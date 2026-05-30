El Salvador

El Salvador registra más de 122 mil casos acumulados de diarreas agudas en lo que va del 2026

Según último boletín del Ministerio de Salud (MINSAL), correspondiente a la semana epidemiológica 20 (del 17 al 23 de mayo), detalla que solo en esos siete días se reportaron 5,368 nuevos contagios

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Collage ilustrando enfermedades diarreicas. Se ven microbios, intestinos, niños enfermos, agua contaminada, comida insalubre y un bebé deshidratado.
Ilustración que detalla las causas y los graves síntomas de las enfermedades diarreicas agudas, como la ingestión de agua contaminada, alimentos insalubres, vómitos, diarrea y deshidratación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador registra una tendencia al alza en los casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) coincidiendo con la transición plena a la temporada lluviosa de 2026. De acuerdo con los datos oficiales del boletín epidemiológico de la semana 20 (del domingo 17 al sábado 23 de mayo de 2026), el sistema de salud reporta 5,368 casos detectados en ese período de siete días. Esta cifra confirma un incremento sostenido tras la tregua observada durante el mes de abril.

A pesar de que la curva muestra un incremento respecto a semanas previas, el corredor epidemiológico sitúa los datos actuales en un margen de control relativo si se compara con los picos históricos registrados entre enero y marzo, meses en los que las consultas semanales superaron las 7,000 atenciones.

Sin embargo, las autoridades se mantienen vigilantes, ya que la combinación de humedad y la manipulación de alimentos en la época invernal suelen disparar el comportamiento endémico de estas afecciones gástricas.

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El desglose demográfico del informe revela la verdadera magnitud del impacto nacional de esta enfermedad, la cual ya suma un total de 122,421 casos acumulados en lo que va del año 2026 al consolidar todos los grupos etarios. El grupo de la primera infancia, específicamente los niños y niñas de 1 a 4 años, encabeza la lista de afectados con un acumulado alarmante de 21,270 casos. Esta cifra representa el pico más alto de la distribución epidemiológica por edades.

Sorprendentemente, el segundo sector con mayor incidencia pertenece a los adultos jóvenes en el rango de 20 a 29 años, quienes registran más de 20,000 casos acumulados. Los analistas asocian este fenómeno a factores ambientales y hábitos de consumo, como la ingesta frecuente de alimentos en la vía pública o la exposición a fuentes de agua no tratadas durante jornadas laborales y de estudio.

Infografía de EDAS 2026 con 122,421 casos. Ilustra niño y adulto con dolor abdominal. Detalla incidencia por edad (picos en 1-4 y 20-29 años) y factores de riesgo.
En 2026, se registraron más de 122,421 casos de enfermedades diarreicas agudas, con la mayor incidencia en niños de 1 a 4 años y adultos jóvenes de 20 a 29 años, según datos por grupos etarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los lactantes menores de un año muestran una incidencia menor (cerca de 5,000 casos), lo cual se atribuye al factor protector de la lactancia materna exclusiva. Finalmente, los adultos mayores de 60 años se estabilizan en una franja cercana a los 10,000 contagios acumulados.

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Impacto hospitalario y letalidad

A nivel de severidad y respuesta hospitalaria, el boletín refleja una presión asistencial moderada. A la fecha de corte de la semana 20 (23 de mayo), se contabilizan 6,155 egresos hospitalarios acumulados vinculados directamente a cuadros severos de deshidratación o complicaciones bacterianas y virales derivadas de las EDAS.

La nota positiva dentro del monitoreo técnico radica en el indicador de severidad letal. La tasa de letalidad se sitúa en un 0.30%, un porcentaje que demuestra una capacidad de respuesta clínica oportuna en las redes de atención primaria. La disponibilidad de sueros de rehidratación oral y protocolos de intervención temprana han evitado que el incremento de las consultas se traduzca en una crisis de mortalidad.

Más de 6,000 egresos hospitalarios por deshidratación y complicaciones gástricas en 2026 (Cortesía Boletín Epidemiológico MINSAL).
Más de 6,000 egresos hospitalarios por deshidratación y complicaciones gástricas en 2026 (Cortesía Boletín Epidemiológico MINSAL).

Ante las proyecciones el Ministerio de Salud y los epidemiólogos reiteran el llamado a extremar las medidas higiénicas básicas en los hogares salvadoreños. La prevención sigue siendo la principal herramienta para aplanar la curva:

  • Lavado estricto de manos: Con agua y jabón antes de comer, cocinar y después de ir al baño.
  • Tratamiento del agua: Consumir agua potable, hervida o debidamente clorada.
  • Higiene alimentaria: Evitar el consumo de alimentos crudos en la calle y asegurar la correcta cocción de carnes.
  • Atención temprana: Acudir al centro de salud más cercano ante los primeros síntomas de deshidratación, evitando por completo la automedicación.

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