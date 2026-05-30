Deportes

Corridas, gases lacrimógeno y disturbios en París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

Miles de aficionados del club francés coparon las calles y se enfrentaron con la policía mientras su equipo buscaba el título en Budapest

Guardar
Google icon
Caos en las calles de París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Caos en las calles de París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)

Los fanáticos del París Saint-Germain (PSG) generaron disturbios en la capital de Francia durante la final de la Champions League que jugó su equipo le ganó por penales al Arsenal en Budapest. Miles de aficionados se congregaron en el estadio Parque de los Príncipes y en los alrededores para observar el encuentro y se produjeron enfrentamientos con la policía.

En una de las escenas que recorrió las redes sociales, los fanáticos comenzaron a festejar el gol del empate del PSG que marcó Ousmane Dembelé en las calles y los efectivos de seguridad arrojaron gas lacrimógeno para dispersar. De acuerdo con lo publicado por el medio Le Parisien, se registraron hasta el momento unas decena de detenciones por disturbios mientras se jugaba el partido en Budapest. El punto de encuentro de los hinchas del PSG fue en la zona del estadio Parque de los Príncipes, donde pasaron el partido en pantalla gigante.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del ministerio del interior de Francia, se desplegaron para custodiar las calles de París unos 8.000 policías y gendarmes y 2.500 bomberos, una cifra que superó la del año pasado, cuando el PSG de Luis Enrique ganó la Champions League tras golear al Inter de Milán. Aquella vez se registraron graves incidentes y destrozos en comercios, con cerca de 500 detenidos.

Fanáticos del PSG con máscaras siguieron la final de la Champions League en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)
Fanáticos del PSG con máscaras siguieron la final de la Champions League en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)

De acuerdo con lo publicado por el diario L’Equipe, hasta las 19:30 del sábado, la policía había realizado 1.579 controles en París durante la final de la Liga de Campeones. Estos operativos arrojaron como saldo 64 multas impuestas en el acto. Además, 20 personas fueron arrestadas en la capital, 10 de ellas puestas bajo custodia, según una fuente de la prefectura al citado medio. También incautaron 24 antorchas y dos morteros de fuegos artificiales y se registraron algunos incidentes menores de daños materiales, como una parada de colectivos que fue vandalizada.

PUBLICIDAD

Una vez que Gabriel Magalhães falló su penal, el interior del Parque de los Príncipes explotó de alegría y se desataron los festejos de los aficionados, que luego se trasladaron a las calles. Se espera que las celebraciones continúen hasta largas horas de la noche en varios puntos de la ciudad, como por ejemplo el Campo de Marte que tiene como fondo la mítica Torre Eiffel.

En el Puskas Arena de la capital de Hungría, sede de la final de la Liga de Campeones, el PSG se consagraba campeón por segundo año consecutivo del torneo más importante de Europa y los aficionados del equipo francés también se hicieron notar con mucho colorido, banderas, pero también por encender decenas de bengalas en el desarrollo del partido.

LAS FOTOS DE LOS DISTURBIOS DE LOS HINCHAS DEL PSG EN PARÍS DURANTE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Un policía francés intenta poner orden en las calles de París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Un policía francés intenta poner orden en las calles de París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Una multitud de hinchas del PSG se congregaron en el Parque de los Príncipes para ver la final en pantalla gigante (REUTERS/Benoit Tessier)
Una multitud de hinchas del PSG se congregaron en el Parque de los Príncipes para ver la final en pantalla gigante (REUTERS/Benoit Tessier)
La policía de París lanzó gases lacrimógenos para dispersar a hinchas del PSG que amenazaron con cometer disturbios (REUTERS/Abdul Saboor)
La policía de París lanzó gases lacrimógenos para dispersar a hinchas del PSG que amenazaron con cometer disturbios (REUTERS/Abdul Saboor)
Se registraron enfrentamientos enter fanáticos del PSG y la policía en París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Se registraron enfrentamientos enter fanáticos del PSG y la policía en París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Se desplegaron más de 8000 agentes del orden en las calles de París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal (REUTERS/Abdul Saboor)
Se desplegaron más de 8000 agentes del orden en las calles de París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal (REUTERS/Abdul Saboor)
Los hinchas del PSG coparon las calles de París en medio de la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Los hinchas del PSG coparon las calles de París en medio de la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Corridas y gases en las calles de París durante la final entre PSG y Arsenal (REUTERS/Abdul Saboor)
Corridas y gases en las calles de París durante la final entre PSG y Arsenal (REUTERS/Abdul Saboor)
La policía realiza un escudo humano y avanza contra los violentos del PSG (REUTERS/Abdul Saboor)
La policía realiza un escudo humano y avanza contra los violentos del PSG (REUTERS/Abdul Saboor)
Un detenido es custodiado por la policía en París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Un detenido es custodiado por la policía en París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)
Los hinchas del PSG se juntaron en el Parque de los Príncipes para observar la final de la Champions League (REUTERS/Benoit Tessier)
Los hinchas del PSG se juntaron en el Parque de los Príncipes para observar la final de la Champions League (REUTERS/Benoit Tessier)
Un hincha del PSG lanza un mortero hacia la policía en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)
Un hincha del PSG lanza un mortero hacia la policía en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)
Un policía detiene a un simpatizante del PSG en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)
Un policía detiene a un simpatizante del PSG en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)

Temas Relacionados

Champions LeaguePSGArsenalParís

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PSG le ganó por penales al Arsenal y se consagró campeón de la Champions League por segundo año consecutivo

Luego de igualar 1-1 por los goles de Kai Havertz y Ousmane Dembélé, el cuadro francés se impuso por 4-3 en la tanda para conquistar su bicampeonato del certamen internacional más importante de Europa. Los ingleses se quedaron en las puertas de su primer título

PSG le ganó por penales al Arsenal y se consagró campeón de la Champions League por segundo año consecutivo

La tanda de penales que convirtió al PSG en campeón de la Champions League por segundo año seguido

Tras empatar 1-1, los franceses se aprovecharon de los errados de Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes para superar al Arsenal

La tanda de penales que convirtió al PSG en campeón de la Champions League por segundo año seguido

La lista histórica de campeones de Champions League tras el título de PSG

En Hungría, el combinado francés se adueñó de la máxima corona continental por segundo año consecutivo

La lista histórica de campeones de Champions League tras el título de PSG

Tras su histórica victoria ante Sinner, Juan Manuel Cerúndolo superó una épica batalla de 6 horas y 427 puntos: se clasificó a octavos de final de Roland Garros

El argentino protagonizó un triunfo maratónico: venció en cinco sets al español Martín Landaluce por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8)

Tras su histórica victoria ante Sinner, Juan Manuel Cerúndolo superó una épica batalla de 6 horas y 427 puntos: se clasificó a octavos de final de Roland Garros

El claro penal sobre Kvaratskhelia que le permitió al PSG igualar la final de Champions League ante Arsenal

Cristhian Mosquera le hizo una falta dentro del área a Kvara y Ousmane Dembélé cambió por gol para el 1-1

El claro penal sobre Kvaratskhelia que le permitió al PSG igualar la final de Champions League ante Arsenal

DEPORTES

PSG le ganó por penales al Arsenal y se consagró campeón de la Champions League por segundo año consecutivo

PSG le ganó por penales al Arsenal y se consagró campeón de la Champions League por segundo año consecutivo

La tanda de penales que convirtió al PSG en campeón de la Champions League por segundo año seguido

La lista histórica de campeones de Champions League tras el título de PSG

Tras su histórica victoria ante Sinner, Juan Manuel Cerúndolo superó una épica batalla de 6 horas y 427 puntos: se clasificó a octavos de final de Roland Garros

El claro penal sobre Kvaratskhelia que le permitió al PSG igualar la final de Champions League ante Arsenal

TELESHOW

El llanto viral de una fanática al cruzarse con Peter Lanzani: “Desde chiquita soñaba con verlo”

El llanto viral de una fanática al cruzarse con Peter Lanzani: “Desde chiquita soñaba con verlo”

El romántico saludo de Thelma Fardin a Nicolás Riera en un festejo de cumpleaños a distancia: “Hasta tu vuelta”

Otra acusación de racismo sacude la casa de Gran Hermano: cuál fue la frase que podría derivar en una nueva expulsión

Las lágrimas de Karina Mazzocco en el último programa de A la tarde: “Tuve que aceptar el duelo”

El vuelo que traía a Jimena Barón y su familia no pudo aterrizar en Ezeiza y fue obligado a desviarse a San Pablo: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

La Luna Azul de mayo de 2026 será la luna llena más pequeña del año: cuándo observarla

La Luna Azul de mayo de 2026 será la luna llena más pequeña del año: cuándo observarla

El Salvador registra más de 122 mil casos acumulados de diarreas agudas en lo que va del 2026

Desmantelan red internacional de tráfico ilegal de armas de fuego en República Dominicana

La revolución de los robots llega a los quirófanos de Panamá

Alemania llegará como invitada a la Filgua 2026 y promete una fiesta literaria única en Guatemala