Las lágrimas de Karina Mazzocco en el último programa de A la tarde: “Tuve que aceptar el duelo”

La emoción de Karina Mazzocco y su equipo en la despedida de A la tarde (América)

El viernes 29 de mayo fue testigo de una despedida cargada de emoción en el estudio de A la Tarde. Karina Mazzocco encaró el último programa del ciclo en América junto a su equipo, atravesando un clima de fuerte movilización afectiva y agradecimiento colectivo. La transmisión se transformó en un espacio de sinceridad y comunión, donde la conductora compartió con el público y sus compañeros el impacto de cerrar una etapa que marcó su vida profesional y personal.

Desde el inicio, Mazzocco reveló el proceso que vivió al enterarse semanas antes del final. Sin ocultar la dificultad de ese tránsito, relató cómo la noticia la llevó a un duelo personal, atravesando momentos de dudas y resignificación. En ese trayecto, eligió permanecer al frente del ciclo hasta el último día, convencida de la importancia de cerrar el ciclo con gratitud y alegría, y no con un gesto de ruptura o enojo.

PUBLICIDAD

"Muchas veces dije: ‘No voy’, pero lo que les quiero contar es lo importante que fue para mí hacer mi periodo de adaptación, de aceptación de lo que estaba pasando, duelar la idea de que no iba a tener más A la Tarde, no irme pegando un portazo”, expresó al comienzo del último envío, buscando dominar la emoción.

Así empezó el último programa de A la tarde, con Karina Mazzocco (América)

La conductora enmarcó la experiencia como una etapa formativa y transformadora, destacando el aprendizaje y la riqueza del recorrido compartido. “A la Tarde fue mi universidad, fue una carrera de grado, fueron cinco años que yo vine y cursé. Y para colmo me pagaron. Así que, ¿qué más puedo decir que me voy recontra hecha de acá?”, sintetizó, transmitiendo el balance positivo de su paso por el programa.

PUBLICIDAD

En un momento clave, ofreció una respuesta directa a quienes se preguntan por qué la despedida fue tan movilizadora: para ella, el valor estuvo en permanecer a pesar de las dificultades, en poder despedirse con amor y alegría, y en capitalizar el acompañamiento del público y el equipo. “Permanecer me dio la posibilidad de hoy poder despedirme como requiere esto, que es con amor y con alegría...”.

El cierre del programa se distinguió por la participación activa de los que lo conformaron delante y detrás de cámara, en una suma de afecto y reconocimiento mutuo. Natalia Palmeiro, productora del ciclo, se sumó al sillón que tenía a los panelistas Cora Debarbieri, Daniel Ambrosino y Diana Deglauy para transmitir el cariño y la admiración hacia la conductora. “Es una etapa que llega a su fin, pero me llevo todo lo mejor de vos, Kari. Te amo profundamente, de verdad. Sos la mejor conductora de la tele”, afirmó, desatando aplausos y risas compartidas en el estudio.

PUBLICIDAD

El vínculo entre producción y conducción se hizo visible en la complicidad y el humor, con guiños al recorrido y a los lazos personales construidos durante los años de trabajo. Palmeiro definió el programa como su “segundo bebito”, subrayando el afecto por el grupo y el sentido de pertenencia desarrollado a lo largo del ciclo. “Amo este programa, los amo a todos ustedes, todos. Son personas preciosas, es un equipazo”, resumió. Junto a ella, su compañero Nacho Visciglia agradeció la oportunidad de haber compartido el año junto al equipo y a la conductora.

Karina Mazzocco anunció el final de A La Tarde hace un mes (Video: A la tarde.América)

La transmisión incluyó referencias a los rituales propios de la televisión, como la tradicional música de fondo que acompaña los finales emotivos. Mazzocco, con humor, reveló el truco detrás del “pianito” que busca provocar lágrimas en pantalla: “Cuando llega el pianito es que quieren que llores. Entonces, como te quieren ver llorar, te meten el pianito. Pero en este caso ni hizo falta el pianito, porque fue pura emoción todo el programa”.

PUBLICIDAD

El periodista Luis Bremer propuso que el equipo de detrás de cámara se acercara al frente de la cámara para cerrar el ciclo de manera conjunta, idea que la conductora celebró invitando uno a uno a los integrantes a sumarse. El grupo se reunió ante el público, recibiendo aplausos y ovaciones, en una muestra de reconocimiento mutuo y de celebración colectiva por el recorrido compartido.

En ese clima, Mazzocco agradeció a cada integrante y al canal, extendiendo el saludo al público que acompañó durante cinco años. “Todo el equipo de A la tarde, son un batallón. Toda esta gente divina. Gracias, América y gracias al público. ¡Empieza el fin de semana!”, exclamó, marcando el cierre festivo y emocional de la jornada con el mantra que repetía cada viernes, pero que esta vez tuvo aroma a despedida.

PUBLICIDAD