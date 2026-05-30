Desmantelan red internacional de tráfico ilegal de armas de fuego en República Dominicana

La Operación Clave desmanteló una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego en República Dominicana./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de República Dominicana, en coordinación con el Ministerio Público y mediante la denominada “Operación Clave”, desmanteló una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego. El operativo, que se desarrolló tras tres meses de investigación especializada, permitió ocupar 20 armas de fuego y detener a 14 personas en distintas provincias y el Distrito Nacional, según informó el vocero de la institución policial, Diego Pesqueira.

El despliegue de las autoridades incluyó la ejecución de 14 allanamientos simultáneos en las provincias Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte y el Distrito Nacional. La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado (DAICO) y unidades tácticas especializadas, mismas que lograron identificar y desmantelar una estructura transnacional que introducía armas de fuego de distintos calibres al país.

Entre los detenidos figuran Juan Francisco Morel Díaz (“Arismendy” y/o “Bobi”), Wilson Manuel Abreu Disla, Yefrty Muñoz, Hery Miguelangel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado, Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Hernández, José Luis Vignieri Rodríguez, Brian Vignieri Dilone, Edwin Fausto Veloz Almánzar, Jonathan Orlando Carela Montilla, Julio César Jiménez Peralta (“Kiko”), Pablo Sánchez Arnau (“Alemán”) y Joel Rafael González Martínez.

PUBLICIDAD

La investigación identificó a Nelson Antonio González Brito como cabecilla prófugo de la red de tráfico de armas desarticulada por las autoridades./(Redes Diego Pesqueira)

La investigación identificó como cabecilla de la estructura criminal al prófugo internacional Nelson Antonio González Brito, cuya residencia era utilizada como centro de acopio para las armas ilegales una vez llegaban a la República Dominicana. Las autoridades mantienen abierto el proceso investigativo para ubicar a otros integrantes vinculados a la organización.

Durante los allanamientos se ocuparon 20 armas de fuego, incluidos dos fusiles, diez pistolas, tres revólveres y dos escopetas, además de un cañón de fusil, un cañón de pistola y una pistola de aire comprimido. También se incautaron cientos de municiones de distintos calibres, cargadores, chalecos antibalas, equipos de comunicación, dispositivos electrónicos, vehículos, dinero en efectivo, documentos financieros y otras evidencias asociadas a las actividades criminales.

Entre los hallazgos más relevantes destacan un fusil tipo AR-15 multicalibre, un fusil calibre 9 milímetros con cargador tipo tambor, pistolas de alto poder, revólveres de distintos calibres y una considerable cantidad de municiones, cargadores y accesorios para armas. Además, durante las intervenciones se encontraron sustancias narcóticas presumiblemente marihuana, cocaína y crack, balanzas digitales, materiales para empaque y otros elementos asociados al microtráfico de drogas. Las investigaciones se ampliarán para determinar posibles vínculos entre el tráfico de armas y otras actividades delictivas.

PUBLICIDAD

Durante el operativo se incautaron 20 armas de fuego, incluidos dos fusiles AR-15 multicalibre, pistolas de alto poder y gran cantidad de municiones./ (Redes Diego Pesqueira)

Las autoridades también incautaron vehículos, motocicletas, pasolas, celulares, computadoras portátiles, tabletas, documentos bancarios, joyas y más de RD$878,000 en efectivo, evidencias que fueron remitidas a los análisis correspondientes.

La operación, desplegada desde el 28 de mayo, fue el resultado de labores de inteligencia y seguimiento por parte de agentes especializados de la DAICO, quienes lograron desarticular una estructura que presuntamente introducía armas de fuego de manera ilegal para su posterior distribución y comercialización en el territorio dominicano.

La Policía Nacional calificó “Operación Clave” como uno de los golpes más significativos propinados recientemente al tráfico ilegal de armas en el país, resaltando que la investigación permitió identificar una red con ramificaciones en varias provincias y el Distrito Nacional. El proceso investigativo continúa para identificar a más implicados y determinar el alcance total de la organización.