La revolución de los robots llega a los quirófanos de Panamá

Los procedimientos fueron utilizados en pacientes con cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares complejas y tumores cercanos al corazón. Cortesía CSS

Lo que hasta hace pocos años parecía exclusivo de grandes centros médicos de Estados Unidos o Europa ya comenzó a utilizarse en Panamá. La cirugía torácica asistida por robot debutó esta semana en el sistema de seguridad social del país con procedimientos realizados a pacientes con cáncer de pulmón, otras enfermedades pulmonares y tumores ubicados cerca del corazón.

Las intervenciones fueron realizadas en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud y constituyen las primeras cirugías torácicas robóticas efectuadas por la Caja de Seguro Social, un hito para la institución que busca ampliar el acceso a tecnologías de alta complejidad dentro de su red hospitalaria.

La primera jornada de procedimientos se desarrolló entre el 27 y el 29 de mayo y forma parte de una estrategia más amplia para incorporar plataformas quirúrgicas robóticas en distintos puntos del país. La CSS adquirió tres equipos que serán instalados también en Chiriquí y en Herrera.

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La cirugía robótica es considerada uno de los avances más importantes de la medicina moderna debido a que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos mediante instrumentos controlados por el cirujano desde una consola equipada con visión tridimensional de alta definición.

La tecnología permite realizar intervenciones mínimamente invasivas mediante pequeñas incisiones y alta precisión quirúrgica. Cortesía CSS

A diferencia de las operaciones convencionales, el sistema ofrece movimientos más precisos, mejor acceso a zonas anatómicas complejas y una menor afectación de los tejidos.

En el caso de la cirugía torácica, la diferencia puede ser significativa. Tradicionalmente, las intervenciones en pulmones y estructuras cercanas al corazón requerían abrir ampliamente el tórax y separar costillas para permitir el acceso quirúrgico.

Con la asistencia robótica, gran parte de estos procedimientos puede realizarse mediante pequeñas incisiones, reduciendo el trauma físico que experimenta el paciente.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que esta tecnología permite disminuir el dolor postoperatorio y acelerar los tiempos de recuperación. Según explicó, algunos pacientes podrían recibir el alta médica en menos de 24 horas, mientras que una cirugía abierta suele requerir varios días de hospitalización.

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La plataforma abre la posibilidad de desarrollar procedimientos de telecirugía entre distintas regiones del país. Cortesía CSS

“Esta tecnología permite procedimientos mínimamente invasivos, con pequeñas incisiones, sin necesidad de separar costillas, menos dolor y una recuperación mucho más rápida; en algunos casos, en menos de 24 horas, frente a varios días de hospitalización en cirugía abierta”, señaló Mon Vásquez.

Las primeras intervenciones realizadas en la Ciudad de la Salud incluyeron casos de cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares complejas y tumores localizados en áreas cercanas al corazón.

Para los especialistas, el uso de plataformas robóticas resulta especialmente útil en este tipo de procedimientos debido a la precisión requerida para operar en espacios reducidos rodeados de estructuras vitales.

El doctor Pedro Echeverría, cirujano cardiovascular y torácico y director médico del Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico, describió el inicio de las cirugías robóticas como la culminación de un proyecto largamente esperado por el equipo médico. “Es un sueño que hemos logrado llevar a su fin”, expresó tras concluir la primera jornada de operaciones.

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La CSS adquirió tres plataformas robóticas que también serán instaladas en hospitales de Chiriquí y Herrera. Cortesía CSS

Sin embargo, las autoridades médicas consideran que el impacto de esta tecnología va más allá de la cirugía torácica. Los robots quirúrgicos también podrán utilizarse en especialidades como urología, cirugía general, ginecología y coloproctología, áreas donde la precisión milimétrica puede influir directamente en los resultados clínicos y en la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la posibilidad de desarrollar procedimientos de telecirugía. Esta modalidad permitiría que especialistas ubicados en diferentes regiones del país puedan participar o supervisar intervenciones a distancia utilizando la plataforma robótica.

“Un cirujano puede estar en una provincia y otro doctor junto al paciente realizando el procedimiento de manera coordinada”, explicó Echeverría al referirse a una de las aplicaciones futuras de esta tecnología.

La telecirugía es considerada una herramienta especialmente valiosa para países donde los especialistas de alta complejidad suelen concentrarse en las principales ciudades. Su implementación permitiría ampliar el acceso a procedimientos avanzados sin que los pacientes tengan que desplazarse largas distancias para recibir atención especializada.

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Las primeras cirugías torácicas robóticas de la CSS se realizaron en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud. Tomada de la CSS

La expansión de la cirugía robótica también busca reducir la brecha histórica entre la capital y el interior del país. Con la instalación de equipos en Chiriquí, Herrera y la Ciudad de la Salud, la CSS pretende acercar servicios de alta complejidad a una mayor cantidad de pacientes y disminuir la necesidad de traslados hacia la ciudad de Panamá.

La incorporación de esta tecnología coloca a la seguridad social panameña en una nueva etapa de modernización médica. Aunque los robots no sustituyen el criterio ni la experiencia de los cirujanos, sí amplían sus capacidades y ofrecen herramientas que pueden traducirse en operaciones más precisas, menos complicaciones y recuperaciones más rápidas para los pacientes.

Con estas primeras cirugías torácicas robóticas, la CSS abre la puerta a una transformación que podría extenderse progresivamente a otras especialidades y centros hospitalarios del país.