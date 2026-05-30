República Dominicana

Desmantelan red internacional de tráfico ilegal de armas de fuego en República Dominicana

En una operación coordinada con el Ministerio Público, las autoridades intervinieron en varias provincias y el Distrito Nacional, logrando detener a 14 personas y ocupar armamento, municiones y otros artículos relacionados con actividades delictivas.

Guardar
Google icon
La Operación Clave desmanteló una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego en República Dominicana./ (Redes Diego Pesqueira)
La Operación Clave desmanteló una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego en República Dominicana./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de República Dominicana, en coordinación con el Ministerio Público y mediante la denominada “Operación Clave”, desmanteló una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego. El operativo, que se desarrolló tras tres meses de investigación especializada, permitió ocupar 20 armas de fuego y detener a 14 personas en distintas provincias y el Distrito Nacional, según informó el vocero de la institución policial, Diego Pesqueira.

El despliegue de las autoridades incluyó la ejecución de 14 allanamientos simultáneos en las provincias Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte y el Distrito Nacional. La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado (DAICO) y unidades tácticas especializadas, mismas que lograron identificar y desmantelar una estructura transnacional que introducía armas de fuego de distintos calibres al país.

Entre los detenidos figuran Juan Francisco Morel Díaz (“Arismendy” y/o “Bobi”), Wilson Manuel Abreu Disla, Yefrty Muñoz, Hery Miguelangel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado, Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Hernández, José Luis Vignieri Rodríguez, Brian Vignieri Dilone, Edwin Fausto Veloz Almánzar, Jonathan Orlando Carela Montilla, Julio César Jiménez Peralta (“Kiko”), Pablo Sánchez Arnau (“Alemán”) y Joel Rafael González Martínez.

PUBLICIDAD

La investigación identificó a Nelson Antonio González Brito como cabecilla prófugo de la red de tráfico de armas desarticulada por las autoridades./(Redes Diego Pesqueira)
La investigación identificó a Nelson Antonio González Brito como cabecilla prófugo de la red de tráfico de armas desarticulada por las autoridades./(Redes Diego Pesqueira)

La investigación identificó como cabecilla de la estructura criminal al prófugo internacional Nelson Antonio González Brito, cuya residencia era utilizada como centro de acopio para las armas ilegales una vez llegaban a la República Dominicana. Las autoridades mantienen abierto el proceso investigativo para ubicar a otros integrantes vinculados a la organización.

Durante los allanamientos se ocuparon 20 armas de fuego, incluidos dos fusiles, diez pistolas, tres revólveres y dos escopetas, además de un cañón de fusil, un cañón de pistola y una pistola de aire comprimido. También se incautaron cientos de municiones de distintos calibres, cargadores, chalecos antibalas, equipos de comunicación, dispositivos electrónicos, vehículos, dinero en efectivo, documentos financieros y otras evidencias asociadas a las actividades criminales.

Entre los hallazgos más relevantes destacan un fusil tipo AR-15 multicalibre, un fusil calibre 9 milímetros con cargador tipo tambor, pistolas de alto poder, revólveres de distintos calibres y una considerable cantidad de municiones, cargadores y accesorios para armas. Además, durante las intervenciones se encontraron sustancias narcóticas presumiblemente marihuana, cocaína y crack, balanzas digitales, materiales para empaque y otros elementos asociados al microtráfico de drogas. Las investigaciones se ampliarán para determinar posibles vínculos entre el tráfico de armas y otras actividades delictivas.

PUBLICIDAD

Durante el operativo se incautaron 20 armas de fuego, incluidos dos fusiles AR-15 multicalibre, pistolas de alto poder y gran cantidad de municiones./ (Redes Diego Pesqueira)
Durante el operativo se incautaron 20 armas de fuego, incluidos dos fusiles AR-15 multicalibre, pistolas de alto poder y gran cantidad de municiones./ (Redes Diego Pesqueira)

Las autoridades también incautaron vehículos, motocicletas, pasolas, celulares, computadoras portátiles, tabletas, documentos bancarios, joyas y más de RD$878,000 en efectivo, evidencias que fueron remitidas a los análisis correspondientes.

La operación, desplegada desde el 28 de mayo, fue el resultado de labores de inteligencia y seguimiento por parte de agentes especializados de la DAICO, quienes lograron desarticular una estructura que presuntamente introducía armas de fuego de manera ilegal para su posterior distribución y comercialización en el territorio dominicano.

La Policía Nacional calificó “Operación Clave” como uno de los golpes más significativos propinados recientemente al tráfico ilegal de armas en el país, resaltando que la investigación permitió identificar una red con ramificaciones en varias provincias y el Distrito Nacional. El proceso investigativo continúa para identificar a más implicados y determinar el alcance total de la organización.

Temas Relacionados

República Dominicanatráfico de armascrimen organizadoMinisterio PúblicoDistrito Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ratifican 20 años de prisión contra el maestro que violó y asesinó a una joven estudiante en República Dominicana

La justicia dominicana ratificó de manera definitiva la condena de 20 años de prisión contra el exprofesor John Kelly Martínez, hallado culpable de violar y provocar la muerte de la joven de 16 años, Esmeralda Richiez

Ratifican 20 años de prisión contra el maestro que violó y asesinó a una joven estudiante en República Dominicana

Honduras celebra el día del árbol, con amenazas de deforestación e incendios que ponen en riesgo el futuro de sus bosques

En el marco del Día del Árbol, un informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) advierte que Honduras podría quedarse sin cobertura forestal en los próximos 71 años si continúan los actuales niveles de deforestación, incendios forestales y explotación ilegal de recursos naturales.

Honduras celebra el día del árbol, con amenazas de deforestación e incendios que ponen en riesgo el futuro de sus bosques

La integración centroamericana sigue sin concretarse tras cuatro décadas de los Acuerdos de Esquipulas

Los países firmantes han registrado progresos insuficientes, según expertos, lo que ha debilitado la posición conjunta ante la comunidad internacional y la funcionalidad de los organismos regionales.

La integración centroamericana sigue sin concretarse tras cuatro décadas de los Acuerdos de Esquipulas

Moody’s mantiene alerta sobre Panamá pese a la reducción del déficit

La agencia reconoció mejoras en las cuentas fiscales, aunque considera que persisten riesgos asociados a la deuda y a los ingresos estatales.

Moody’s mantiene alerta sobre Panamá pese a la reducción del déficit

Honduras: Hallan plantación de 16 mil 500 arbustos de coca en Bonito Oriental, Colón

Una nueva plantación de supuesta hoja de coca fue localizada por las Fuerzas Armadas de Honduras en el departamento de Colón, donde se aseguraron aproximadamente 16 mil 500 arbustos cultivados en una extensión de tres manzanas, como parte de las operaciones permanentes contra el narcotráfico.

Honduras: Hallan plantación de 16 mil 500 arbustos de coca en Bonito Oriental, Colón

TECNO

Así están usando hoy los candidatos presidenciales la inteligencia artificial en sus campañas políticas

Así están usando hoy los candidatos presidenciales la inteligencia artificial en sus campañas políticas

Códigos de Free Fire para hoy 30 de mayo de 2026: reclama gratis diamantes y skins

Si eres emprendedor, no vas a sufrir más por transferencias lentas: esta es la solución que debes conocer con WhatsApp

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Deepfakes en campaña: cómo identificar videos y audios falsos creados con inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

El dolor de Jamie Lee Curtis tras la muerte de su hermana Kelly: “Mi primera amiga y confidente”

El dolor de Jamie Lee Curtis tras la muerte de su hermana Kelly: “Mi primera amiga y confidente”

La colección de autos de Hugh Jackman prioriza la historia de cada modelo

La colaboración de Pedro Pascal, Brendan Wayne y Lateef Crowder define la presencia de Din Djarin en la nueva entrega de Star Wars

El final de Euphoria, temporada 3: fecha, horarios de estreno y más sobre el último capítulo de la serie de HBO

Bonnie Blue reaparece con vientre de embarazada y anuncia un ‘baby shower’ con actividades sexuales

MUNDO

Estados Unidos atacó un barco que intentaba romper el bloqueo y llegar a un puerto iraní

Estados Unidos atacó un barco que intentaba romper el bloqueo y llegar a un puerto iraní

Estonia instaló los primeros sistemas de vigilancia antidrones en la frontera con Rusia tras una serie de incidentes aéreos

Indignación por la violenta reacción de un policía que tiró al suelo a una mujer embarazada en Países Bajos

Irán afirma que mantiene un “control total” de Ormuz y volvió a amenazar con ataques contra los buques que transiten sin autorización

Cuatro aldeanos fueron rescatados tras permanecer diez días atrapados en la cueva inundada en Laos