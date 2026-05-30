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La Luna Azul de mayo de 2026 será la luna llena más pequeña del año: cuándo observarla

El evento coincidirá con el apogeo orbital del satélite natural, una configuración poco frecuente que reducirá ligeramente su tamaño aparente y su brillo vistos desde la Tierra

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Imagen de una luna llena grande y luminosa con cráteres visibles, ascendiendo sobre picos de montañas cubiertos de nieve y un lago oscuro bajo un cielo estrellado azul profundo.
Este fenómeno lunar combina la segunda luna llena del mes con el apogeo lunar, convirtiéndose en la luna llena más pequeña y menos brillante del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda luna llena de mayo de 2026, identificada como luna azul (blue moon), se producirá el 31 de ese mes y será visible en la mayor parte del mundo. El fenómeno, catalogado como un evento astronómico poco común, coincide con el apogeo lunar, lo que significa que será también una microluna. De acuerdo con NBC News y plataformas de referencia astronómica, este acontecimiento afecta a comunidades de observadores, aficionados y científicos, y su importancia radica en la coincidencia de dos eventos poco frecuentes en el calendario lunar.

Según información publicada por NBC News, la luna alcanzará su plenitud a las 04:45 a. m. (hora del Este de Estados Unidos) del 31 de mayo, momento confirmado por portales especializados que siguen los registros oficiales de la NASA. El evento destaca por la combinación de la segunda luna llena en un mismo mes, y su mayor distancia respecto a la Tierra, lo que la convierte en la luna llena más pequeña del año. Este tipo de fenómeno no tiene efectos directos sobre la vida diaria, pero resulta relevante en la divulgación científica y el estudio de los ciclos lunares.

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El término luna azul (blue moon) no tiene relación con un cambio real en el color del satélite, sino que se refiere a la segunda luna llena que ocurre dentro de un solo mes calendario. Según la NASA, este fenómeno se produce aproximadamente cada dos o tres años. La última coincidencia entre luna azul (blue moon) y microluna ocurrió en agosto de 2024 y, según cálculos oficiales, la próxima vez que ambos eventos se presenten juntos será en 2053.

¿Qué es una luna azul (blue moon) y cuántas veces ocurre en el siglo XXI?

El concepto de luna azul (blue moon) se utiliza para designar la segunda luna llena registrada en un mismo mes del calendario civil. Esta definición se consolidó en el siglo XX y es la más reconocida actualmente, según explica NBC News en su cobertura sobre el evento. El ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 días, lo que permite que, en meses de 30 o 31 días, puedan ocurrir dos lunas llenas. De acuerdo con registros de la NASA y almanaques históricos, solo alrededor del 6% de las lunas llenas reciben esta denominación.

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En el siglo XXI, este fenómeno se ha registrado en los años 2001, 2004, 2007, 2009, 2012, 2015, 2018, 2020, 2023, 2024 y 2026, y se prevé que vuelva a ocurrir en 2028, 2031, 2034, 2037 y 2040. La frecuencia de la luna azul (blue moon) responde al desfase entre el ciclo sinódico lunar y la duración variable de los meses del calendario. El fenómeno fue descrito por NBC News como una oportunidad de observación para quienes siguen eventos astronómicos poco usuales.

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La luna azul se produce cuando dos lunas llenas ocurren en el mismo mes, un hecho que solo sucede aproximadamente cada dos o tres años según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la luna azul (blue moon) de mayo de 2026 será una microluna?

La luna llena de mayo de 2026 coincidirá con el apogeo lunar, el punto en el que la órbita de la luna se encuentra más alejada de la Tierra. Según los datos recopilados por NBC News y confirmados por fuentes oficiales como la NASA, la distancia será de aproximadamente 406.134 kilómetros (252.360 millas), cifra superior a la distancia promedio de 384.472 kilómetros (238.900 millas). Este factor hace que el disco lunar se observe hasta un 7% más pequeño y un 14% menos brillante que una superluna.

El concepto de microluna se utiliza para señalar aquellas lunas llenas o nuevas que se producen cerca del apogeo orbital. La diferencia visual es sutil, pero relevante para la investigación astronómica y para el registro de las variaciones cíclicas del satélite. Según NBC News, la microluna de mayo de 2026 será la más pequeña del año, superando incluso a las de los meses contiguos.

¿Cuándo y cómo observar la luna azul (blue moon) y microluna de mayo de 2026?

El instante de plenitud de la luna azul (blue moon) está programado para el 31 de mayo a las 08:45 UTC (4:45 a. m., hora del Este en Estados Unidos), según NBC News y el calendario lunar de la NASA. Los especialistas recomiendan observar la luna durante la noche del 30 de mayo y la madrugada del 31, ya que se verá llena desde la puesta hasta el amanecer en la mayoría de las regiones de América, Europa y África.

Para quienes se encuentren en Asia y Oceanía, la mejor visibilidad se dará en la noche del 31 de mayo. El satélite aparecerá cerca de la estrella Antares, en la constelación de Scorpius, lo que facilita su localización. No es necesario utilizar telescopios ni equipos especiales, aunque binoculares pueden ayudar a apreciar detalles adicionales de la superficie lunar, según destacan los portales oficiales y el análisis de NBC News.

¿Qué diferencia hay entre una microluna y una superluna?

La distinción entre microluna y superluna radica en la posición de la luna dentro de su órbita elíptica alrededor de la Tierra. La superluna ocurre cuando el plenilunio coincide con el perigeo, es decir, el punto más cercano entre ambos cuerpos. En ese caso, la luna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que durante una microluna, de acuerdo con los datos recogidos por la NASA y citados por NBC News.

En 2026, la luna azul (blue moon) de mayo será la microluna más alejada del año, mientras que la siguiente superluna tendrá lugar en los últimos meses del calendario, según los registros de observatorios oficiales. Este contraste sirve para comparar la influencia de la luna sobre las mareas y la iluminación nocturna, aspectos que siguen siendo objeto de estudio científico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En 2026 la luna azul coincide con una microluna, fenómeno que no se repetirá hasta el año 2053, de acuerdo con los registros astronómicos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se llama “luna azul (blue moon)” si no cambia de color?

El término luna azul (blue moon) no tiene relación con alteraciones en el color físico del satélite, según la NASA y lo explicado por NBC News. El origen de la expresión se remonta a una frase idiomática inglesa que simbolizaba rareza, y su uso astronómico se consolidó por interpretaciones de almanaques tradicionales y publicaciones científicas a mediados del siglo XX.

Sólo en casos excepcionales, como grandes erupciones volcánicas o incendios forestales, la atmósfera puede filtrar la luz y modificar la apariencia del satélite, aunque esto no está relacionado con el fenómeno de la luna azul (blue moon). Según NBC News, no se esperan cambios cromáticos en la luna del 31 de mayo de 2026.

Estadísticas y antecedentes de lunas azules (blue moons) recientes

La luna azul (blue moon) de agosto de 2024 fue una superluna, mientras que la de mayo de 2026 será una microluna, según los registros de la NASA y la información sistematizada por NBC News. Las estadísticas oficiales muestran que la coincidencia de luna azul (blue moon) y microluna es infrecuente. La próxima vez que ambos eventos coincidan será en 2053, de acuerdo con los calendarios astronómicos.

El Old Farmer’s Almanac, citado por NBC News, prevé que años como 2037 tendrán dos lunas azules (blue moons), en enero y marzo, aunque no serán microlunas. El seguimiento continuo de estos datos permite actualizar los calendarios y preparar observaciones a largo plazo.

¿Qué impacto tiene la luna azul (blue moon) y la microluna en la ciencia y el público?

La observación de la luna azul (blue moon) y la microluna de mayo de 2026 no genera efectos perceptibles en la vida cotidiana, pero aporta información valiosa para el estudio de los ciclos lunares y el entendimiento público de los fenómenos astronómicos. Según la NASA, este tipo de eventos sirve para divulgar la astronomía y motivar la observación del cielo, especialmente en contextos educativos.

Instituciones como la NASA, observatorios regionales y medios como NBC News publican calendarios y recomendaciones para guiar la observación y facilitar la interpretación de los datos. El fenómeno de 2026 ofrece una oportunidad para que aficionados y científicos registren imágenes, comparen observaciones y participen en actividades de divulgación científica.

Acercamiento de la luna
El término luna azul (blue moon) no implica un cambio de color en el satélite, sino que alude a la rareza de tener dos lunas llenas en un mes calendario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde encontrar información oficial y actualizada sobre eventos lunares?

Las fuentes oficiales para el seguimiento de eventos lunares son la NASA, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos y portales especializados en astronomía. Tanto la NASA como NBC News publican actualizaciones sobre fechas, condiciones de visibilidad y datos de referencia, incluyendo distancias, horarios y mapas de localización.

Para quienes deseen profundizar, los observatorios astronómicos nacionales y las agencias espaciales ofrecen recursos educativos, transmisiones en vivo y bases de datos históricas sobre la luna y otros cuerpos celestes. El seguimiento de la luna azul (blue moon) y la microluna de mayo de 2026 puede realizarse a través de plataformas digitales y redes sociales institucionales.

¿Qué se puede esperar para futuros eventos similares?

El próximo evento de luna azul (blue moon) y microluna como el de mayo de 2026 se producirá en 2053, según los registros oficiales citados por NBC News. En los años intermedios, seguirán ocurriendo lunas azules (blue moons) y microlunas, aunque no de forma simultánea. El registro histórico permite anticipar nuevas oportunidades de observación y divulgar el conocimiento astronómico en el ámbito escolar y científico.

El acceso a información verificada y la cobertura de medios como NBC News aseguran que el público pueda prepararse para la observación de estos fenómenos, participar en actividades educativas y contribuir a la difusión de la ciencia.

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