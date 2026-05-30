Tras su histórica victoria ante Sinner, Juan Manuel Cerúndolo superó una épica batalla de 6 horas y 427 puntos: se clasificó a octavos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo se clasificó para los octavos de final en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Por primera vez en su carrera, Juan Manuel Cerúndolo se clasificó a los octavos de final de un Grand Slam tras derrotar al español Martín Landaluce por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8), luego de una batalla de casi seis horas y en la que se disputaron 427 puntos en la tercera ronda de Roland Garros.

El menor de los Cerúndolo venía de necesitar 2 horas y 54 minutos para superar la primera ronda ante el británico Jacob Fearnley y peleó durante 3 horas y 36 minutos para lograr su histórica remontada frente al N°1 del mundo Jannik Sinner. Su cuerpo debió exponerse a otra cita de enorme exigencia: las estadísticas oficiales de Roland Garros muestran que el duelo contra Landaluce se extendió por 5 horas y 58 minutos, con un total de 214 puntos ganados por el argentino y 213 por su rival.

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Ante una ola de calor que sacude a gran parte del continente europeo, París no es la excepción. A pesar de los 33 grados centígrados, la capital francesa —más precisamente el barrio de Bois de Boulogne— vive horas de gran movimiento y efervescencia. Por un lado, el público se acerca masivamente para presenciar el segundo Grand Slam de la temporada; por el otro, a metros del complejo de Roland Garros, en el Parque de los Príncipes, los aficionados del Paris Saint-Germain se congregaron frente a pantallas gigantes para seguir la final de la Champions League ante el Arsenal.

En medio de ese escenario de calor extremo y efervescencia deportiva, se desarrolló el épico encuentro en la cancha 7 entre Cerúndolo, 56 del ranking mundial, y Landaluce (69°). El primer parcial fue una verdadera batalla, de esas que suelen darse sobre el polvo de ladrillo, y se prolongó durante una hora y cinco minutos. Todo un anticipo de lo que sería el encuentro completo. De ese tiempo, el noveno game demandó 18 minutos, en los que el porteño debió disputar 27 puntos y salvar cinco break points para sostener su servicio. En el juego siguiente, el argentino consiguió quebrar el saque de su rival y adelantarse 6-4.

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En el segundo parcial, el menor de los hermanos Cerúndolo, bajo la atenta mirada de su entrenador Sebastián Prieto —quien también supo conducir la carrera de Juan Martín del Potro—, mantuvo el patrón de juego que hasta entonces le había dado resultados y rápidamente tomó ventaja de 3-0. Sin embargo, pese a su buen momento, el español reaccionó en el séptimo juego, igualó las cosas 4-4 y llevó la definición al tie-break. Allí, la balanza se inclinó del lado del madrileño, quien se entrena en la Rafa Nadal Academy, fue campeón junior del US Open en 2022 con apenas 16 años y llegó a ocupar el número 1 del ranking de la categoría.

En el siguiente capítulo, y todavía con el cimbronazo de no haber aprovechado las oportunidades que le había concedido su rival, Cerúndolo no comenzó de la mejor manera y rápidamente quedó 0-2. Sin embargo, el zurdo reaccionó, sostuvo la intensidad desde el fondo de la cancha con variantes en sus golpes e igualó el marcador 2-2. A partir de allí, ambos protegieron con firmeza su principal arma, el saque, y el parcial se resolvió en un tie-break. Esta vez, la balanza se inclinó del lado del argentino, que se lo quedó por 7-6 (4).

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En el cuarto set, Cerúndolo, que llegó al duelo con el español tras alcanzar el mejor triunfo de su carrera al vencer al italiano Janik Sinner, número 1 del mundo, sacó 5-4 para sellar el triunfo pero el madrileño aprovechó las dos oportunidades de break points que generó y una vez más se definió en el tie-break, esta vez en favor de Landaluce por 7-6(4).

Juan Manuel Cerúndolo el único argentino en carrera en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecoc)

En el set final, el español se colocó de forma sorpresiva 3-0. Pero una vez más el argentino sin dar muestras de resignación siguió creyendo en lo que venía haciendo hasta el momento. Logró recuperar el quiebre perdido e igualó en tres game por lado. El parcial se definió en el tie-break en donde el argentino consiguió el triunfo por 7-6 (8).

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Ahora el porteño buscará un lugar en los cuartos de final frente al italiano Matteo Berrettini (105°), quien viene de imponerse en un dramático encuentro ante el marplatense Francisco Comesaña (102°) por 7-6 (3), 5-7, 7-6 (4), 4-6 y 7-6 (13), luego de 5 horas y 16 minutos de batalla sobre el polvo de ladrillo parisino.

Totalmente extenuado después de la batalla de seis horas, Juanma casi no encontró fuerzas para analizar su histórico pasaje a los octavos de final. “La verdad, no puedo más. Seis horas, no puedo más. Destruido, no puedo decir mucho más. La verdad, me quiero ir a dormir, no puedo más, no sé qué decir. Mentalmente se me apagó la batería, no puedo más. Estoy súper contento, pero la verdad estoy liquidado. Es una locura tener que jugar seis horas”, expresó.

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Luego de la dolorosa derrota de su hermano Francisco Cerúndolo, el menor de los Cerúndolo (24 años) es el único argentino en carrera en el cuadro de singles que ya perdió a muchos de sus máximos favoritos con las derrotas de Sinner y Novak Djokovic, sumadas a la baja de Carlos Alcaraz por lesión. Alexander Zverev, 3° pre clasificado, carga con el mote de candidato ahora, por delante de Félix Auger-Aliassime. La lista, luego, se traslada al italiano Flavio Cobolli, 14° del mundo ante las caídas de Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Minaur y Alexander Bublik.

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