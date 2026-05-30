Otra acusación de racismo sacude la casa de Gran Hermano: cuál fue la frase que podría derivar en una nueva expulsión

Hanssen habría cometido un acto de racismo en Gran Hermano

El nuevo caso de racismo en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada involucra al participante Matías Hanssen y ha provocado un fuerte rechazo en las redes sociales, donde se multiplican los pedidos de expulsión. El episodio generó un intenso debate sobre los límites permitidos dentro del popular reality .

Hanssen, participante tucumano de Gran Hermano: Generación Dorada, fue señalado públicamente luego de que el público advirtiera su comentario: “Decí que estamos entre los blancos”, pronunciado en un susurro y tras taparse el micrófono, acción prohibida por el reglamento. De inmediato, comenzaron a circular videos y mensajes que expresaban repudio y exigían sanciones. El gesto de Hanssen ocurrió luego de una charla en la habitación con Gladys “La Bomba” Tucumana y Tati Luna, cuando la cantante se retiró rumbo a la pileta y el participante atrajo a la Miss Uruguay para que se sentara bien cerca suyo y poder deslizar el comentario en voz baja.

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El participante tucumano, conocido por su carácter competitivo y sus declaraciones directas —en la presentación afirmó que “voy sin tapujos” y que no entró al reality para hacer amigos—, buscó evitar que el comentario fuera escuchado claramente por la audiencia. El momento, captado por las cámaras, fue rápidamente divulgado por seguidores en redes sociales, donde aumentó la indignación y los llamados a que la producción actúe.

El episodio ha reavivado la polémica sobre la tolerancia hacia expresiones discriminatorias dentro del programa, especialmente por las similitudes con expulsiones recientes por comentarios racistas.

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Matías Hanssen le dijo a Tati Luna, luego de intentar silenciar el micrófono, "Decí que estamos entre los blancos", frase con connotaciones racistas

Ola de repudio y pedidos de expulsión en redes sociales

El rechazo de la audiencia fue inmediato. A través de X y otras plataformas, numerosos mensajes exigieron a la producción del reality que “exponga a Hanssen como hicieron con Carmiña”, haciendo referencia a la reciente expulsión de la paraguaya Carmiña Masi por discriminación racial. Entre los reclamos, destacaron frases como “Expulsión para Hanssen ya”, “Que apliquen la misma vara que la anterior” y llamados a sanciones ejemplares.

Hasta el momento, la transmisión oficial no anunció ninguna medida disciplinaria en relación al caso Hanssen. Sin embargo, la presión social aumentó tras la amplificación del episodio en redes y el precedente reciente de sanciones estrictas en la misma emisión, por lo que sus dichos podrían estar en revisión.

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Matías Hanssen, el participante tucumano al que en las redes acusan de haber proferido una frase racista

El precedente de Carmiña Masi y su expulsión por racismo

La expulsión de la comunicadora paraguaya Carmiña Masi marcó un punto de inflexión en la convivencia televisiva. La medida se tomó después de que Masi, durante una escena en el patio, realizara comentarios racistas hacia Jenny Mavinga, participante de ascendencia africana. Según Infobae, las frases incluyeron: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

El escándalo derivó en un comunicado de la producción leído en directo: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”, enfatizó la voz del programa. La decisión fue ejecutada de inmediato, sin derecho a defensa, y la participante debió abandonar el reality por la puerta giratoria.

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El dueño de la casa tomó una decisión respecto a los dichos de la participante oriunda de Paraguay (Video: GH, Telefe)

La familia de Jenny Mavinga publicó un comunicado calificando esos dichos de “racismo”, señalando que “deshumanizan, hieren y no pueden naturalizarse en un programa que ven millones de personas”. También mencionaron que analizaban la posibilidad de tomar acciones legales.

El conductor Santiago del Moro contextualizó la gravedad de lo ocurrido al declarar: “Gran Hermano nos pone espejos. El racismo es una de esas cosas que no tienen vuelta atrás”.

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Otros episodios polémicos en la casa de Gran Hermano

No fue el único caso controversial en cuanto a expresiones discriminatorias. La concursante Cinzia Francischiello fue registrada en la cocina al decir “esclava inmunda” durante una charla, generando nuevas críticas. El episodio, reportado por Infobae, motivó más exigencias de sanción, aunque la producción no anunció medidas en ese momento.

Poco después, el participante Nazareno se vio envuelto en otra controversia al responder “corro” cuando se mencionó a “gente de color marrón” en tono de broma, lo que ocasionó risas entre el resto. La difusión del video en redes sociales sumó presión pública y preguntas sobre los límites tolerados en televisión abierta.

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Tras el escándalo de Carmiña, la casa vivió otro momento similar y las redes piden la expulsión (Video: X)

La reiteración de estos episodios generó no solo repudio en la audiencia, sino también reacciones de organizaciones sociales y familias de los participantes afectados. La sociedad sigue atenta a la coherencia y contundencia en las sanciones, mientras el debate en torno a la convivencia ante actitudes discriminatorias crece.

El reciente incidente de Hanssen, junto con expulsiones y controversias previas, evidencia la demanda social de cambios en el enfoque del programa hacia el respeto mutuo y la inclusión.

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La producción de Gran Hermano reafirmó en sus últimos comunicados que existen conductas inaceptables que no serán toleradas, con la intención de consolidar un mensaje claro de convivencia y respeto. En cada episodio polémico, la vigilancia de la opinión pública exige respuestas inmediatas y contundentes ante cualquier manifestación de racismo en pantalla.

Al poner el foco en estos hechos, la televisión se ve desafiada a reflejar una sociedad donde la inclusión y el respeto marquen el límite infranqueable para cualquier interacción pública.

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