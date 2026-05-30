Corridas, gases lacrimógeno y disturbios en París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

Caos en las calles de París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)

Los fanáticos del París Saint-Germain (PSG) generaron disturbios en la capital de Francia durante la final de la Champions League que jugó su equipo le ganó por penales al Arsenal en Budapest. Miles de aficionados se congregaron en el estadio Parque de los Príncipes y en los alrededores para observar el encuentro y se produjeron enfrentamientos con la policía.

En una de las escenas que recorrió las redes sociales, los fanáticos comenzaron a festejar el gol del empate del PSG que marcó Ousmane Dembelé en las calles y los efectivos de seguridad arrojaron gas lacrimógeno para dispersar. De acuerdo con lo publicado por el medio Le Parisien, se registraron hasta el momento unas decena de detenciones por disturbios mientras se jugaba el partido en Budapest. El punto de encuentro de los hinchas del PSG fue en la zona del estadio Parque de los Príncipes, donde pasaron el partido en pantalla gigante.

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De acuerdo con la información del ministerio del interior de Francia, se desplegaron para custodiar las calles de París unos 8.000 policías y gendarmes y 2.500 bomberos, una cifra que superó la del año pasado, cuando el PSG de Luis Enrique ganó la Champions League tras golear al Inter de Milán. Aquella vez se registraron graves incidentes y destrozos en comercios, con cerca de 500 detenidos.

Fanáticos del PSG con máscaras siguieron la final de la Champions League en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)

De acuerdo con lo publicado por el diario L’Equipe, hasta las 19:30 del sábado, la policía había realizado 1.579 controles en París durante la final de la Liga de Campeones. Estos operativos arrojaron como saldo 64 multas impuestas en el acto. Además, 20 personas fueron arrestadas en la capital, 10 de ellas puestas bajo custodia, según una fuente de la prefectura al citado medio. También incautaron 24 antorchas y dos morteros de fuegos artificiales y se registraron algunos incidentes menores de daños materiales, como una parada de colectivos que fue vandalizada.

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Una vez que Gabriel Magalhães falló su penal, el interior del Parque de los Príncipes explotó de alegría y se desataron los festejos de los aficionados, que luego se trasladaron a las calles. Se espera que las celebraciones continúen hasta largas horas de la noche en varios puntos de la ciudad, como por ejemplo el Campo de Marte que tiene como fondo la mítica Torre Eiffel.

En el Puskas Arena de la capital de Hungría, sede de la final de la Liga de Campeones, el PSG se consagraba campeón por segundo año consecutivo del torneo más importante de Europa y los aficionados del equipo francés también se hicieron notar con mucho colorido, banderas, pero también por encender decenas de bengalas en el desarrollo del partido.

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LAS FOTOS DE LOS DISTURBIOS DE LOS HINCHAS DEL PSG EN PARÍS DURANTE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Un policía francés intenta poner orden en las calles de París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)

Una multitud de hinchas del PSG se congregaron en el Parque de los Príncipes para ver la final en pantalla gigante (REUTERS/Benoit Tessier)

La policía de París lanzó gases lacrimógenos para dispersar a hinchas del PSG que amenazaron con cometer disturbios (REUTERS/Abdul Saboor)

Se registraron enfrentamientos enter fanáticos del PSG y la policía en París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)

Se desplegaron más de 8000 agentes del orden en las calles de París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal (REUTERS/Abdul Saboor)

Los hinchas del PSG coparon las calles de París en medio de la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)

Corridas y gases en las calles de París durante la final entre PSG y Arsenal (REUTERS/Abdul Saboor)

La policía realiza un escudo humano y avanza contra los violentos del PSG (REUTERS/Abdul Saboor)

Un detenido es custodiado por la policía en París durante la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)

Los hinchas del PSG se juntaron en el Parque de los Príncipes para observar la final de la Champions League (REUTERS/Benoit Tessier)

Un hincha del PSG lanza un mortero hacia la policía en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)

Un policía detiene a un simpatizante del PSG en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)