco bajo el cielo abierto, relajados en la orilla con el agua todavía en el pelo. Riera también aparece solo, sobre una tabla en plena ola, y en otra imagen de pie sobre una embarcación con la tabla bajo el brazo y un atardecer rojo detrás, que concentra el espíritu de ese viaje que Fardin evoca en su texto.

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Un vínculo que se hizo fuerte en las horas más difíciles

En mayo pasado, cuando la Justicia brasileña dejó firme la condena de Juan Darthés —seis años de prisión en régimen semiabierto por el abuso sexual cometido contra Fardin en 2009, durante una gira de la tira juvenil Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45—, la actriz publicó un extenso mensaje de agradecimiento en el que repasó a cada persona que la acompañó en los ocho años que duró la batalla judicial.

El texto de Thelma Fardin para Tacho Riera
El texto de Thelma Fardin para Tacho Riera

Entre los nombres de amigas, abogados, periodistas y organizaciones, hubo un párrafo para Riera: “A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias”, haciendo referencia a la importancia de dosificar las energías y recargarlas para las batallas por venir. La respuesta del actor fue inmediata, reflejando el lugar que ocupa en la historia: “Acá, acompañándote y aprendiendo. Te amo”. Fardin cerró el intercambio con un escueto “Te amo”, en un ida y vuelta que circuló ampliamente en redes y fue celebrado por seguidores, colegas y referentes del movimiento de mujeres.

Hombre surfeando una gran ola en una tabla Wavestorm negra. Viste una camiseta azul y blanca y pantalones cortos negros. Cielo azul con nubes
El mar, un punto siempre presente en la relación entre Thelma y Nicolás

El caso que conmocionó la opinión pública se inició en 2018, cuando Fardin denunció públicamente a Darthés, marcando el punto de partida del movimiento Actrices Argentinas y provocando una ola de testimonios en la industria del espectáculo. Darthés, que siempre negó las acusaciones, se instaló en Brasil, su país natal, donde fue juzgado en un proceso inédito que requirió la cooperación de los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina.

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