Crimen y Justicia

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae. Fue en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde las autoridades la buscaban desde el viernes. A las 18:30 habrá una conferencia de prensa del ministro de Seguridad y el fiscal

Guardar
Google icon
Agostina Vega estaba desaparecida desde el fin de semana
Agostina Vega estaba desaparecida desde el fin de semana

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba hace 7 días, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Los investigadores se encontraban rastrillando el predio hace más de 24 horas. Llegaron tras una pista que ubicó al principal acusado y único detenido, Claudio Barrelier, en el lugar.

Los restos se encontraron pasadas las 14 horas, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. La familia de la menor fue informada de la noticia apenas unos minutos antes. Su madre, que estaba en la vivienda de donde se fue Agostina el sábado pasado, se descompensó y debió ser asistida por una ambulancia que llegó al lugar.

PUBLICIDAD

El lugar donde encontraron a la joven es una zona de pastizales. En total, tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro. En las últimas horas se había vuelto el epicentro de la búsqueda porque las autoridades confirmaron que el sospechoso Barrelier había estado allí poco después de ser grabado en su casa con la víctima.

La hipótesis central de la Justicia tiene como punto 0 la casa del hombre de 32 años, quien el sábado 23 de mayo le pagó a Agostina Vega un remís hasta su domicilio ubicado en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico. Los investigadores creen que la menor fue engañada por el sospechoso, convencida de que iba a buscar un regalo para su madre. Confió porque lo conocía: había sido pareja de su mamá.

PUBLICIDAD

Un cartel azul con 'CIUDAD AMPLIACION FERREYRA' cruza una calle asfaltada, rodeada de árboles, aceras y postes de luz, con un coche blanco y otro en movimiento
El ingreso al barrio Ampliación Ferreyra

Ese sábado a la noche, una cámara grabó a Barrelier entrando a la casa con Agostina. Es la última imagen de ella. Creen que adentro habría más gente. Sin embargo, lo que pasó en esas horas es lo que intentan esclarecer. Fuentes con conocimiento del caso señalaron a este medio que la hipótesis más fuerte es un abuso sexual y una presunta agresión posterior del sospechoso a la víctima.

Lo cierto es que ninguna cámara registró a la nena salir de ese domicilio. A él, en cambio, sí. Según supo Infobae, desde el sábado hasta el lunes, el acusado pidió plata y un auto prestado desesperadamente. El rodado -creen los investigadores- era para llevársela. “La buscamos con y sin vida”, aclaró desde el principio el fiscal Garzón.

Caso Agostina - Córdoba
Efectivos de la policía en el lugar del hecho

Barrelier consiguió el vehículo el lunes. Fue un Ford Ka negro, que se lo habría prestado una amante, también engañada: siempre según la teoría del fiscal, le dijo que lo requería para hacer unos trabajos. En ese momento, la búsqueda de Agostina recién comenzaba.

El sospechoso buscó el auto en el barrio Yofré, donde vive la otra mujer, y volvió hasta su domicilio manejando. En ese instante, la misma cámara que el sábado lo había grabado con Agostina, lo registró solo.

Barrelier estacionó en la puerta. Pero en el video, que tiene la Justicia, el mismo vehículo no permite ver con claridad su accionar. Lo que sí se llegar a notar es que el acusado entra y sale de la vivienda al auto cargando unos “tachos o baldes”.

Caso Agostina - Córdoba
El lugar del rastrillaje

Minutos después, el hombre arranca la marcha otra vez. Al poco tiempo, las antenas de su teléfono impactaron en la zona de Ampliación Ferreyra, donde ahora encontraron a Agostina. En el barrio no hay cámaras, por lo que entró en un punto ciego. Sin embargo, un dispositivo fílmico ubicado cerca de la entrada lo captó a punto de ingresar. Una hora después, lo grabó salir.

Temas Relacionados

Agostina VegaCórdobaÚltimas noticiasClaudio Barrelier

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Salió de su casa desnuda y pedía ayuda”: el antecedente penal de Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega

Un vecino que tiene un local en la misma cuadra que el acusado recordó el episodio que derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad contra el principal sospechoso por la desaparición de la menor en Córdoba. Los detalles

“Salió de su casa desnuda y pedía ayuda”: el antecedente penal de Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega

Exclusivo, habló por primera vez “Pequeño J” desde la cárcel: “Me apenó cómo mataron a las chicas”

Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado del brutal triple crimen narco de Florencio Varela, respondió las preguntas de Infobae desde el penal de Marcos Paz. Su fuga a Bolivia y sus recuerdos de las víctimas

Exclusivo, habló por primera vez “Pequeño J” desde la cárcel: “Me apenó cómo mataron a las chicas”

Cocaína, dólares y hasta chelines tanzanos: el detalle de lo que le secuestraron al extitular de ARSAT detenido

Los operativos se realizan en inmuebles relacionados con Facundo Leal en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, en una investigación que se inició por la presunta sustracción de equipamiento tecnológico

Cocaína, dólares y hasta chelines tanzanos: el detalle de lo que le secuestraron al extitular de ARSAT detenido

Caso Agostina Vega, en vivo: convocaron a una conferencia de prensa para dar detalles del hallazgo de los restos de la menor

Tras siete días desaparecida, la adolescente fue encontrada sin vida en un descampado de la zona sur de Córdoba. El único detenido del caso, Claudio Barrelier, modificó su versión durante su segunda indagatoria y reconoció que la chica había ingresado a su casa

Caso Agostina Vega, en vivo: convocaron a una conferencia de prensa para dar detalles del hallazgo de los restos de la menor

Habló por primera vez el padre de Agostina e hizo una advertencia sobre el detenido: “Entre la madre y este tipo hay algo”

Gabriel, el papá de la menor desaparecida, apuntó a la relación entre su ex mujer y el principal sospechoso en la causa. Reveló que mantuvo un encuentro cara a cara con el acusado

Habló por primera vez el padre de Agostina e hizo una advertencia sobre el detenido: “Entre la madre y este tipo hay algo”

DEPORTES

Corridas, gases lacrimógeno y disturbios en París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

Corridas, gases lacrimógeno y disturbios en París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

PSG le ganó por penales al Arsenal y se consagró campeón de la Champions League por segundo año consecutivo

La tanda de penales que convirtió al PSG en campeón de la Champions League por segundo año seguido

La lista histórica de campeones de Champions League tras el título de PSG

Tras su histórica victoria ante Sinner, Juan Manuel Cerúndolo superó una épica batalla de 6 horas y 427 puntos: se clasificó a octavos de final de Roland Garros

TELESHOW

El llanto viral de una fanática al cruzarse con Peter Lanzani: “Desde chiquita soñaba con verlo”

El llanto viral de una fanática al cruzarse con Peter Lanzani: “Desde chiquita soñaba con verlo”

El romántico saludo de Thelma Fardin a Nicolás Riera en un festejo de cumpleaños a distancia: “Hasta tu vuelta”

Otra acusación de racismo sacude la casa de Gran Hermano: cuál fue la frase que podría derivar en una nueva expulsión

Las lágrimas de Karina Mazzocco en el último programa de A la tarde: “Tuve que aceptar el duelo”

El vuelo que traía a Jimena Barón y su familia no pudo aterrizar en Ezeiza y fue obligado a desviarse a San Pablo: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

La Luna Azul de mayo de 2026 será la luna llena más pequeña del año: cuándo observarla

La Luna Azul de mayo de 2026 será la luna llena más pequeña del año: cuándo observarla

El Salvador registra más de 122 mil casos acumulados de diarreas agudas en lo que va del 2026

Desmantelan red internacional de tráfico ilegal de armas de fuego en República Dominicana

La revolución de los robots llega a los quirófanos de Panamá

Alemania llegará como invitada a la Filgua 2026 y promete una fiesta literaria única en Guatemala