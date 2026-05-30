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La lista histórica de campeones de Champions League tras el título de PSG

En Hungría, el combinado francés se adueñó de la máxima corona continental por segundo año consecutivo

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París Saint Germain grabó a fuego su nombre en la historia del fútbol mundial tras vencer a Arsenal en la final de la Champions League que se celebró en el Arena Puskas de Budapest, Hungría. La coronación en la 71ª edición del máximo torneo continental de Europa es la segunda de este estilo para el equipo francés en su historia, que se convirtió en bicampeón a través de los penales luego de igualar 1-1 en tiempo suplementario.

El Top 5 de máximos ganadores no se modificó con este encuentro ya que Real Madrid es, por amplio margen, el club que más veces gritó campeón con sus 15 orejonas, por delante de Milan (7), Bayern Múnich (6), Liverpool (6), Barcelona (5) y Ajax (4). Los parisinos igualaron las gestas de Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Nottingham Forest (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra) y Porto (Portugal), todos con dos coronas en su historia.

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PSG se unió al grupo de equipos que lograron defender el título al año siguiente. El combinado que lidera Luis Enrique, que venía de alzar el título en la última temporada tras golear 5-0 al Inter de Milán, conquistó el principal torneo continental de Europa por segunda vez.

De este modo, Francia sumó su tercer trofeo de estas características en su historia, teniendo en cuenta que hasta el año pasado sólo ostentaba la corona que había celebrado el Olympique Marsella en 1993 de la mano de un equipo que tuvo en cancha a Fabien Barthez, Marcel Desailly, Alen Boksić, Rudi Völler y Didier Deschamps para superar 1-0 al Milan en Múnich.

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Con esta reciente era de éxitos fuera del territorio francés, PSG sumó su quinta estrella internacional luego de haber ganado la Recopa de Europa en 1996 como primer título. La temporada pasada se subieron a lo alto del podio en la Champions League, pero también en la Supercopa de Europa (superaron a Tottenham por penales) y la Intercontinental (vencieron a Flamengo desde los doce pasos). En las vitrinas también figura la desaparecida Copa Intertoto en 2001.

España, con 20 coronas gracias a las 15 de Real Madrid y las 5 de Barcelona, es el país que más veces subió a lo alto de este podio con Inglaterra (15), Italia (12), Alemania (8) y Países Bajos (6) detrás.

Para el Arsenal es la segunda oportunidad desperdiciada luego del recordado traspié de los conducidos por Arsène Wenger en el 2006 con la derrota 2-1 ante Barcelona en Francia. Los Gunners, que venían de ser campeones de la Premier League tras más de dos décadas, aparecen ahora como uno de los equipos con más finales perdidas sin al menos alzar el trofeo una vez junto con Valencia y Stade Reims, un listado que lidera el Atlético Madrid con tres definiciones malogradas (1974, 2014 y 2016).

Hay que tener presente que otros clubes sumaron más finales perdidas como Juventus (7), Bayern Múnich (5) y Benfica (5) pero cuentan con el título ganado al menos en dos oportunidades.

El campeón de la Champions League se apoderó de un cheque de 25 millones de euros y el subcampeón de 18 millones de esa misma moneda, aunque previamente Arsenal había acumulado casi 74 millones y PSG 67 millones entre las diversas instancias.

Al mismo tiempo, tendrá la oportunidad de jugar por otros dos títulos: la Supercopa de Europa ante el Aston Villa –titular de la Europa League– el miércoles 12 de agosto en Austria y la Copa Intercontinental de la FIFA, certamen para el que recibe el boleto directo a la final. Además, se aseguró el pase al Mundial de Clubes pautado para el 2029.

LA TABLA DE CAMPEONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

mas ganadores champions
Los clubes que más títulos de Champions League ganaron en la historia

• Real Madrid (España): 15 títulos

• Milan (Italia): 7 títulos

• Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania): 6 títulos

• Barcelona (España): 5 títulos

• Ajax (Países Bajos): 4 títulos

• Inter Milan (Italia) y Manchester United (Inglaterra): 3 títulos

París Saint Germain (Francia), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Nottingham Forest (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra) y Porto (Portugal): 2 títulos

• Hamburgo SV (Alemania), Estrella Roja de Belgrado (Serbia), Steaua Bucarest (Rumania), Borussia Dortmund (Alemania), Celtic (Escocia), PSV Eindhoven (Países Bajos), Feyenoord (Países Bajos), Olympique de Marsella (Francia), Aston Villa (Inglaterra) y Manchester City (Inglaterra): 1 título

LOS CLUBES CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES

1- REAL MADRID (ESPAÑA): 33 TÍTULOS

Champions League (15) / Supercopa de Europa (6) / Mundial de Clubes (5) / Intercontinental (4) / Europa League (2) / Copa Iberoamericana (1)

Real Madrid ganó la Copa Intercontinental del 2024 en Qatar (Foto: Reuters/Rula Rouhana)
Real Madrid ganó la Copa Intercontinental del 2024 en Qatar (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

2- AL-AHLY (EGIPTO): 26 TÍTULOS

Liga de Campeones CAF (12) / Copa Confederación CAF (1) / Supercopa CAF (8) / Recopa África (4) / Copa Afro-Asiática (1)

El Al Ahly ganó la 12ª Champions League de África en 2024 (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)
El Al Ahly ganó la 12ª Champions League de África en 2024 (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

3- BARCELONA (ESPAÑA): 20 TÍTULOS

Champions League (5) / Supercopa de Europa (5) / Recopa de Europa (4) / Mundial de Clubes (3) / Copa de Ferias (3)

Barcelona 2015
Barcelona ganó su última Champions League en 2015

4- INDEPENDIENTE (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1)

Independiente ganó la Copa Sudamericana en 2018 y ese mismo año sumó la Suruga Bank (Foto: Reuters)
Independiente ganó la Copa Sudamericana en 2018 y ese mismo año sumó la Suruga Bank (Foto: Reuters)

4- BOCA JUNIORS (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1)

Boca Arsenal Recopa Sudamericana 2008
Boca ganó su último título internacional en el 2008 tras alzar la Recopa Sudamericana ante Arsenal de Sarandí (Fotobaires)

4- MILAN (ITALIA): 18 TÍTULOS

Champions League (7) / Supercopa de Europa (5) / Intercontinental (3) / Recopa de Europa (2) / Mundial de Clubes (1)

Silvio Berlusconi
Milan acumula casi dos décadas sin subirse a lo más alto de un podio internacional (Foto: liewig christian/Corbis via Getty Images)

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