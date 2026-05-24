12 hábitos para una microbiota intestinal saludable

Los expertos destacan la importancia de adoptar hábitos sostenibles para cuidar la salud intestinal a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar de la salud intestinal implica algo más que seguir tendencias alimentarias; se trata de adoptar pequeños cambios diarios y sostenibles. Según la científica y dietista británica Emily Leeming, en declaraciones recogidas por The Times, existe una serie de 12 hábitos prácticos, respaldados por la evidencia, que pueden mejorar el bienestar digestivo.

1. Desayuno saludable para impulsar la salud intestinal

Leeming destaca que el desayuno es clave para añadir fibra alimentaria a la dieta, ya que la ingesta promedio suele estar por debajo de los 30 gramos diarios recomendados.

PUBLICIDAD

En ese sentido, recomienda desayunos variados, incluyendo yogur rico en proteína, frutos rojos, semillas de lino, chía y cáñamo, así como frutos secos, en especial almendras.

Una rebanada de pan integral puede aportar hasta 7 gramos de fibra. La especialista sugiere acompañarlo con huevos, palta o verduras y una mezcla de semillas tostadas, subrayando que la diversidad de ingredientes favorece tanto la salud digestiva como la saciedad, según explicó a The Times.

PUBLICIDAD

2. Ventajas de cenar temprano y respetar rutinas alimentarias

Expertos recomiendan cenar entre las 20:00 y 21:00 para mejorar la calidad del sueño y regular los ritmos circadianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leeming, citada por The Times, recomienda cenar entre las 20:00 y 21:00. Este hábito permite que el organismo digiera antes del sueño y respete los ritmos circadianos. Comidas cerca de la hora de dormir incrementan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y afectan la calidad del descanso nocturno.

Mantener horarios regulares de comida ayuda a sincronizar el reloj biológico, optimiza la digestión y permite que la microbiota funcione cada día de forma más eficiente.

PUBLICIDAD

3. Paseo breve tras las comidas: aliado digestivo

Caminar durante 10 minutos tras cada comida, afirma Leeming, ayuda a activar el movimiento intestinal necesario para digerir mejor los alimentos. Además, contribuye a equilibrar los niveles de azúcar en sangre y mejora el ánimo.

La experta enfatiza que una ligera hinchazón después de comer es normal y puede indicar un intestino saludable. Hacer un breve paseo permite reducir molestias y aprovechar un momento simple con grandes beneficios digestivos, indica The Times.

PUBLICIDAD

4. Frutas frescas, alimentos fermentados y microbiota

Consumir alimentos fermentados o frescos puede diversificar y enriquecer la microbiota, mejorando el bienestar digestivo y general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leeming sostiene que los alimentos fermentados aportan microorganismos útiles a la microbiota, aunque no son imprescindibles para todos. Aconseja consumirlos si resultan agradables, pero recuerda que frutas y verduras frescas también ofrecen microbios beneficiosos.

Por ejemplo, una manzana contiene cerca de 100 millones de microbios en su pulpa. La evidencia más sólida sobre alimentos fermentados se refiere a productos lácteos como el yogur o el kéfir, ideales para salsas y aderezos caseros, según relata el citado medio.

PUBLICIDAD

5. Aprovechar la piel comestible de frutas y verduras

No pelar tubérculos o frutas como el kiwi—cuando la cáscara es apta y agradable—ayuda a sumar fibra y a ahorrar tiempo. Leeming advierte evitar pieles no comestibles como las del melón o el plátano. Resalta que, en otros casos, la piel puede aportar sabor y hasta tres veces más fibra que la pulpa, como ocurre con la papa.

Mantener la piel en el kiwi suma aproximadamente un gramo más de fibra, permitiendo aprovechar al máximo cada ingrediente, señala la experta en The Times.

PUBLICIDAD

6. Cómo integrar la fibra alimentaria de forma equilibrada

La variedad de fuentes de fibra fortalece la salud digestiva y optimiza el bienestar intestinal diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Leeming, no basta con añadir un solo alimento rico en fibra; la clave es sumar variedad de fuentes durante el día. Consumir pequeñas porciones de vegetales, frutas, legumbres y cereales integrales a cada comida cubre las necesidades sin causar molestias.

La recomendación es evitar obsesionarse: un enfoque flexible y variado resulta más eficaz para mantener el bienestar digestivo a largo plazo, subraya el artículo de The Times.

PUBLICIDAD

7. Cocinar por anticipado y aumentar el almidón resistente

Preparar comidas por adelantado facilita incorporar platos ricos en fibra a la rutina diaria. Leeming destaca que cocinar y luego enfriar almidones como papas o arroz incrementa el contenido de almidón resistente en un 40 %. Este tipo de fibra alimenta la microbiota y mejora la función digestiva.

Incluso después de recalentar estos alimentos, el aporte de almidón resistente se mantiene, por lo que las sobras adecuadamente conservadas son aliadas para el bienestar digestivo.

PUBLICIDAD

8. Desayunos listos para la semana: practicidad y salud

Preparar copos de avena con yogur, semillas y fruta en envases individuales facilita desayunos listos para consumir desde la heladera (Imágen Ilustrativa Infobae)

Planificar desayunos con anticipación es fundamental, explica Leeming. Propone preparar copos de avena con yogur, semillas, canela y fruta en pequeñas porciones almacenadas en la heladera, o huevos marinados con vegetales frescos.

Recetas de este tipo permiten ahorrar tiempo y asegurar un comienzo nutritivo. Utilizar bananas poco maduras al preparar pan casero aporta más almidón resistente, mejorando la calidad nutricional del desayuno semanal, según recogió The Times.

9. Untables y salsas vegetales para enriquecer la dieta

Tener un untable o salsa vegetal casero disponible facilita el consumo de fibra en cada comida. Leeming recomienda triturar verduras asadas con legumbres y especias, o preparar salsas con espinaca cocida y queso fresco.

Estos acompañamientos convierten cualquier plato en una fuente adicional de fibra, sirviendo incluso como entrante saludable antes del plato principal.

10. Respiración consciente antes de comer y bienestar digestivo

La respiración profunda durante cinco minutos antes de comer mejora la digestión y ayuda a reducir el estrés, según Leeming (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leeming aconseja destinar 5 minutos a la respiración profunda antes de cada comida. Esta pausa ayuda a reducir el estrés y a preparar el sistema digestivo. Además, favorece una mejor conexión con los alimentos.

La experta señala que este hábito contribuye no solo a la digestión, sino también a disfrutar más de la comida y estar plenamente presente durante ese momento, según publicó The Times.

11. Bocadillos saludables para sumar fibra diariamente

Incorporar bocadillos ricos en fibra, como frutas acompañadas de frutos secos o legumbres asadas, apoya el logro de la cuota diaria recomendada. Un ejemplo práctico es una pera con almendras, que puede aportar alrededor de 5 gramos de fibra.

Preparar legumbres horneadas y sazonadas ofrece variedad y textura, permitiendo disfrutar de alternativas saludables y crujientes de manera cotidiana, según detalla el artículo de The Times.

12. Pan artesanal con semillas: receta fácil y beneficiosa

La receta de pan artesanal de Leeming incorpora harinas integrales y semillas para maximizar el valor nutricional del producto final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leeming comparte una receta de pan artesanal que reúne harinas integrales, semillas y polvo de cáscara de psyllium. Este ingrediente contribuye a regular el tránsito intestinal y aporta una textura agradable.

Además, congelar el pan después de hornearlo eleva el contenido de almidón resistente y favorece la salud digestiva con cada porción, destaca The Times.