Alemania llegará como invitada a la Filgua 2026 y promete una fiesta literaria única en Guatemala

La Feria Internacional del Libro en Guatemala es uno de los espacios literarios más importantes en la región centroamericana./ (Redes de la Filgua)

La XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) contará con Alemania como país invitado de honor, según informó la organización del evento a EFE. Este encuentro, que se desarrollará del 7 al 19 de julio de 2026 en Ciudad de Guatemala, tendrá un enfoque especial en la memoria, la reconciliación y la juventud, bajo el lema “Historias que construyen puentes”.

La feria estará dedicada a la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, reconociendo su papel en el proceso de pacificación nacional.

La edición de este año coincide con la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, alcanzados en diciembre de 1996 tras 36 años de conflicto armado interno, que dejaron más de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos, en su mayoría indígenas mayas.

Según EFE, el presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG), César Medina, explicó que la dedicatoria a Menchú Tum busca resaltar su trayectoria y aporte a la memoria histórica del país. “No hay muchos casos en Latinoamérica de un Premio Nobel y estamos reconociendo esa parte”, afirmó Medina en declaraciones recogidas por EFE.

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El evento incorporará la presentación de diferentes autores, promoviendo el intercambio literario y la memoria colectiva./ (Filgua 2025)

Alemania estructurará su participación con el respaldo de la Feria del Libro de Frankfurt y el Goethe-Institut, instituciones que promueven la literatura y la cultura germana a nivel internacional. El embajador alemán en Guatemala, Hardy Boeckle, detalló que la presencia de su país en la feria se centrará en actividades que enlacen la literatura con la construcción de memoria y el diálogo intergeneracional. El programa incluirá la presentación de autoras jóvenes de amplia reputación en el contexto literario de Alemania.

Entre las novedades más destacadas de la Filgua 2026, la AGEG lanzará un proyecto literario que distribuirá, de forma gratuita, 30,000 ejemplares bilingües. Estos libros, escritos por el guatemalteco Julio Serrano Echeverría e ilustrados por Karen Huala, estarán editados en español y en siete idiomas mayas, fortaleciendo la inclusión y la diversidad lingüística en el país. Según datos difundidos por EFE, esta iniciativa pretende ampliar el acceso a la literatura y contribuir al rescate de las lenguas originarias.

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La Filgua también contará con la participación del escritor guatemalteco Dante Liano, quien ejerce como catedrático en la Universidad de Milán. El programa internacional sumará la presencia de la ilustradora argentina Mariana Ruiz Johnson y de la poeta mexicana Nadia López García, directora de servicio de contenidos en la Secretaría de Educación Pública de México. Estos invitados contribuirán al intercambio cultural y literario entre América Latina y Europa.

“El respaldo de Alemania ha sido notable. No solo tenemos actividades vinculadas al libro, sino una agenda cultural que muestra al país en una dimensión más amplia”, subrayó César Medina, en declaraciones recogidas por EFE. Entre las actividades programadas destaca el Foro Profesional Contec, impulsado por la Feria del Libro de Frankfurt, que reunirá a especialistas del sector editorial para debatir sobre innovación, tendencias y retos en la industria.

La edición de este año de la Filgua estará dedicada a la Premio Ncbel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú. (EFE/ Nina Osorio)

La feria, considerada una de las principales citas culturales de las letras en Centroamérica, se consolida como un espacio para la reflexión sobre la memoria histórica, la reconciliación y el aporte de la juventud al desarrollo cultural. La dedicatoria a Rigoberta Menchú Tum representa un homenaje a su labor en la defensa de los derechos humanos y la paz en Guatemala. La organización de la Filgua prevé una nutrida agenda de actividades, talleres, presentaciones y debates, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

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Según la información de EFE, la XXIII edición de la Filgua buscará fortalecer los lazos entre Guatemala y Alemania, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción de puentes culturales a través de la literatura y las artes.